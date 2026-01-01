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असीमित सुविधाएं हमारी उचित उपयोग नीति के अधीन हैं।

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना हैं

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

Hostinger Horizons के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

Hostinger Horizons के प्लान सुविधाओं और मासिक AI क्रेडिट्स के मामले में अलग-अलग होते हैं। AI क्रेडिट सीमा यह निर्धारित करती है कि आप चैट के माध्यम से AI एजेंट को कितने संदेश भेज सकते हैं, जबकि उच्च-स्तरीय प्लान आपकी बढ़ती जरूरतों के अनुसार अधिक उन्नत कार्यक्षमताओं और फ्लेक्सिबिलिटी को अनलॉक करते हैं।

AI क्रेडिट दो कार्यों को सक्षम बनाते हैं: आपके प्रोजेक्ट को बनाना और एक बार जब वह लाइव हो जाता है तो उसमें AI सुविधाओं को चलाना। बनाते समय, Horizons AI एजेंट को आपके द्वारा भेजा गया प्रत्येक संदेश एक क्रेडिट का उपयोग करता है। जब आपकी प्रकाशित वेबसाइट या ऐप AI-संचालित कार्यक्षमता शामिल करता है, तो आपके उपयोगकर्ता जब भी इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो क्रेडिट का उपयोग किया जाता है – और क्योंकि हम इसके लिए आंशिक क्रेडिट का उपयोग करते हैं, यह आपको बहुत कम लागत पर अधिक प्रयोग करने की अनुमति देता है।

हाँ। आपका AI क्रेडिट यूसेज डैशबोर्ड बनाने और एडिट करने में उपयोग किए गए क्रेडिट के साथ-साथ आपके ऐप की AI सुविधाओं द्वारा उपयोग किए गए क्रेडिट का विवरण दिखाता है – ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके क्रेडिट कहाँ खर्च हो रहे हैं।

कोई भी प्लान खरीदने के बाद, आप किसी बड़े प्लान पर अपग्रेड किए बिना अतिरिक्त AI क्रेडिट्स खरीद सकते हैं।

Hostinger Horizons को आपकी वेबसाइट या वेब ऐप को लाइव और ऐक्सेसिबल बनाए रखने के लिए होस्टिंग की आवश्यकता होती है।

यदि आपके पास पहले से कोई सक्रिय होस्टिंग प्लान नहीं है, तो Hostinger Horizons की खरीद के साथ होस्टिंग बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल होगी।

यदि आपके पास पहले से ही कोई सक्रिय होस्टिंग प्लान है, तो Horizons की खरीद के साथ कोई अतिरिक्त होस्टिंग प्लान शामिल नहीं होगा - आप अपने मौजूदा होस्टिंग प्लान का उपयोग जारी रख सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि होस्टिंग और Hostinger Horizons का नवीनीकरण अलग-अलग होता है और आप प्रत्येक सेवा को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित, अपग्रेड या रिन्यू कर सकते हैं।

Hostinger Horizons आपको कई प्रकार के वेब ऐप्स और वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है – आपकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर, आप फूड डिलीवरी ऐप्स, SaaS प्रोडक्ट्स, फिटनेस ट्रैकर, गैर-लाभकारी संगठनों के लिए सॉफ्टवेयर इत्यादि बना सकते हैं।

चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए कोई कस्टम सोल्यूशन बनाना चाहते हों या कोई ऐसा ऐप जो आपकी व्यावसायिक ज़रूरतों के अनुसार काम करता हो, Hostinger Horizons आपके आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए एक शानदार AI मेकर है।

Hostinger Horizons ऐसी वेबसाइट्स और वेब ऐप्स बना सकता है जो सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइस पर निर्बाध रूप से काम करें। हालांकि, फिलहाल यह App Store या Google Play के लिए नेटिव मोबाइल ऐप बनाना सपोर्ट नहीं करता है।

आपके पास अपनी वेबसाइट या वेब ऐप के कोड का पूरा स्वामित्व होता है। किसी भी सशुल्क Hostinger Horizons प्लान के साथ, आप जब चाहें कोड डाउनलोड कर सकते हैं।

जी हां। आप Hostinger Horizons के साथ तृतीय-पक्ष API और सेवाओं को एकीकृत कर सकते हैं। यह Stripe और Supabase जैसे टूल्स के साथ निर्बाध रूप से काम करता है, और आप भुगतान, डेटा प्रोसेसिंग और अन्य कार्यों के लिए अन्य API भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको तृतीय-पक्ष सेवाओं को कनेक्ट करने में सहायता चाहिए, तो बस चैट में पूछें और Hostinger Horizons आपका मार्गदर्शन करेगा।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।