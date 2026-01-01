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Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना हैं
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
Hostinger Horizons के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
Hostinger Horizons के प्लान्स के बीच क्या अंतर है?
Hostinger Horizons के प्लान सुविधाओं और मासिक AI क्रेडिट्स के मामले में अलग-अलग होते हैं। AI क्रेडिट सीमा यह निर्धारित करती है कि आप चैट के माध्यम से AI एजेंट को कितने संदेश भेज सकते हैं, जबकि उच्च-स्तरीय प्लान आपकी बढ़ती जरूरतों के अनुसार अधिक उन्नत कार्यक्षमताओं और फ्लेक्सिबिलिटी को अनलॉक करते हैं।
AI क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं?
AI क्रेडिट दो कार्यों को सक्षम बनाते हैं: आपके प्रोजेक्ट को बनाना और एक बार जब वह लाइव हो जाता है तो उसमें AI सुविधाओं को चलाना। बनाते समय, Horizons AI एजेंट को आपके द्वारा भेजा गया प्रत्येक संदेश एक क्रेडिट का उपयोग करता है। जब आपकी प्रकाशित वेबसाइट या ऐप AI-संचालित कार्यक्षमता शामिल करता है, तो आपके उपयोगकर्ता जब भी इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो क्रेडिट का उपयोग किया जाता है – और क्योंकि हम इसके लिए आंशिक क्रेडिट का उपयोग करते हैं, यह आपको बहुत कम लागत पर अधिक प्रयोग करने की अनुमति देता है।
क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरे ऐप ने कितने AI क्रेडिट का उपयोग किया है?
हाँ। आपका AI क्रेडिट यूसेज डैशबोर्ड बनाने और एडिट करने में उपयोग किए गए क्रेडिट के साथ-साथ आपके ऐप की AI सुविधाओं द्वारा उपयोग किए गए क्रेडिट का विवरण दिखाता है – ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके क्रेडिट कहाँ खर्च हो रहे हैं।
क्या मैं किसी बड़े प्लान पर अपग्रेड किए बिना अतिरिक्त AI क्रेडिट्स खरीद सकता/सकती हूं?
कोई भी प्लान खरीदने के बाद, आप किसी बड़े प्लान पर अपग्रेड किए बिना अतिरिक्त AI क्रेडिट्स खरीद सकते हैं।
क्या मैं होस्टिंग के बिना Hostinger Horizons का प्लान खरीद सकता/सकती हूं?
Hostinger Horizons को आपकी वेबसाइट या वेब ऐप को लाइव और ऐक्सेसिबल बनाए रखने के लिए होस्टिंग की आवश्यकता होती है।
यदि आपके पास पहले से कोई सक्रिय होस्टिंग प्लान नहीं है, तो Hostinger Horizons की खरीद के साथ होस्टिंग बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल होगी।
यदि आपके पास पहले से ही कोई सक्रिय होस्टिंग प्लान है, तो Horizons की खरीद के साथ कोई अतिरिक्त होस्टिंग प्लान शामिल नहीं होगा - आप अपने मौजूदा होस्टिंग प्लान का उपयोग जारी रख सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि होस्टिंग और Hostinger Horizons का नवीनीकरण अलग-अलग होता है और आप प्रत्येक सेवा को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित, अपग्रेड या रिन्यू कर सकते हैं।
मैं Hostinger Horizons के साथ किस प्रकार की वेबसाइट्स बना सकता/सकती हूं?
Hostinger Horizons आपको कई प्रकार के वेब ऐप्स और वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है – आपकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर, आप फूड डिलीवरी ऐप्स, SaaS प्रोडक्ट्स, फिटनेस ट्रैकर, गैर-लाभकारी संगठनों के लिए सॉफ्टवेयर इत्यादि बना सकते हैं।
चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए कोई कस्टम सोल्यूशन बनाना चाहते हों या कोई ऐसा ऐप जो आपकी व्यावसायिक ज़रूरतों के अनुसार काम करता हो, Hostinger Horizons आपके आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए एक शानदार AI मेकर है।
क्या मैं Hostinger Horizons के साथ मोबाइल ऐप बना सकता।/सकती हूं?
Hostinger Horizons ऐसी वेबसाइट्स और वेब ऐप्स बना सकता है जो सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइस पर निर्बाध रूप से काम करें। हालांकि, फिलहाल यह App Store या Google Play के लिए नेटिव मोबाइल ऐप बनाना सपोर्ट नहीं करता है।
Hostinger Horizons के साथ बनाए गए कोड पर किसका स्वामित्व होता है?
आपके पास अपनी वेबसाइट या वेब ऐप के कोड का पूरा स्वामित्व होता है। किसी भी सशुल्क Hostinger Horizons प्लान के साथ, आप जब चाहें कोड डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या Hostinger Horizons के साथ तृतीय-पक्ष API या सेवाएं एकीकृत करना संभव है?
जी हां। आप Hostinger Horizons के साथ तृतीय-पक्ष API और सेवाओं को एकीकृत कर सकते हैं। यह Stripe और Supabase जैसे टूल्स के साथ निर्बाध रूप से काम करता है, और आप भुगतान, डेटा प्रोसेसिंग और अन्य कार्यों के लिए अन्य API भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको तृतीय-पक्ष सेवाओं को कनेक्ट करने में सहायता चाहिए, तो बस चैट में पूछें और Hostinger Horizons आपका मार्गदर्शन करेगा।