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आपका ई-कॉमर्स आइडिया, बनाने के लिए तैयार

ऑनलाइन स्टोर्स से लेकर सेल्स डैशबोर्ड तक और बहुत कुछ – विचारों को प्रेरित करने के लिए कुछ लोकप्रिय उदाहरण देखें, या सीधे एक रेडी-मेड प्रॉम्प्ट के साथ शुरुआत करें और कुछ ही सेकंड में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें।
कस्टम ऑनलाइन स्टोर

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एक ऐसा स्टोर लॉन्च करें जो बिल्कुल वैसा ही दिखता हो और काम करता हो जैसा आप चाहते हैं – अपने उत्पाद प्रदर्शित करें, ऑर्डर प्रबंधित करें और बिना किसी कोडिंग के ऑनलाइन बिक्री शुरू करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
एक ऐसा गेटेड प्लेटफॉर्म बनाएं जहां सदस्य विशेष कॉन्टेंट, कोर्स या कम्युनिटी का ऐक्सेस प्राप्त करने के लिए भुगतान करें – अपने हिसाब से कीमतें निर्धारित करें, सब्सक्रिप्शंस प्रबंधित करें और अपनी आवर्ती आय बढ़ाएं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
एक ऐसा स्मार्ट चैटबॉट बनाएं जो 24/7 खरीदारों के प्रश्नों के उत्तर दे, ग्राहकों का मार्गदर्शन करे या सामान्य कार्यों को ऑटोमेट करे।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की कमियों से बचने के लिए आसानी से स्टॉक और सप्लाय ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करें – सभी एक सरल, सहज डैशबोर्ड से।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
एक ब्रांडेड ऑर्डर ट्रैकिंग अनुभव के साथ अपने ग्राहकों को सूचित रखें और खरीद से लेकर डिलीवरी तक उनका विश्वास बनाए रखें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपने सेल्स डेटा को स्पष्ट, ऐक्शन लेने योग्य इनसाइट्स में बदलें, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि क्या काम कर रहा है और आपको क्या बदलने की ज़रूरत है।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

AI के साथ ऑनलाइन बिक्री कैसे शुरू करें?

01

अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें

अपने आइडिया वाले ऑनलाइन स्टोर या ई-कॉमर्स ऐप के बारे में बताएं और उसे सच्चाई में बदलते देखें – या और भी तेज़ी से शुरू करने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।
02

कस्टमाइज़ और टेस्ट करें

अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाएं, एक ही इमेज से उत्पाद पेजेस बनाएं और भुगतान व डिलीवरी को कनेक्ट करें – सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से। पब्लिश करने से पहले इसका लाइव प्रीव्यू देखें।
03

एक क्लिक में पब्लिश करें

एक क्लिक में आपका स्टोर लाइव और ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाएगा – किसी तकनीकी सेटअप, थर्ड-पार्टी कनेक्शन या प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

कॉन्सेप्ट से लेकर चेकआउट तक का सफर, मिनटों में

आप मिनटों में अपना स्टोर कैसे बना सकते हैं, कस्टमाइज़ और लॉन्च कर सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो देखें। AI द्वारा निर्मित उत्पादों से लेकर भुगतान सेटअप तक सबके बारे में जानें।

जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है

बिज़नेस शोकेस पेजेस और ऐप्स

बुकिंग वेबसाइट्स और ऐप्स

कस्टम CRM

इंटरनल बिज़नेस टूल्स

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपना ऑनलाइन स्टोर या ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार हैं?

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं

एआई बिल्डर वाइब कोड ऑनलाइन स्टोर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Horizons Ecommerce को सभी के लिए ऑनलाइन बिक्री को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Horizons AI एक साधारण चैट इंटरफेस के माध्यम से आपका स्टोर या कस्टम ई-कॉमर्स वेब ऐप बनाता है, और Hostinger का नेटिव ई-कॉमर्स समाधान उत्पादों, भुगतानों, ऑर्डर और डिलीवरी का ध्यान रखता है – ये सभी बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के एक साथ काम करते हैं।

कोई कोडिंग नहीं, कोई तकनीकी सेटअप नहीं, और अलग-अलग टूल्स को संभालने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आपको ऑनलाइन बिक्री करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपके साथ-साथ तैयार।

आप भौतिक और डिजिटल उत्पाद, गिफ्ट कार्ड और प्रिंट-ऑन-डिमांड उत्पाद बेच सकते हैं।

हमारा प्लेटफॉर्म अभी सब्सक्रिप्शन और अपॉइंटमेंट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप थर्ड-पार्टी टूल्स का उपयोग करके अभी भी इन्हें प्रदान कर सकते हैं:

  • सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू करने के लिए, हम Stripe का उपयोग करने की सलाह देते हैं। आपको बस Horizons से इसे आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कहना होगा।
  • अपॉइंटमेंट के लिए, Calendly जैसे टूल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आप Horizons से पूछ सकते हैं कि इसे अपनी साइट में कैसे जोड़ना है।

आप 100+ भुगतान विधियों में से चुन सकते हैं – जैसे कार्ड, PayPal, Google Pay, Apple Pay, आदि। आपके स्टोर के लिए भुगतान विधियों की उपलब्धता इस पर निर्भर करती है कि आप कहां बेच रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप कौन सी मुद्रा में लेन-देन कर रहे हैं और आप किसे बेच रहे हैं।

