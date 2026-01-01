टेम्प्लेट्स जिन्हें रिमिक्स किया जा सकता है
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
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Hostinger बैलेंस
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।