एक शोकेस वेबसाइट या ऐप के साथ अपना कार्य प्रदर्शित करें
शानदार रूप से पहली छाप छोड़ने के लिए सभी साधन पाएं
एक चुटकी में अपना काम ऑनलाइन लेकर आएं
आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन
सही क्लाइंट्स द्वारा खोजें जाएं
लीड्स व ग्रहकों के सवाल एकत्र करें
आपकी ऑनलाइन उपस्थिति, आपके अनुसार स्थापित
बिज़नेस वेबसाइट
संवादात्मक क्लाइंट पोर्टल
ऑनलाइन पोर्टफोलियो
पर्सनल ब्रांड वेबसाइट
AI के साथ एक शोकेस वेबसाइट या ऐप कैसे बनाएं
अपने आइडिया का वर्णन करें
कस्टमाइज़ और टेस्ट करें
एक क्लिक में पब्लिश करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
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जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
बिज़नेस शोकेस वेबसाइट और ऐप के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
बिज़नेस शोकेस वेबसाइट कौनसी होती है?
एआई बिल्डर की मदद से कौन एक शानदार वेबसाइट या ऐप बना सकता है?
जो कोई भी ऑनलाइन प्रोफेशनल दिखना चाहता है और अधिक ग्राहक जीतना चाहता है – फ्रीलांसर, कलाकार, सलाहकार, कोच, एजेंसियां, छोटे बिज़नेस के मालिक, आदि। यदि आपके बिज़नेस को एक प्रोफेशनल ऑनलाइन उपस्थिति की आवश्यकता है, तो Horizons एक ऐसा शोकेस बना सकता है जो आपके काम करने के तरीके के अनुकूल हो।
मैं तकनीकी ज्ञान के बिना एक शोकेस वेबसाइट कैसे बना सकता/सकती हूं?
Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में तैयार करता है।
एक पोर्टफोलियो गैलरी जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए? उसका वर्णन कीजिए। अपने ब्रांड के रंगों से मेल खाने के लिए डिज़ाइन बदलना चाहते हैं? Horizons को बताएं और यह कुछ ही सेकंड में पूरा करेगा।
यह 80+ भाषाओं में काम करता है, ताकि आप अपनी स्थानीय भाषा में प्रोजेक्ट बना पाएं – किसी तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। यदि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको शुरुआत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगी।
क्या मैं एआई बिल्डर का उपयोग करके क्लाइंट पोर्टल बना सकता हूँ?
जी हां – और Horizons की यही क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत, आप उपयोगकर्ता लॉगिन, फाइल शेयरिंग, प्रोजेक्ट अपडेट्स और बहुत कुछ के साथ एक पूरी तरह कस्टम क्लाइंट पोर्टल बना सकते हैं – जिसमें सब कुछ आपके ब्रांड के अंतर्गत होगा। आपके क्लाइंट्स को अपडेटेड रहने के लिए एक प्रोफेशनल, समर्पित जगह मिलती है, और आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि वे क्या देखते और करते हैं।
क्या मेरी शोकेस वेबसाइट Google पर दिखाई देगी?
जी हां, आपकी शोकेस वेबसाइट बिल्ट-इन SEO ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ आती है, जिसे पहले दिन से ही स्वचालित रूप से संभाला जाता है। sitemap.xml, robots.txt और llms.txt जैसी प्रमुख तकनीकी फाइल्स आपके लिए स्वचालित रूप से जनरेट की जाती हैं, ताकि सर्च इंजन और ChatGPT व Perplexity जैसे AI टूल्स आपके कॉन्टेंट को समझ पाएं – आपकी ओर से किसी तकनीकी सेटअप की आवश्यकता के बिना।
आप अपने शोकेस को बढ़ावा देने और सबसे महत्वपूर्ण चैनलों पर नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग एकीकरण भी कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर मेरे बिज़नेस के विस्तार के साथ-साथ मुझे इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो?
अपनी शोकेस वेबसाइट या ऐप को अपडेट करना उसे बनाना जितना ही आसान है। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें, और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – उसे बताएं कि आप क्या बदलना चाहते हैं और वह बाकी सब संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।
और यदि आपके पास तकनीकी अनुभव है या आप आगे चलकर इसे और बढ़ाना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूर्ण ऐक्सेस देता है – आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार आगे ले जा सकते हैं।
Horizons के साथ एक शोकेस वेबसाइट या ऐप बनाने में कितना खर्च आता है?
आप बिल्कुल मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपकी शोकेस वेबसाइट या ऐप का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग आपकी वेबसाइट या ऐप के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।
एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान देख सकते हैं। हमारे प्लान ₹149/माह से शुरू होती हैं और इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका शोकेस लाइव हो जाएगा।
आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।
एक बिज़नेस शोकेस के लिए Horizons और Hostinger वेबसाइट बिल्डर के बीच क्या अंतर है?
Hostinger बिज़नेस शोकेस वेबसाइट बनाने के दो तरीके प्रदान करता है – Horizons वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म और Hostinger के ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के साथ – इनके बीच का अंतर आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं।
Hostinger वेबसाइट बिल्डर आपको टेम्पलेट से शुरू करने या एक विवरण से बिज़नेस वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है; फिर इसे पहले से तैयार एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके कस्टमाइज़ करें। यह उन सभी के लिए बेहतरीन है जिन्हें जल्दी से एक साफ, सरल बिज़नेस पोर्टफोलियो वेबसाइट की आवश्यकता है।
Horizons एक संवादात्मक तरीका अपनाता है – आप AI से चैट करते हैं और यह वास्तविक समय में परिवर्तन लागू करता है, जिससे आपको कस्टमाइज़ेशन की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। यह आपको अधिक एडवांस्ड प्रोजेक्ट बनाने की भी सुविधा देता है, जैसे उपयोगकर्ता लॉगिन और सदस्यता कार्यक्षमता वाले क्लाइंट पोर्टल (इसके एकीकृत बैकएंड की बदौलत)। और यदि आपको कोड की आवश्यकता है, तो पूर्ण कोड ऐक्सेस भी उपलब्ध है।
दोनों ही टूल्स ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए हैं जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है – अंतर बस यह है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है।