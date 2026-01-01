ये कैसे काम करता है?
अपना रेफरल लिंक शेयर करें
उनके द्वारा प्लान अपग्रेड करने तक प्रतीक्षा करें
अपनी भुगतान राशि पाएं
दूसरों को AI के साथ निर्माण शुरू करने में मदद करें और रिवॉर्ड्स पाएं
अपने रेफरल लिंक का कहीं भी उपयोग करें
- इसे सीधे किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं
- इसे अपने कॉन्टेंट या सोशल बायो में जोड़ें
- इसे अपने समुदायों या ग्रुप चैट में शेयर करें
आपका रिवॉर्ड: 20% कमीशन
Hostinger Horizons रेफरल प्रोग्राम के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
मुझे मेरा रेफरल लिंक कहां मिलेगा?
आप इनमें से एक तरीके से अपना रेफरल लिंक पा सकते हैं:
- रेफरल्स डैशबोर्ड से
- Hostinger Horizons प्लेटफॉर्म से: बस ऊपर बाएं कोने में मेन्यू आइकन पर क्लिक करें और "रेफर करें" चुनें
मैं कितने लोगों को रेफर कर सकता/सकती हूं?
आप Hostinger के रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत कितने लोगों को रेफर कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अपना लिंक शेयर करें और जीतने चाहे उतने दोस्तों को Hostinger Horizons रेफर करें।
मैं कितना कमीशन कमा सकता/सकती हूं?
रेफरल्स की सीमा है, इसलिए आपकी कमाई भी सीमित रहेगी। आप प्रत्येक योग्य सेल से 20% कमा सकते हैं, और आप कितनी सेल करेंगे यह आप पर निर्भर करता है।
मेरे दोस्त को क्या मिलेगा?
मेरा कमीशन मिलने में 45 दिनों का समय क्यों लगता है?
हम आपको 30 दिन की मनी-बैक गारंटी प्रदान करते हैं। अर्थात्ह, मारी सेवाएं खरीदने के बाद रिफंड का अनुरोध करने के लिए नए उपयोगकर्ताओं के पास 30 दिन तक का समय होता है।इसके बाद अकाउंटिंग और एडमिन उद्देश्यों के लिए 15 अतिरिक्त दिनों का समय लगता है।
मुझे मेरा कमीशन कैसे मिलेगा?
आप अपने रेफरल डैशबोर्ड से PayPal या वायर ट्रांसफर का चयन कर सकते हैं।PayPal प्रतिदिन US$50 पार करने वाले उपयोगकर्ताओं को भुगतान करता है। हालांकि, ऑटोमेशन के कारण आपको अपना भुगतान प्राप्त करने में एक और दिन का समय लग सकता है। वायर ट्रांसफर के लिए आपको कम से कम US$200 कमाने होंगे। इसके बाद आपको महीने के आखिरी बृहस्पतिवार तक प्रतीक्षा करनी होगी। आपके सभी वायर ट्रांसफर इसी दिन प्रोसेस किए जाएंगे। यदि इस दिन के बाद आप कोई रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं, तो उसे आने वाले महीने में प्रोसेस किया जाएगा। आपके बैंक की पॉलिसी के अनुसार, वायर ट्रांसफर में अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है या एक्सचेंज रेट में अंतर हो सकता है, जिससे आपकी रिवॉर्ड राशि घट सकती है। इस शुल्क से बचने के लिए आप PayPal का उपयोग कर सकते हैं।
मैं अपने रेफरल्स का स्टेटस कैसे चेक कर सकता/सकती हूं?
रेफरल्स डैशबोर्ड में आपको मेरे रिवार्ड्स वाला सेक्शन मिलेगा। आप यहां से अपने रेफरल्स को ट्रैक कर सकते हैं और भुगतान किए गए व लंबित कमीशन देख सकते हैं।