Up to 80% off
Small Business Website Builder
एआई की मदद से अपने व्यवसाय को ऑनलाइन तेजी से लॉन्च करें।
मुफ्त डोमेन नाम
24/7 ग्राहक सहायता
कोडिंग कौशल की आवश्यकता नहीं है
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
3 आसान चरणों में व्यावसायिक वेबसाइट बनाएं
1. निर्माण का तरीका चुनें
अपने व्यावसायिक विचार का वर्णन करें और देखें कि कैसे AI उसे एक वेबसाइट में बदल देता है। क्या आप अभी भी सोच-विचार कर रहे हैं? कोई बात नहीं – प्रेरणा के लिए हमारे 150 डिज़ाइनर-निर्मित टेम्पलेट्स देखें।
2. अपनी वेबसाइट के साथ प्रयोग करें
अपने ब्रांड को प्रतिबिंबित करने वाले रंग और फ़ॉन्ट चुनें। आसान ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर की मदद से टेक्स्ट संपादित करें और चीज़ों को इधर-उधर ले जाएं। स्मार्ट ग्रिड गाइडलाइन की सहायता से सब कुछ व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रखें।
3. ऑनलाइन जाएं
एक यादगार डोमेन नाम बनाएं और .com और store सहित 300 से अधिक एक्सटेंशन में से चुनें। अपनी वेबसाइट प्रकाशित करने के बाद, अधिक ट्रैफ़िक और बिक्री प्राप्त करने के लिए हमारे अंतर्निहित AI SEO टूल और/या तृतीय-पक्ष मार्केटिंग एकीकरण का उपयोग करें।
एआई को आपके लिए कठिन काम करने दें।
हमारा एआई बिजनेस वेबसाइट बिल्डर आपके किसी भी वेबसाइट आइडिया को हकीकत में बदल सकता है, चाहे वह उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए हो या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। कंटेंट लिखें, इमेज ढूंढें, मनचाहा लोगो बनाएं, इमेज के आधार पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जेनरेट करें या यूजर बिहेवियर का अनुमान लगाएं – एआई इन सभी को आसान बना देता है।
बिजनेस टेम्प्लेट्स से प्रेरणा लें
क्या आप अभी भी अपनी वेबसाइट के विचार पर काम कर रहे हैं? हमारे 150 तैयार मोबाइल-फ्रेंडली डिज़ाइनों से प्रेरणा लें जो किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं।
अपने ऑनलाइन व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाएं
एक ही आसान डैशबोर्ड में 1000 उत्पादों तक की बिक्री करें, ऑर्डर और स्टॉक का प्रबंधन करें, अपॉइंटमेंट सेट करें, छूट जोड़ें, और भी बहुत कुछ।
Protect customer data with 100+ trusted payment solutions. Keep 100% of your profit – we don’t charge any transaction fees.
आप Google Analytics, Hotjar और WhatsApp जैसे अपने पसंदीदा तृतीय-पक्ष मार्केटिंग टूल का उपयोग करके अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर सकते हैं।
होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके अपने विचार को वेबसाइट में बदलना बेहद आसान था, यह सब इसकी सरलता और गति के कारण संभव हुआ।
बिल्ट-इन मार्केटिंग और SEO के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करें
Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें
अपने आइडिया का वर्णन करें और AI आपके लिए ऐसे मार्केटिंग ईमेल तैयार करेगा जिन्हें आप तुरंत भेज पाएंगे।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान
Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics जैसे टूल्स का एकीकरण कर अपनी मार्केटिंग रणनीति को अगले स्तर पर ले जाएं।
बिल्ट-इन SEO टूल्स
Hostinger के बिल्ट-इन SEO टूल्स और AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना स्टोर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करें।
अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।
60 दिनों के भीतर पात्र खरीदारी करके Google Ads क्रेडिट्स पाएं। नियम और शर्तें लागू।
हम चौबीसों घंटे, सातों दिन आपकी सेवा में तत्पर हैं।
प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करने और कुछ खास फ़ीचर्स ढूंढने में परेशानी हो रही है? Kodee – आपका मददगार AI असिस्टेंट – से पूछें और तुरंत जवाब पाएं। अगर आपको और मदद चाहिए, तो हमारी कस्टमर सक्सेस टीम आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है।
व्यावसायिक वेबसाइट संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
छोटे व्यवसाय की वेबसाइट बनाने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।