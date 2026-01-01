टेम्प्लेट्स जिन्हें रिमिक्स किया जा सकता है

शुरू करने के लिए एक टेम्पलेट चुनें और AI के साथ चैट करके या विज़ुअल एडिट्स के माध्यम से इसे अपने अनुसार बनाएं।
सभी टेम्पलेट्स
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

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Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

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Thompson (content creator)

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Haven (furniture store)

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एक टेम्पलेट बनाएं और रेफरल्स से पैसे कमाएं

Remixable Templates प्रोग्राम का हिस्सा बनें और अपने टेम्प्लेट से पैसे कमाएं। अपने टेम्पलेट को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ शेयर करें और हर नए क्लाइंट के लिए कमीशन प्राप्त करें।

एक टेम्पलेट बनाएं

Hostinger Horizons के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसे अन्य उपयोगकर्ता रीमिक्स कर पाएं।

अपने प्रोजेक्ट में ‘टेम्पलेट का उपयोग करें’ बटन जोड़ें

अपने प्रोजेक्ट को रीमिक्स करने योग्य बनाएं - जब भी कोई बटन पर क्लिक करेगा, उसे होस्टिंगर एआई बिल्डर के लिए साइन अप करने और आपके टेम्पलेट को रीमिक्स करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

प्रति रेफरल $150 तक कमाएं

अपना प्रोजेक्ट शेयर करें – जब कोई इसे रीमिक्स करेगा और अपना पहला Horizons प्लान खरीदेगा तो आप 20% कमीशन कमाएंगे। रेफर किए गए क्लाइंट को 45 दिनों तक सक्रिय रहना होगा।
टेम्पलेट बनाएं
एक टेम्पलेट बनाएं और रेफरल्स से पैसे कमाएं

अपने पसंदीदा तरीके से भुगतान प्राप्त करें

PayPal या वायर ट्रांसफर

PayPal (आमतौर पर उसी दिन) या वायर ट्रांसफर के माध्यम से स्वचालित रूप से आपको पैसे भेजे जाएंगे।

Hostinger बैलेंस

अपने सब्सक्रिप्शन खरीदने, नवीनीकृत करने या अपग्रेड करने के लिए अपने Hostinger बैलेंस में पैसा रखें।

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

क्या आप अपने आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

आज ही अपना प्रोजेक्ट बनाएं

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