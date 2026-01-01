Hostinger AI Builder स्वचालित रूप से मेटाडेटा, sitemap.xml, llms.txt और robots.txt जैसे मुख्य SEO तत्वों का ध्यान रखता है, इसके लिए किसी प्लगइन या अतिरिक्त टूल की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी साइट, लैंडिंग पेज या डिजिटल प्रोजेक्ट प्रकाशित करें, और यह जावास्क्रिप्ट-आधारित सामग्री का समर्थन करने वाले खोज इंजनों द्वारा अनुक्रमित होने के लिए तैयार है।