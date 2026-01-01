Hostinger ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के दो तरीके प्रदान करता है – Horizons वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म और Hostinger के ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के साथ – इनके बीच का अंतर इनके नाम में छुपा है।

Hostinger वेबसाइट बिल्डर आपको एक टेम्पलेट से शुरुआत करने या एक विवरण से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है; फिर बस पहले से तैयार एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके इसके कस्टमाइज़ करें। यह उन सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो जल्दी से एक साफ, सरल ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं।

Horizons एक संवादात्मक तरीके से प्रोजेक्ट बनाता है – आप AI के साथ चैट करते हैं और यह वास्तविक समय में परिवर्तन लागू करता है, जिससे आपको कस्टमाइज़ेशन के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह आपको अधिक एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे मार्केटप्लेस या उपयोगकर्ता लॉगिन के साथ अधिक जटिल ऑनलाइन स्टोर बनाने की भी सुविधा देता है (इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत)। और यदि किसी को कोड की आवश्यकता हो, तो उनके लिए पूर्ण कोड ऐक्सेस भी उपलब्ध है।

दोनों ही टूल्स Hostinger के नेटिव ई-कॉमर्स समाधान द्वारा संचालित हैं और ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए हैं जिनके पास कोई तकनीकी अनुभव या जानकारी नहीं है। इनके बीच अंतर सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के तरीके और फ्लेक्सिबिलिटी का है।