आप अपने रेफरल डैशबोर्ड से PayPal या वायर ट्रांसफर का चयन कर सकते हैं।

PayPal प्रतिदिन US$50 पार करने वाले उपयोगकर्ताओं को भुगतान करता है। हालांकि, ऑटोमेशन के कारण आपको अपना भुगतान प्राप्त करने में एक और दिन का समय लग सकता है।

वायर ट्रांसफर के लिए आपको कम से कम US$200 कमाने होंगे। इसके बाद आपको महीने के आखिरी बृहस्पतिवार तक प्रतीक्षा करनी होगी। आपके सभी वायर ट्रांसफर इसी दिन प्रोसेस किए जाएंगे। यदि इस दिन के बाद आप कोई रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं, तो उसे आने वाले महीने में प्रोसेस किया जाएगा।

आपके बैंक की पॉलिसी के अनुसार, वायर ट्रांसफर में अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है या एक्सचेंज रेट में अंतर हो सकता है, जिससे आपकी रिवॉर्ड राशि घट सकती है। इस शुल्क से बचने के लिए आप PayPal का उपयोग कर सकते हैं।