किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाएं। उसे AI की मदद से बदलें।

किसी भी वेबसाइट को पूरी तरह से एडिटेबल साइट के रूप में दोबारा बनाने के लिए URL पेस्ट करें, फिर उसे AI की मदद से कस्टमाइज़ करें। कोडिंग या किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एक वेबसाइट क्लोनर जो आपको सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है

आपको जो संरचना पसंद है उसे बनाए रखें, फिर जो हिस्से आपको पसंद नहीं हैं उन्हें बदलें।
एक वेबसाइट क्लोनर जो आपको सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है

यूआरएल से जनरेट करें

किसी भी मौजूदा वेबसाइट का लिंक पेस्ट करें और AI उसके कॉन्टेंट, संरचना और डिज़ाइन को एक एडिट होने वाली साइट के रूप में दोबारा तैयार करेगा। फिर आप अपने अनुसार उसे आगे बना सकते हैं।
कॉन्टेंट को दोबारा लिखें, अनुभाग जोड़ें, या AI चैट या ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटिंग की मदद से इसकी बनावट बदलें। जो उपयुक्त है उसे बनाए रखें, बाकी चीज़ें अपडेट करें।
डेवलपर्स पर निर्भर हुए बिना या कोड लिखे बिना, अपनी दोबारा बनाई गई वेबसाइट को एक ही जगह से एडिट, होस्ट और पब्लिश करें।

कोई भी काम हो, AI की मदद से उसे और भी तेज़ी से पूरा करें

माइग्रेशन, रीडिज़ाइन, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, और बहुत कुछ। बार-बार होने वाले सेटअप से बचें और सीधे महत्वपूर्ण काम पर लग जाएं।
कोई भी काम हो, AI की मदद से उसे और भी तेज़ी से पूरा करें

बिना नए सिरे से शुरुआत किए माइग्रेट करें

अपनी साइट को WordPress, किसी अन्य वेबसाइट बिल्डर या किसी भी प्लेटफॉर्म से ट्रांसफर करें – हर पेज को मैनुअल रूप से दोबारा बनाए बिना।
किसी पुरानी वेबसाइट में ऐसे फीचर्स जोड़ें जिन्हें वह पहले सपोर्ट नहीं करती थी – बुकिंग और क्लाइंट डैशबोर्ड से लेकर ई-कॉमर्स तक कुछ भी।
एक मौजूदा वेबसाइट से शुरुआत करें, फिर उसके कॉन्टेंट, संरचना और फीचर्स को किसी नए ब्रांड, पेशकश या लक्षित ऑडियंस के अनुरूप बनाने के लिए बदलें।
शुरुआत करने के लिए किसी क्लाइंट की मौजूदा वेबसाइट को एक्सपोर्ट करें, फिर उसे मैनुअल रूप से दोबारा बनाए बिना विशिष्टताओं के अनुसार कस्टमाइज़ करें।
अपनी वेबसाइट दोबारा बनाएं, फिर AI का उपयोग करके उसके कॉन्टेंट को नई भाषाओं और मार्केटों के लिए उपयुक्त बनाएं।
किसी मौजूदा वेबसाइट को लाइव करने से पहले नए लेआउट, ब्रांडिंग या मैसेजिंग का परीक्षण करने के लिए एक एडिटेबल सैंडबॉक्स में बदलें।

एआई की मदद से वेबसाइट को क्लोन कैसे करें

01

यूआरएल पेस्ट करें

किसी वेबसाइट का लिंक दर्ज करें और AI से उसका क्लोन बनाने के लिए कहें। AI उसके कॉन्टेंट, लेआउट और संरचना का विश्लेषण करके उसे एडिट होने वाली वेबसाइट के रूप में दोबारा तैयार करेगा।
02

समीक्षा करें और अनुकूलित करें

आपकी दोबारा बनाई गई वेबसाइट एडिट होने के लिए तैयार है। फिर से कॉन्टेंट लिखने, डिज़ाइन अपडेट करने या नए अनुभाग जोड़ने के लिए AI से चैट करें, जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं।
03