अपना ऑनलाइन स्टोर कनेक्ट करने के बाद, आप अधिकतम 25 डिलीवरी विकल्पों के साथ अपने शिपिंग ज़ोन, और अपने ऑर्डर्स की संख्या और आइटम के वज़न के आधार पर कस्टम डिलीवरी नियम निर्धारित कर सकते हैं।

अपना स्टोर शुरू करने के लिए केवल दो चरणों की आवश्यकता है:

  1. अपने AI बिल्डर प्रोजेक्ट के ऊपरी दाएं कोने में 'इंटीग्रेशन' पर क्लिक करें, फिर ऑनलाइन स्टोर का चयन करें और उसे कनेक्ट करें। AI बिल्डर इसे कुछ ही क्षणों में आपके लिए सेट कर देगा।
  2. कनेक्ट होने के बाद, अपनी सभी स्टोर सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए 'इंटीग्रेशन' → 'ऑनलाइन स्टोर' पर जाएं।

अधिक निर्देशों के लिए हमारी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका देखें।

आप किसी भी समय 'एकीकरण'→'ऑनलाइन स्टोर' पर क्लिक करके अपना स्टोर प्रबंधित कर सकते हैं।

आपका ऑनलाइन स्टोर कनेक्ट हो जाने पर आपको लिंक्स दिखाई देंगे, जो आपको बिल्ट-इन स्टोर मैनेजर पर रीडायरेक्ट करेंगे। वहां से आप बिनी किसी प्रॉम्प्ट के अपने उत्पाद, भुगतान, और बहुत कुछ प्रबंधित कर सकते हैं।

यदि आप अपने ऑनलाइन स्टोर की दिखावट (जैसे उत्पाद सूची का लेआउट) बदलना चाहते हैं, तो आपको बस चैट में जाकर AI से यह बदलाव करने के लिए कहना होगा।

जी हां। यही Horizons को दूसरे प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाता है। एक साधारण ऑनलाइन स्टोर से लेकर पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड ई-कॉमर्स ऐप तक, Horizons आपको अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी ई-कॉमर्स अनुभव बनाने की सुविधा देता है – जिसमें आपकी सटीक व्यावसायिक ज़रूरतों के अनुरूप कस्टम टूल्स भी शामिल हैं। इन्वेंट्री ट्रैकर्स, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स डैशबोर्ड, आपको जो भी चाहिए उसका वर्णन करें और Horizons उसे आपके लिए बना देगा।

बिल्कुल नहीं। AI बिल्डर वाइब कोडिंग पर आधारित है – बस आप जो बनाना चाहते हैं उसका वर्णन करें और AI बाकी सब संभाल लेगा। चाहे आप कोई स्टोर लॉन्च कर रहे हों या कोई कस्टम ई-कॉमर्स टूल बना रहे हों, बस एक प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है।

यदि आपका लक्ष्य एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना है, तो आप एक ही प्रॉम्प्ट से एक प्रारंभिक वेबसाइट बना सकते हैं, फिर बिल्ट-इन ऑनलाइन स्टोर इंटीग्रेशन को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने उत्पाद जोड़ सकते हैं – यह सब बिना एक भी लाइन कोड लिखे।

यदि आपके पास कभी ऑनलाइन स्टोर या कस्टम ई-कॉमर्स टूल का कोई विचार आया है, लेकिन आप तेय नहीं कर पा रहे थे कि कहां से शुरुआत की जाए, तो वाइब कोडिंग आपके लिए है। कोड लिखने की जगह, आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और यह चरण-दर-चरण उसे आपके लिए तैयार करता है।

आप खुद इसे आज़माएं। Horizons एक फ्री ट्रायल के साथ आता है, जिसमें 5 प्रॉम्प्ट शामिल हैं। यह एक शुरुआती ऑनलाइन स्टोर या कस्टम ई-कॉमर्स ऐप को वाइब कोड करने और इसकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त हैं। क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

Hostinger ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के दो तरीके प्रदान करता है – Horizons वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म और Hostinger के ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के साथ – इनके बीच का अंतर इनके नाम में छुपा है।

Hostinger वेबसाइट बिल्डर आपको एक टेम्पलेट से शुरुआत करने या एक विवरण से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है; फिर बस पहले से तैयार एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके इसके कस्टमाइज़ करें। यह उन सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो जल्दी से एक साफ, सरल ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं।

Horizons एक संवादात्मक तरीके से प्रोजेक्ट बनाता है – आप AI के साथ चैट करते हैं और यह वास्तविक समय में परिवर्तन लागू करता है, जिससे आपको कस्टमाइज़ेशन के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह आपको अधिक एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे मार्केटप्लेस या उपयोगकर्ता लॉगिन के साथ अधिक जटिल ऑनलाइन स्टोर बनाने की भी सुविधा देता है (इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत)। और यदि किसी को कोड की आवश्यकता हो, तो उनके लिए पूर्ण कोड ऐक्सेस भी उपलब्ध है।

दोनों ही टूल्स Hostinger के नेटिव ई-कॉमर्स समाधान द्वारा संचालित हैं और ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए हैं जिनके पास कोई तकनीकी अनुभव या जानकारी नहीं है। इनके बीच अंतर सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के तरीके और फ्लेक्सिबिलिटी का है।

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