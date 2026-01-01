एक शोकेस वेबसाइट या ऐप के साथ अपना कार्य प्रदर्शित करें

पोर्टफोलियो साइट्स से लेकर इंटरैक्टिव क्लाइंट पोर्टल्स तक – एक प्रोफेशनल ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करें जो एक मज़बूत पहली छाप छोड़े, आपका कार्य प्रदर्शित करे और विज़िटर्स को क्लाइंट्स में बदले।
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एक शोकेस वेबसाइट या ऐप के साथ अपना कार्य प्रदर्शित करें

शानदार रूप से पहली छाप छोड़ने के लिए सभी साधन पाएं

अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं, लॉन्च करें और विस्तार करें – सब एक ही जगह पर, किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं।

एक चुटकी में अपना काम ऑनलाइन लेकर आएं

एक प्रोफेशनल दिखने वाली शोकेस वेबसाइट या वेब ऐप बनाएं जो किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखे – बस AI से चैट करके या टेम्पलेट्स का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में शुरुआत करें।

आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन

होस्टिंग, डोमेन और ईमेल – सब कुछ शामिल। मार्केटिंग और भुगतान टूल्स के लिए आसान सेटअप: SEO, Stripe, PayPal, AdSense, आदि।

सही क्लाइंट्स द्वारा खोजें जाएं

अपने सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग एकीकरण का उपयोग करें।

लीड्स व ग्रहकों के सवाल एकत्र करें

अपनी शोकेस वेबसाइट पर एक कस्टम संपर्क फॉर्म जोड़ें और विज़िटर्स को संभावित ग्राहकों में बदलें – हर प्रश्न सीधे आपके इनबॉक्स में आएगा – आप तुरंत जवाब दे सकते हैं।
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आपकी ऑनलाइन उपस्थिति, आपके अनुसार स्थापित

नए विचारों को प्रेरित करने के लिए शोकेस वेबसाइट और ऐप के कुछ लोकप्रिय उदाहरण देखें, या सीधे एक रेडी-मेड प्रॉम्प्ट के साथ शुरुआत करें और कुछ ही सेकंड में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें।
आपकी ऑनलाइन उपस्थिति, आपके अनुसार स्थापित

बिज़नेस वेबसाइट

एक प्रोफेशनल ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं जो आपकी सेवाओं को दर्शाए, आपकी कहानी बताए और विज़िटर्स को ग्राहकों में बदले।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट अपडेट्स देखने, फाइल्स शेयर करने और अपडेटेड रखने के लिए एक ब्रांडेड जगह प्रदान करें – सब कुछ एक ही जगह पर।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
खूबसूरती से अपना कार्य प्रदर्शित करें, आपका प्रोजेक्ट ही आपकी ज़बान बनेगा – किसी डिजाइनर या डेवलपर की आवश्यकता नहीं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपनी विशेषज्ञता के लिए एक ऑनलाइन घर बनाएं – अपनी कहानी साझा करें, अपना कार्य प्रदर्शित करें और अपनी ऑडियंस बढ़ाएं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

AI के साथ एक शोकेस वेबसाइट या ऐप कैसे बनाएं

01

अपने आइडिया का वर्णन करें

आप जैसी शोकेस वेबसाइट या ऐप बनाना चाहते हैं उसके बारे में AI को बताएं और उसे सच्चाई में बदलते देखें; या और भी तेज़ी से शुरुआत करने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।
02

कस्टमाइज़ और टेस्ट करें

AI से चैट करके अपना डिज़ाइन बेहतर बनाएं – अपना काम जोड़ें, हर बारीकी को तब तक एडजस्ट करें जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, और पब्लिश करने से पहले लाइव प्रीव्यू करें।
03

एक क्लिक में पब्लिश करें

एक क्लिक और आपका शोकेस लाइव हो जाएगा – ग्राहकों को प्रभावित करने और नया बिज़नेस जीतने के लिए तैयार, किसी तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स

Business consultant (playful)

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Jane (marketing consultant)

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Urban (photography portfolio)

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आपको अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है?

हमारे व्यापक ट्यूटोरियल्स, हाउ-टू गाइड्स और चरण-दर-चरण निर्देश देखें, जो आपको कुछ ही समय में एक शुरुआती उपयोगकर्ता से AI प्रो बना देंगे। अपना पहला AI प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी साधन पाएं; साथ ही बहुत कुछ।
शुरुआती गाइड

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अपने प्रॉम्प्ट्स बेहतर बनाएं

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जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है

ई-कॉमर्स ऐप्स और स्टोर्स

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कस्टम CRM

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं

बिज़नेस शोकेस वेबसाइट और ऐप के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

