गूगल एआई स्टूडियो से लेकर लाइव ऐप तक, सब कुछ तेजी से।

Google AI Studio में बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को बिना अपना वर्कफ़्लो बदले लोकल टेस्टिंग से लाइव Node.js एनवायरनमेंट में ले जाएं। अपना कोड पुश करें, Hostinger रनटाइम और डिप्लॉयमेंट को संभालेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट कम सेटअप के साथ असली यूज़र्स के लिए तैयार हो जाएगा। लाइव होने के बाद, आपका ऐप मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसे लगातार अपटाइम और ट्रैफ़िक बढ़ने पर विस्तार की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप सर्वर मेंटेनेंस पर कम समय और अपने स्टैक पर निर्भर फ़ीचर्स को बेहतर बनाने पर ज़्यादा समय बिताते हैं।