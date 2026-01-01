वेबसाइट क्लोनिंग उन सभी लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास पहले से ही कोई वेबसाइट है, चाहे वह उनकी अपनी हो, किसी क्लाइंट की हो, या फिर वे किसी पुरानी वेबसाइट पर माइग्रेट कर रहे हों। यह विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के मालिकों के लिए उपयोगी है जो किसी एजेंसी की मदद लिए बिना अपनी पुरानी वेबसाइट को अपडेट करना चाहते हैं, फ्रीलांसरों और एजेंसियों के लिए जो क्लाइंट की वेबसाइटों को तेजी से रीबिल्ड करना चाहते हैं, और उन सभी के लिए जो किसी अन्य वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस या इसी तरह के प्लेटफॉर्म से माइग्रेट कर रहे हैं।