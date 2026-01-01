अपने तरीके से बनाए गए स्टोर के साथ ऑनलाइन बिक्री करें
ऑनलाइन बिक्री और विस्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधन
डिजिटल उत्पाद बेचें
आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन
होस्टिंग, डोमेन और ईमेल – सब कुछ शामिल। मार्केटिंग और भुगतान टूल्स के लिए आसान सेटअप: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, आदि।
0% ट्रांज़ैक्शन शुल्क
अपनी पूरी कमाई अपने पास रखें। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 100+ भुगतान विधियां स्वीकार करें।
स्वचालित ईमेल डिलीवरी
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आपका ई-कॉमर्स आइडिया, बनाने के लिए तैयार
कस्टम ऑनलाइन स्टोर
सदस्यता वेबसाइट
AI चैटबॉट
इंवेंट्री ट्रैकर टूल
ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम
सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड
AI के साथ ऑनलाइन बिक्री कैसे शुरू करें?
अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें
कस्टमाइज़ और टेस्ट करें
एक क्लिक में पब्लिश करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
कॉन्सेप्ट से लेकर चेकआउट तक का सफर, मिनटों में
जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
एआई बिल्डर वाइब कोड ऑनलाइन स्टोर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Horizons ई-कॉमर्स क्या है?
Horizons Ecommerce को सभी के लिए ऑनलाइन बिक्री को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Horizons AI एक साधारण चैट इंटरफेस के माध्यम से आपका स्टोर या कस्टम ई-कॉमर्स वेब ऐप बनाता है, और Hostinger का नेटिव ई-कॉमर्स समाधान उत्पादों, भुगतानों, ऑर्डर और डिलीवरी का ध्यान रखता है – ये सभी बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के एक साथ काम करते हैं।
कोई कोडिंग नहीं, कोई तकनीकी सेटअप नहीं, और अलग-अलग टूल्स को संभालने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आपको ऑनलाइन बिक्री करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपके साथ-साथ तैयार।
मैं क्या-क्या बेच सकता/सकती हूं?
आप भौतिक और डिजिटल उत्पाद, गिफ्ट कार्ड और प्रिंट-ऑन-डिमांड उत्पाद बेच सकते हैं।
हमारा प्लेटफॉर्म अभी सब्सक्रिप्शन और अपॉइंटमेंट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप थर्ड-पार्टी टूल्स का उपयोग करके अभी भी इन्हें प्रदान कर सकते हैं:
- सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू करने के लिए, हम Stripe का उपयोग करने की सलाह देते हैं। आपको बस Horizons से इसे आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कहना होगा।
- अपॉइंटमेंट के लिए, Calendly जैसे टूल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आप Horizons से पूछ सकते हैं कि इसे अपनी साइट में कैसे जोड़ना है।
कौन-कौन सी भुगतान विधियां उपलब्ध हैं?
आप 100+ भुगतान विधियों में से चुन सकते हैं – जैसे कार्ड, PayPal, Google Pay, Apple Pay, आदि। आपके स्टोर के लिए भुगतान विधियों की उपलब्धता इस पर निर्भर करती है कि आप कहां बेच रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप कौन सी मुद्रा में लेन-देन कर रहे हैं और आप किसे बेच रहे हैं।
कौन-कौन से डिलीवरी विकल्प उपलब्ध हैं?
अपना ऑनलाइन स्टोर कनेक्ट करने के बाद, आप अधिकतम 25 डिलीवरी विकल्पों के साथ अपने शिपिंग ज़ोन, और अपने ऑर्डर्स की संख्या और आइटम के वज़न के आधार पर कस्टम डिलीवरी नियम निर्धारित कर सकते हैं।
मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ एक ऑनलाइन स्टोर कैसे कनेक्ट कर सकता/सकती हूं?
अपना स्टोर शुरू करने के लिए केवल दो चरणों की आवश्यकता है:
- अपने AI बिल्डर प्रोजेक्ट के ऊपरी दाएं कोने में 'इंटीग्रेशन' पर क्लिक करें, फिर ऑनलाइन स्टोर का चयन करें और उसे कनेक्ट करें। AI बिल्डर इसे कुछ ही क्षणों में आपके लिए सेट कर देगा।
- कनेक्ट होने के बाद, अपनी सभी स्टोर सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए 'इंटीग्रेशन' → 'ऑनलाइन स्टोर' पर जाएं।
अधिक निर्देशों के लिए हमारी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका देखें।
मैं अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे एडिट कर सकता/सकती हूं?
