Hostinger AI Builder को शेयर करें और 150 USD तक कमाएँ

आपका दोस्त अपने पहले Hostinger Horizons प्लान के लिए जो भुगतान करता है उसका 20% (150 USD तक) आप कमाएंगे। साथ ही, आपके दोस्त को 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
अभी रेफर करें

ये कैसे काम करता है?

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अपना रेफरल लिंक शेयर करें

अपना कस्टम लिंक सीधे Hostinger Horizons या रेफरल्स डैशबोर्ड से कॉपी करें और अपने दोस्तों को भेजें।
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उनके द्वारा प्लान अपग्रेड करने तक प्रतीक्षा करें

जब आपके दोस्त अपना पहला होस्टिंगर एआई बिल्डर प्लान खरीदते हैं और 45+ दिनों तक सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो आपको इनाम मिलेगा।
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अपनी भुगतान राशि पाएं

आपकी कमाई आपको PayPal, वायर ट्रांसफर या Hostinger बैलेंस के माध्यम से भेजी जाती है।

दूसरों को AI के साथ निर्माण शुरू करने में मदद करें और रिवॉर्ड्स पाएं

अपने रेफरल लिंक का कहीं भी उपयोग करें

अपने रेफरल लिंक का कहीं भी उपयोग करें

  • इसे सीधे किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं
  • इसे अपने कॉन्टेंट या सोशल बायो में जोड़ें
  • इसे अपने समुदायों या ग्रुप चैट में शेयर करें
आपका रिवॉर्ड: 20% कमीशन

आपका रिवॉर्ड: 20% कमीशन

आपके दोस्त अपना पहला Hostinger Horizons प्लान खरीदते हैं और उसे 45+ दिनों के लिए उपयोग करते हैं तो आप रिवार्ड्स पाते हैं।

Hostinger Horizons रेफरल प्रोग्राम के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

आप इनमें से एक तरीके से अपना रेफरल लिंक पा सकते हैं:

  • रेफरल्स डैशबोर्ड से
  • Hostinger Horizons प्लेटफॉर्म से: बस ऊपर बाएं कोने में मेन्यू आइकन पर क्लिक करें और "रेफर करें" चुनें

आप Hostinger के रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत कितने लोगों को रेफर कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अपना लिंक शेयर करें और जीतने चाहे उतने दोस्तों को Hostinger Horizons रेफर करें।

रेफरल्स की सीमा है, इसलिए आपकी कमाई भी सीमित रहेगी। आप प्रत्येक योग्य सेल से 20% कमा सकते हैं, और आप कितनी सेल करेंगे यह आप पर निर्भर करता है।

उन्हें अपने पहले होस्टिंगर एआई बिल्डर प्लान पर अतिरिक्त 20% की छूट मिलती है।

हम आपको 30 दिन की मनी-बैक गारंटी प्रदान करते हैं। अर्थात्ह, मारी सेवाएं खरीदने के बाद रिफंड का अनुरोध करने के लिए नए उपयोगकर्ताओं के पास 30 दिन तक का समय होता है।

इसके बाद अकाउंटिंग और एडमिन उद्देश्यों के लिए 15 अतिरिक्त दिनों का समय लगता है।

आप अपने रेफरल डैशबोर्ड से PayPal या वायर ट्रांसफर का चयन कर सकते हैं।

PayPal प्रतिदिन US$50 पार करने वाले उपयोगकर्ताओं को भुगतान करता है। हालांकि, ऑटोमेशन के कारण आपको अपना भुगतान प्राप्त करने में एक और दिन का समय लग सकता है।

वायर ट्रांसफर के लिए आपको कम से कम US$200 कमाने होंगे। इसके बाद आपको महीने के आखिरी बृहस्पतिवार तक प्रतीक्षा करनी होगी। आपके सभी वायर ट्रांसफर इसी दिन प्रोसेस किए जाएंगे। यदि इस दिन के बाद आप कोई रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं, तो उसे आने वाले महीने में प्रोसेस किया जाएगा।

आपके बैंक की पॉलिसी के अनुसार, वायर ट्रांसफर में अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है या एक्सचेंज रेट में अंतर हो सकता है, जिससे आपकी रिवॉर्ड राशि घट सकती है। इस शुल्क से बचने के लिए आप PayPal का उपयोग कर सकते हैं।

रेफरल्स डैशबोर्ड में आपको मेरे रिवार्ड्स वाला सेक्शन मिलेगा। आप यहां से अपने रेफरल्स को ट्रैक कर सकते हैं और भुगतान किए गए व लंबित कमीशन देख सकते हैं।

रेफर करें और 150 USD तक कमाएं

अपने दोस्त द्वारा Hostinger AI Builder के पहले प्लान के लिए भुगतान की गई राशि का 20% (अधिकतम 150 USD तक) कमाएँ।

अभी रेफर करें

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