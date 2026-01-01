मिनटों में अपना प्रोजेक्ट बनाएं, बस एक क्लिक से लॉन्च करें

एक ही स्क्रीन से बनाएं, परीक्षण करें और लाइव करें। Hostinger AI Builder के साथ, आप सिर्फ एक क्लिक में अपना वेब ऐप या वेबसाइट तुरंत प्रकाशित कर सकते हैं।
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कोई सेटअप संबंधी झंझट नहीं। कोई इंतज़ार नहीं। बस पब्लिश बटन दबाएँ और लाइव हो जाएँ, चाहे आपने अपना बिल्ड पूरा कर लिया हो या आप शुरुआती वर्शन का परीक्षण करना चाहते हों। एक अस्थायी डोमेन या अपना खुद का कस्टम वेब एड्रेस इस्तेमाल करें। Hostinger AI Builder में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही मौजूद है, इसलिए आप तुरंत लॉन्च कर सकते हैं और तकनीकी परेशानियों से बच सकते हैं।
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एक-क्लिक पब्लिशिंग के लिए सभी आवश्यक चीज़ें

होस्टिंग शामिल

होस्टिंग शामिल

आपकी वेबसाइट या वेब ऐप प्रकाशित होते ही लाइव हो जाती है। होस्टिंगर एआई बिल्डर के साथ, होस्टिंग पहले से ही शामिल है - कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बस लॉन्च करें और उपयोग करें।
एक मुफ्त अस्थायी डोमेन नाम के साथ शुरुआत करें, फिर एक कस्टम डोमेन खरीदें या अपना खुद का डोमेन कनेक्ट करें - सब कुछ एक ही इंटरफेस के अंदर।
Hostinger के अपने CDN (कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क) के साथ, आपकी साइट दुनिया के हर कोने में तेज़ी से लोड होती है। हमारे सर्वर 4 महाद्वीपों में आपके कॉन्टेंट को कैश और डिलीवर करते हैं।
Hostinger की 99.9% अपटाइम गारंटी के साथ आपकी वेबसाइट या ऐप चौबीस घंटे काम करती है, जिससे आपके विज़िटर्स को हमेशा एक निर्बाध अनुभाव प्राप्त होता है।
आपकी वेबसाइट या वेब ऐप मुफ्त SSL, बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और स्वचालित मालवेयर स्कैनिंग के साथ सुरक्षित बनी रहती है – किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
क्या आपको अधिक शक्ति चाहिए? आप आसानी से क्लाउड होस्टिंग पर अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट को 20 गुना अधिक गति, स्टोरेज और क्षमता प्राप्त होगी।

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में @Hostinger के नए AI बिल्डर टूल को आज़माने का मौका मिला और मैं कहना चाहूंगा कि मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder लाखों डॉलर के ऐप्स बनाने के लिए सबसे कुशल वाइब कोड टूल हो सकता है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger AI Builder, MVP बनाने और पूरी तरह से लागू करने से पहले विचारों का परीक्षण करने का एक नया और अभिनव तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

होस्टिंगर एआई बिल्डर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने किसी विचार को साकार रूप दे सकते हैं - आपको बस उसे समझाना है, और यह काम करना शुरू कर देता है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger AI Builder सचमुच बाकी सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। मेरे वेब ऐप पर मेरे ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था कि मैं दंग रह गया, 'वाह!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger AI Builder को आज़माया और यह वाकई कमाल का है! यह बिना कोड वाला AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट और ऐप्स बना देता है — यह आपके लिए डिज़ाइन, कोडिंग और राइटिंग सब कुछ कर देता है। एक बार ज़रूर आज़माएँ।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

होस्टिंगर एआई बिल्डर से आप काफी शानदार वेबसाइट बना सकते हैं। यह एक सामान्य वेबसाइट बिल्डर से अलग है – यह उससे कहीं अधिक है।

क्या आप अपने अद्भुत प्रोजेक्ट आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

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