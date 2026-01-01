Node.js होस्टिंग पर 75% तक की छूट

Node.js अपने तरीके से डिप्लॉय करें।

अपने Node.js ऐप को सर्वर मैनेजमेंट के बिना लाइव करें, या पूर्ण नियंत्रण के लिए VPS चुनें। बिना किसी उपयोग-आधारित बिलिंग के एक निश्चित मासिक कीमत का भुगतान करें।
₹699 से शुरू  249 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Node.js अपने तरीके से डिप्लॉय करें।

अपने ऐप पर ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं।

मैनेज्ड Node.js होस्टिंग VPS पर Node.js

कोड-फर्स्ट डिप्लॉयमेंट

GitHub से डिप्लॉय करें या सीधे अपने IDE से।

बिल्ट-इन सुरक्षा

प्रबंधित SSL, CDN, WAF, और DDoS सुरक्षा शामिल हैं।

अनुमानित मूल्य निर्धारण

एक ही मासिक कीमत, कोई छुपे हुए शुल्क या उपयोग-आधारित शुल्क नहीं।

प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर

AI ट्रबलशूटर, बैकअप और सहायता शामिल हैं।

ऐसा प्लान चुनें जो आपके प्रोजेक्ट के अनुकूल हो।

सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
प्रबंधित Node.js होस्टिंग
699
249 /माह
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।

शून्य मेहनत के लिए

मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करें और कोड पर ध्यान दें।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
मुफ्त इन-हाउस CDN
GitHub पर पुश करें और स्वचालित रूप से डिप्लॉय करें
सीधे अपने IDE से डिप्लॉय करें।
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
WAF और DDoS सुरक्षा
Node.js, PHP/HTML, WordPress, वेबसाइट बिल्डर और Horizons के साथ वेबसाइट बनाएं।

संसाधन

2 vCPU
3 GB RAM
50 GB NVMe
असीमित बैंडविड्थ
62% की छूट
VPS पर Node.js
2,099
799 /माह
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।

पूर्ण नियंत्रण के लिए

सर्वर, रनटाइम और डिप्लॉयमेंट पर पूरा नियंत्रण रखें।
फुल रूट एक्सेस
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
Docker मैनेजर
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट

संसाधन

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
प्रबंधित Node.js होस्टिंग
699
249 /माह
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।

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VPS पर Node.js
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।

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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

हमारी वेब ऐप होस्टिंग दुनियाभर में 10 लाख+ डेवलपर्स को सशक्त बना रही है

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2 चरणों में Node.js ऐप पाएं।

मैनेज्ड Node.js होस्टिंग VPS पर Node.js
1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड्स संभाले जाते हैं, और फिर आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना Node.js वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा और स्केलिंग – हम सभी का ध्यान रखते हैं।

होस्टिंगर पर Node.js क्यों रन करें?

अनुमानित मूल्य निर्धारण

प्रबंधित Node.js होस्टिंग और VPS के लिए किफायती मासिक प्लान

कोई उपयोग-आधारित बिलिंग नहीं।

ट्रैफिक या रनटाइम से जुड़े अतिरिक्त शुल्क के बजाय, मासिक कीमत का भुगतान करें।

AI कोडिंग वर्कफ़्लो के लिए निर्मित

अपने GitHub या IDE से डिप्लॉय करें, और React, Next.js, Vite, Vue.js, और अन्य आधुनिक फ्रेमवर्क के साथ निर्मित ऐप्स चलाएं।
प्लान चुनें
होस्टिंगर पर Node.js क्यों रन करें?

एक डिप्लॉयमेंट, बनाने के अनंत तरीके।

ट्रेंडिंग

googleAntigravity

Google Antigravity

cursorAi

Cursor AI

claudeCode

Claude Code

अन्य

codex

Codex

githubCopilot

Github Copilot

googleAiStudio

Google AI studio

windsurf

Windsurf

continuedev

Continue.dev

प्रबंधित Node.js होस्टिंग या VPS पर Node.js - आप चुनें

दोनों Hostinger पर Node.js चलाते हैं। अंतर यह है कि आप पर्यावरण को कितना प्रबंधित करना चाहते हैं।
प्रबंधित Node.js होस्टिंग
VPS पर Node.js

सेटअप

ऐप डिप्लॉयमेंट के लिए प्रबंधित वातावरण।
सेल्फ-मैनेज्ड वर्चुअल सर्वर

कंट्रोल

प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐप-स्तर डिप्लॉयमेंट
पूर्ण रूट ऐक्सेस और सर्वर-लेवल कंट्रोल

डिप्लॉयमेंट

GitHub एकीकरण या IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट्स
मैनुअल सेटअप और कस्टम डिप्लॉयमेंट वर्कफ़्लो

सुरक्षा

प्रबंधित SSL, CDN, WAF, और DDoS सुरक्षा
फायरवॉल प्रबंधन और DDoS सुरक्षा

बैकअप

दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स और स्नैपशॉट्स

बैंडविड्थ

असीमित
8 टीबी

Node.js Hosting FAQs

Node.js होस्टिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

मैनेज्ड Node.js होस्टिंग और VPS पर Node.js के बीच क्या अंतर है?

मैनेज्ड Node.js होस्टिंग को अधिक सुव्यवस्थित डिप्लॉयमेंट और शून्य रखरखाव अनुभव के लिए बनाया गया है, जबकि VPS पर Node.js आपको सर्वर-स्तर पर अधिक गहरा नियंत्रण और कॉन्फ़िगरेशन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

क्या मैं गिटहब से या सीधे अपने IDE से डिप्लॉय कर सकता हूँ?

हाँ — मैनेज्ड Node.js होस्टिंग GitHub इंटीग्रेशन और IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है।

क्या प्रबंधित Node.js होस्टिंग में सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं?

हाँ — प्रबंधित SSL, CDN, WAF, और DDoS सुरक्षा शामिल हैं।

मुझे इसके बजाय VPS कब चुनना चाहिए?

जब आपको पूर्ण रूट एक्सेस, कस्टम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ब्राउज़र टर्मिनल एक्सेस, या डॉकर कंपोज़ वर्कफ़्लो की आवश्यकता हो, तो VPS चुनें।

क्या दोनों विकल्पों के बीच कीमत अलग है?

हाँ — मैनेज्ड Node.js होस्टिंग ₹249 से शुरू होती है, जबकि VPS ₹799 से शुरू होता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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