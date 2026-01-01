Node.js अपने तरीके से डिप्लॉय करें।
अपने ऐप पर ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं।
कोड-फर्स्ट डिप्लॉयमेंट
GitHub से डिप्लॉय करें या सीधे अपने IDE से।
बिल्ट-इन सुरक्षा
प्रबंधित SSL, CDN, WAF, और DDoS सुरक्षा शामिल हैं।
अनुमानित मूल्य निर्धारण
एक ही मासिक कीमत, कोई छुपे हुए शुल्क या उपयोग-आधारित शुल्क नहीं।
प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर
AI ट्रबलशूटर, बैकअप और सहायता शामिल हैं।
ऐसा प्लान चुनें जो आपके प्रोजेक्ट के अनुकूल हो।
शून्य मेहनत के लिए
संसाधन
पूर्ण नियंत्रण के लिए
संसाधन
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संसाधन
पूर्ण नियंत्रण के लिए
संसाधन
हमारी वेब ऐप होस्टिंग दुनियाभर में 10 लाख+ डेवलपर्स को सशक्त बना रही है
2 चरणों में Node.js ऐप पाएं।
1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें
GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड्स संभाले जाते हैं, और फिर आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
2. तुरंत डिप्लॉय करें
कुछ ही सेकंड में अपना Node.js वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा और स्केलिंग – हम सभी का ध्यान रखते हैं।
होस्टिंगर पर Node.js क्यों रन करें?
अनुमानित मूल्य निर्धारण
कोई उपयोग-आधारित बिलिंग नहीं।
AI कोडिंग वर्कफ़्लो के लिए निर्मित
एक डिप्लॉयमेंट, बनाने के अनंत तरीके।
ट्रेंडिंग
Google Antigravity
Cursor AI
Claude Code
अन्य
Codex
Github Copilot
Google AI studio
Windsurf
Continue.dev
प्रबंधित Node.js होस्टिंग या VPS पर Node.js - आप चुनें
Node.js Hosting FAQs
मैनेज्ड Node.js होस्टिंग और VPS पर Node.js के बीच क्या अंतर है?
मैनेज्ड Node.js होस्टिंग को अधिक सुव्यवस्थित डिप्लॉयमेंट और शून्य रखरखाव अनुभव के लिए बनाया गया है, जबकि VPS पर Node.js आपको सर्वर-स्तर पर अधिक गहरा नियंत्रण और कॉन्फ़िगरेशन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
क्या मैं गिटहब से या सीधे अपने IDE से डिप्लॉय कर सकता हूँ?
हाँ — मैनेज्ड Node.js होस्टिंग GitHub इंटीग्रेशन और IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है।
क्या प्रबंधित Node.js होस्टिंग में सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं?
हाँ — प्रबंधित SSL, CDN, WAF, और DDoS सुरक्षा शामिल हैं।
मुझे इसके बजाय VPS कब चुनना चाहिए?
जब आपको पूर्ण रूट एक्सेस, कस्टम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ब्राउज़र टर्मिनल एक्सेस, या डॉकर कंपोज़ वर्कफ़्लो की आवश्यकता हो, तो VPS चुनें।
क्या दोनों विकल्पों के बीच कीमत अलग है?
हाँ — मैनेज्ड Node.js होस्टिंग ₹249 से शुरू होती है, जबकि VPS ₹799 से शुरू होता है।