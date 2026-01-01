गूगल एआई स्टूडियो होस्टिंग

Google AI Studio से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
गूगल एआई स्टूडियो होस्टिंग

Google AI Studio होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण

Google AI Studio के साथ बनाए गए ऐप्स को प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करें। हर प्लान में हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे निश्चिंत होकर आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

गूगल एआई स्टूडियो से लेकर लाइव ऐप तक, सब कुछ तेजी से।

Google AI Studio में बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को बिना अपना वर्कफ़्लो बदले लोकल टेस्टिंग से लाइव Node.js एनवायरनमेंट में ले जाएं। अपना कोड पुश करें, Hostinger रनटाइम और डिप्लॉयमेंट को संभालेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट कम सेटअप के साथ असली यूज़र्स के लिए तैयार हो जाएगा। लाइव होने के बाद, आपका ऐप मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसे लगातार अपटाइम और ट्रैफ़िक बढ़ने पर विस्तार की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप सर्वर मेंटेनेंस पर कम समय और अपने स्टैक पर निर्भर फ़ीचर्स को बेहतर बनाने पर ज़्यादा समय बिताते हैं।
गूगल एआई स्टूडियो होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Google AI स्टूडियो होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गूगल एआई स्टूडियो होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
इसका मतलब है कि आपने Google AI Studio का उपयोग करके जो Node.js ऐप या साइट बनाई है, उसे लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना ताकि उपयोगकर्ता उस तक पहुंच सकें। Google AI Studio एक डेवलपमेंट टूल है, इसे सीधे होस्ट नहीं किया जाता है।
VPS होस्टिंग में, सर्वर, OS अपडेट, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर और सुरक्षा का प्रबंधन आपको स्वयं करना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग में, ये सभी कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, जिससे आप अपने द्वारा बनाए गए ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। अपडेट को Git से उसी तरह डिप्लॉय किया जा सकता है जैसे सार्वजनिक रिपॉजिटरी से किया जाता है।
प्लान में संसाधनों की सीमा निर्धारित होती है, और यदि आपका ऐप उन सीमाओं से आगे निकल जाता है, तो उसकी गति धीमी हो सकती है या आपको उच्चतर प्लान की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य ट्रैफ़िक वृद्धि के लिए हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं; यदि आपको अधिक क्षमता की आवश्यकता है, तो आप प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं।
ऐप को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि यह पहले से ही कहीं और चल रहा है, तो आप न्यूनतम परिवर्तनों के साथ उसी कोडबेस को यहां पॉइंट कर सकते हैं, बशर्ते यह Node.js होस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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