एक बिजनेस शोकेस वेबसाइट आपकी पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति है – एक ऐसी जगह जहाँ संभावित ग्राहक आपके बारे में जान सकते हैं, आपके काम को देख सकते हैं और आपसे संपर्क करने का निर्णय ले सकते हैं। एक बेहतरीन शोकेस में आमतौर पर पोर्टफोलियो गैलरी या प्रोजेक्ट पेज, सर्विस पेज, केस स्टडी, क्लाइंट टेस्टिमोनियल और कॉल बुक करने या संपर्क करने का स्पष्ट तरीका शामिल होता है – इसका सटीक संयोजन आपके व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करता है। एक साधारण वेब पेज के विपरीत, इसे एक मजबूत पहली छाप छोड़ने और आगंतुकों को ग्राहकों में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। AI बिल्डर के साथ, आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आपकी सभी ज़रूरतें शामिल हों – बस उसका विवरण दें और AI बाकी का काम संभाल लेगा।

जो कोई भी ऑनलाइन प्रोफेशनल दिखना चाहता है और अधिक ग्राहक जीतना चाहता है – फ्रीलांसर, कलाकार, सलाहकार, कोच, एजेंसियां, छोटे बिज़नेस के मालिक, आदि। यदि आपके बिज़नेस को एक प्रोफेशनल ऑनलाइन उपस्थिति की आवश्यकता है, तो Horizons एक ऐसा शोकेस बना सकता है जो आपके काम करने के तरीके के अनुकूल हो।

Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में तैयार करता है।

एक पोर्टफोलियो गैलरी जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए? उसका वर्णन कीजिए। अपने ब्रांड के रंगों से मेल खाने के लिए डिज़ाइन बदलना चाहते हैं? Horizons को बताएं और यह कुछ ही सेकंड में पूरा करेगा।

यह 80+ भाषाओं में काम करता है, ताकि आप अपनी स्थानीय भाषा में प्रोजेक्ट बना पाएं – किसी तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। यदि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको शुरुआत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगी।

जी हां – और Horizons की यही क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत, आप उपयोगकर्ता लॉगिन, फाइल शेयरिंग, प्रोजेक्ट अपडेट्स और बहुत कुछ के साथ एक पूरी तरह कस्टम क्लाइंट पोर्टल बना सकते हैं – जिसमें सब कुछ आपके ब्रांड के अंतर्गत होगा। आपके क्लाइंट्स को अपडेटेड रहने के लिए एक प्रोफेशनल, समर्पित जगह मिलती है, और आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि वे क्या देखते और करते हैं।

जी हां, आपकी शोकेस वेबसाइट बिल्ट-इन SEO ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ आती है, जिसे पहले दिन से ही स्वचालित रूप से संभाला जाता है। sitemap.xml, robots.txt और llms.txt जैसी प्रमुख तकनीकी फाइल्स आपके लिए स्वचालित रूप से जनरेट की जाती हैं, ताकि सर्च इंजन और ChatGPT व Perplexity जैसे AI टूल्स आपके कॉन्टेंट को समझ पाएं – आपकी ओर से किसी तकनीकी सेटअप की आवश्यकता के बिना।

आप अपने शोकेस को बढ़ावा देने और सबसे महत्वपूर्ण चैनलों पर नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग एकीकरण भी कनेक्ट कर सकते हैं।

अपनी शोकेस वेबसाइट या ऐप को अपडेट करना उसे बनाना जितना ही आसान है। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें, और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – उसे बताएं कि आप क्या बदलना चाहते हैं और वह बाकी सब संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।

और यदि आपके पास तकनीकी अनुभव है या आप आगे चलकर इसे और बढ़ाना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूर्ण ऐक्सेस देता है – आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार आगे ले जा सकते हैं।

आप बिल्कुल मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपकी शोकेस वेबसाइट या ऐप का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग आपकी वेबसाइट या ऐप के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।

एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान देख सकते हैं। हमारे प्लान ₹149/माह से शुरू होती हैं और इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका शोकेस लाइव हो जाएगा।

आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।

Hostinger बिज़नेस शोकेस वेबसाइट बनाने के दो तरीके प्रदान करता है – Horizons वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म और Hostinger के ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के साथ – इनके बीच का अंतर आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं।

Hostinger वेबसाइट बिल्डर आपको टेम्पलेट से शुरू करने या एक विवरण से बिज़नेस वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है; फिर इसे पहले से तैयार एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके कस्टमाइज़ करें। यह उन सभी के लिए बेहतरीन है जिन्हें जल्दी से एक साफ, सरल बिज़नेस पोर्टफोलियो वेबसाइट की आवश्यकता है।

Horizons एक संवादात्मक तरीका अपनाता है – आप AI से चैट करते हैं और यह वास्तविक समय में परिवर्तन लागू करता है, जिससे आपको कस्टमाइज़ेशन की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। यह आपको अधिक एडवांस्ड प्रोजेक्ट बनाने की भी सुविधा देता है, जैसे उपयोगकर्ता लॉगिन और सदस्यता कार्यक्षमता वाले क्लाइंट पोर्टल (इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत)। और यदि आपको कोड की आवश्यकता है, तो पूर्ण कोड ऐक्सेस भी उपलब्ध है।

दोनों ही टूल्स ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए हैं जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है – अंतर बस यह है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।