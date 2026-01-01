किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाएं। उसे AI की मदद से बदलें।
एक वेबसाइट क्लोनर जो आपको सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है
यूआरएल से जनरेट करें
एआई के साथ रीडिजाइन करें
जो आप बनाते हैं, उसके मालिक बनें।
कोई भी काम हो, AI की मदद से उसे और भी तेज़ी से पूरा करें
बिना नए सिरे से शुरुआत किए माइग्रेट करें
किसी पुरानी वेबसाइट का आधुनिकीकरण करें
किसी वेबसाइट को नए उद्देश्य के लिए अनुकूलित करें
किसी ग्राहक की वेबसाइट को पुनः बनाएं
बहुभाषी बनें
प्रोटोटाइप और प्रयोग
एआई की मदद से वेबसाइट को क्लोन कैसे करें
यूआरएल पेस्ट करें
समीक्षा करें और अनुकूलित करें
एक क्लिक से प्रकाशित करें
जानें कि आप Hostinger AI बिल्डर के साथ और क्या-क्या बना सकते हैं
एआई वेबसाइट क्लोनर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वेबसाइट क्लोनर क्या है?
वेबसाइट क्लोनर, होस्टिंगर एआई बिल्डर का एक फीचर है जो यूआरएल से किसी मौजूदा वेबसाइट को फिर से बनाता है, उसकी संरचना, स्टाइल और सामग्री को एक संपादन योग्य, इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट के रूप में कैप्चर करता है। बस एक लिंक पेस्ट करें, और एआई एक शुरुआती बिंदु तैयार कर देगा जिसे आप अपनी इच्छानुसार अनुकूलित कर सकते हैं।
वेबसाइट क्लोनिंग फीचर किसके लिए है?
क्या मैं किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकता हूँ?
क्या मैं क्लोन की गई वेबसाइट को संपादित कर सकता हूँ?
क्या मैं कोड संपादित कर सकता हूँ?
क्या क्लोन की गई वेबसाइट बिल्कुल वैसी ही दिखेगी?
उत्पन्न परिणाम एक निकटवर्ती बिंदु है, पिक्सेल-परफेक्ट प्रतिलिपि नहीं। कुछ लेआउट, एनिमेशन या अत्यधिक अनुकूलित तत्व हूबहू स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। वहां से, आप एआई संकेतों या मैन्युअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप संपादनों का उपयोग करके लेआउट से लेकर सामग्री तक, सब कुछ समायोजित कर सकते हैं।
क्या वेबसाइट को क्लोन और एडिट करने के लिए मुझे कोडिंग का अनुभव होना आवश्यक है?
क्या वेबसाइट क्लोनिंग को मुफ्त में आजमाया जा सकता है?
You can start for free, no credit card required. You'll get AI credits to generate and edit your first recreated website. When you're ready to publish, choose a paid plan, hosting and domain are already included.