आप किसी भी समय 'एकीकरण'→'ऑनलाइन स्टोर' पर क्लिक करके अपना स्टोर प्रबंधित कर सकते हैं।
आपका ऑनलाइन स्टोर कनेक्ट हो जाने पर आपको लिंक्स दिखाई देंगे, जो आपको बिल्ट-इन स्टोर मैनेजर पर रीडायरेक्ट करेंगे। वहां से आप बिनी किसी प्रॉम्प्ट के अपने उत्पाद, भुगतान, और बहुत कुछ प्रबंधित कर सकते हैं।
यदि आप अपने ऑनलाइन स्टोर की दिखावट (जैसे उत्पाद सूची का लेआउट) बदलना चाहते हैं, तो आपको बस चैट में जाकर AI से यह बदलाव करने के लिए कहना होगा।
क्या मैं Horizons के साथ एक ऑनलाइन स्टोर के अलावा और भी कुछ बना सकता/सकती हूं?
जी हां। यही Horizons को दूसरे प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाता है। एक साधारण ऑनलाइन स्टोर से लेकर पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड ई-कॉमर्स ऐप तक, Horizons आपको अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी ई-कॉमर्स अनुभव बनाने की सुविधा देता है – जिसमें आपकी सटीक व्यावसायिक ज़रूरतों के अनुरूप कस्टम टूल्स भी शामिल हैं। इन्वेंट्री ट्रैकर्स, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स डैशबोर्ड, आपको जो भी चाहिए उसका वर्णन करें और Horizons उसे आपके लिए बना देगा।
क्या मुझे ई-कॉमर्स ऐप या स्टोर बनाने के लिए कोडिंग अनुभव की आवश्यकता है?
बिल्कुल नहीं। AI बिल्डर वाइब कोडिंग पर आधारित है – बस आप जो बनाना चाहते हैं उसका वर्णन करें और AI बाकी सब संभाल लेगा। चाहे आप कोई स्टोर लॉन्च कर रहे हों या कोई कस्टम ई-कॉमर्स टूल बना रहे हों, बस एक प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है।
यदि आपका लक्ष्य एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना है, तो आप एक ही प्रॉम्प्ट से एक प्रारंभिक वेबसाइट बना सकते हैं, फिर बिल्ट-इन ऑनलाइन स्टोर इंटीग्रेशन को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने उत्पाद जोड़ सकते हैं – यह सब बिना एक भी लाइन कोड लिखे।
क्या वाइब कोडिंग मेरे लिए सही है?
यदि आपके पास कभी ऑनलाइन स्टोर या कस्टम ई-कॉमर्स टूल का कोई विचार आया है, लेकिन आप तेय नहीं कर पा रहे थे कि कहां से शुरुआत की जाए, तो वाइब कोडिंग आपके लिए है। कोड लिखने की जगह, आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और यह चरण-दर-चरण उसे आपके लिए तैयार करता है।
आप खुद इसे आज़माएं। Horizons एक फ्री ट्रायल के साथ आता है, जिसमें 5 प्रॉम्प्ट शामिल हैं। यह एक शुरुआती ऑनलाइन स्टोर या कस्टम ई-कॉमर्स ऐप को वाइब कोड करने और इसकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त हैं। क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।
ई-कॉमर्स के लिए Horizons और Hostinger वेबसाइट बिल्डर के बीच क्या अंतर है?
Hostinger ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के दो तरीके प्रदान करता है – Horizons वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म और Hostinger के ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के साथ – इनके बीच का अंतर इनके नाम में छुपा है।
Hostinger वेबसाइट बिल्डर आपको एक टेम्पलेट से शुरुआत करने या एक विवरण से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है; फिर बस पहले से तैयार एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके इसके कस्टमाइज़ करें। यह उन सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो जल्दी से एक साफ, सरल ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं।
Horizons एक संवादात्मक तरीके से प्रोजेक्ट बनाता है – आप AI के साथ चैट करते हैं और यह वास्तविक समय में परिवर्तन लागू करता है, जिससे आपको कस्टमाइज़ेशन के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह आपको अधिक एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे मार्केटप्लेस या उपयोगकर्ता लॉगिन के साथ अधिक जटिल ऑनलाइन स्टोर बनाने की भी सुविधा देता है (इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत)। और यदि किसी को कोड की आवश्यकता हो, तो उनके लिए पूर्ण कोड ऐक्सेस भी उपलब्ध है।
दोनों ही टूल्स Hostinger के नेटिव ई-कॉमर्स समाधान द्वारा संचालित हैं और ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए हैं जिनके पास कोई तकनीकी अनुभव या जानकारी नहीं है। इनके बीच अंतर सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के तरीके और फ्लेक्सिबिलिटी का है।