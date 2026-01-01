Hostinger Horizons एफिलिएट प्रोग्राम

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परफॉर्मेंस-आधारित कमीशन

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आसान ट्रैकिंग

आपके कैंपेन ट्रैक और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक व्यापक एफिलिएट कंट्रोल पैनल का ऐक्सेस।
उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देने वाली एफिलिएट मार्केटिंग
50L+
उपयोगकर्ता Hostinger पर भरोसा करते हैं
150+
देशों में सेवा प्रदान की जा रही है
20+
वर्षों का अनुभव
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होस्टिंगर एआई बिल्डर के साथ चार आसान चरणों में अधिक कमाएँ

01.

प्रोग्राम का हिस्सा बनें

एक मिनट से भी कम समय में साइन-अप करें - यह पूरी तरह निःशुल्क है।

02.

एफिलिएट बैनर्स का उपयोग करें

उपयोग के लिए तैयार मार्केटिंग कॉन्टेंट प्राप्त करें, सभी एक जगह पर।

03.

अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करें

एक शक्तिशाली एफिलिएट पैनल के साथ अपने कैंपेन ट्रैक और ऑप्टिमाइज़ करें।

04.

अपनी भुगतान राशि पाएं

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शुरुआत करने के लिए सहायक संसाधन

एफिलिएट एसेट्स

Hostinger Horizons ब्रांडेड एसेट्स के साथ अपनी साझेदारी का अधिकतम लाभ उठाएं।

एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

सही तरीके से अपना एफिलिएट बिज़नेस शुरू करने के लिए सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।

Hostinger Horizons के साथ अपने ट्रैफ़िक को आय का साधन बनाएं

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