एक क्लिक से प्रकाशित करें

जब आप अपनी वेबसाइट से संतुष्ट हो जाएं, तो बस एक क्लिक में उसे पब्लिश करें। होस्टिंग, आपका डोमेन और वेबसाइट को लाइव करने के लिए आवश्यक सभी साधन पहले से शामिल होंगे।

जानें कि आप Hostinger AI बिल्डर के साथ और क्या-क्या बना सकते हैं

प्रोटोटाइप

एमवीपी

SaaS अनुप्रयोग

अनुकूलित एआई-संचालित उपकरण

ईकॉमर्स ऐप्स और स्टोर

बुकिंग ऐप्स

अपनी मौजूदा वेबसाइट से शुरुआत करें। इससे आप अगले संस्करण तक जल्दी पहुंच पाएंगे।

निःशुल्क शुरुआत करें

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एआई वेबसाइट क्लोनर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वेबसाइट क्लोनर, होस्टिंगर एआई बिल्डर का एक फीचर है जो यूआरएल से किसी मौजूदा वेबसाइट को फिर से बनाता है, उसकी संरचना, स्टाइल और सामग्री को एक संपादन योग्य, इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट के रूप में कैप्चर करता है। बस एक लिंक पेस्ट करें, और एआई एक शुरुआती बिंदु तैयार कर देगा जिसे आप अपनी इच्छानुसार अनुकूलित कर सकते हैं।

वेबसाइट क्लोनिंग उन सभी लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास पहले से ही कोई वेबसाइट है, चाहे वह उनकी अपनी हो, किसी क्लाइंट की हो, या फिर वे किसी पुरानी वेबसाइट पर माइग्रेट कर रहे हों। यह विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के मालिकों के लिए उपयोगी है जो किसी एजेंसी की मदद लिए बिना अपनी पुरानी वेबसाइट को अपडेट करना चाहते हैं, फ्रीलांसरों और एजेंसियों के लिए जो क्लाइंट की वेबसाइटों को तेजी से रीबिल्ड करना चाहते हैं, और उन सभी के लिए जो किसी अन्य वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस या इसी तरह के प्लेटफॉर्म से माइग्रेट कर रहे हैं।
आप किसी भी वेबसाइट का नया संस्करण बना सकते हैं जिसका URL आप प्रदान करते हैं, बशर्ते कि आप उसके मालिक हों या आपके पास उसे उपयोग करने की अनुमति हो। AI बिल्डर साइट की दृश्यमान सामग्री और संरचना का विश्लेषण करके आपका संस्करण तैयार करता है; परिणाम मूल साइट की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
जी हां, संपादन ही मुख्य बात है। एक बार आपकी वेबसाइट बन जाने के बाद, आप टेक्स्ट, रंग, चित्र, लेआउट और कंपोनेंट्स को सीधे एलिमेंट्स का चयन करके या एआई चैट में बदलाव का वर्णन करके बदल सकते हैं।
जी हां। यदि आप अधिक नियंत्रण चाहते हैं, तो पूर्ण कोड संपादन उपलब्ध है, जिससे आप दृश्य संपादक से परे जाकर प्रोजेक्ट को अपनी आवश्यकतानुसार अनुकूलित कर सकते हैं और उसका आकार बढ़ा सकते हैं।

उत्पन्न परिणाम एक निकटवर्ती बिंदु है, पिक्सेल-परफेक्ट प्रतिलिपि नहीं। कुछ लेआउट, एनिमेशन या अत्यधिक अनुकूलित तत्व हूबहू स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। वहां से, आप एआई संकेतों या मैन्युअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप संपादनों का उपयोग करके लेआउट से लेकर सामग्री तक, सब कुछ समायोजित कर सकते हैं।

कुछ नहीं। बस एक यूआरएल पेस्ट करें, फिर सरल भाषा में उन बदलावों का वर्णन करें जो आप चाहते हैं। एआई बिल्डर बाकी काम संभाल लेगा, किसी डिजाइन या तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है।

You can start for free, no credit card required. You'll get AI credits to generate and edit your first recreated website. When you're ready to publish, choose a paid plan, hosting and domain are already included.

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