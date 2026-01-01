Hostinger Horizons को आपकी वेबसाइट या वेब ऐप को लाइव और ऐक्सेसिबल बनाए रखने के लिए होस्टिंग की आवश्यकता होती है।

यदि आपके पास पहले से कोई सक्रिय होस्टिंग प्लान नहीं है, तो Hostinger Horizons की खरीद के साथ होस्टिंग बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल होगी।

यदि आपके पास पहले से ही कोई सक्रिय होस्टिंग प्लान है, तो Horizons की खरीद के साथ कोई अतिरिक्त होस्टिंग प्लान शामिल नहीं होगा - आप अपने मौजूदा होस्टिंग प्लान का उपयोग जारी रख सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि होस्टिंग और Hostinger Horizons का नवीनीकरण अलग-अलग होता है और आप प्रत्येक सेवा को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित, अपग्रेड या रिन्यू कर सकते हैं।