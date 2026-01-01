Hostinger एजेंट्स

कोई कार्य चुनें। एजेंट्स उसे पूरा करेंगे।

SEO, मार्केटिंग, कॉन्टेंट, सेल्स, ग्राहक संचार और बिज़नेस प्लैनिंग के लिए AI विशेषज्ञ।
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इनके साथ काम करता है:
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होस्टिंगर एजेंट क्या कर सकते हैं

बिज़नेस और रणनीति

अपने आइडिया को सत्यापित करें, अपने ऑफर को आकार दें और एक स्पष्ट योजना बनाएं।

बिज़नेस और रणनीति

ब्रांड की पहचान

ऐसे लोगो और इमेजेस जनरेट करें जो आपके बिज़नेस को सुसंगत और प्रोफेशनल रूप दें।

ब्रांड की पहचान

मार्केटिंग और SEO

प्रासंगिक कीवर्ड्स खोजें, अपने पेजेस की समीक्षा करें और उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के तरीके पहचानें।

मार्केटिंग और SEO

कार्यों को शेड्यूल करना

नियमित कार्यों, निर्णयों और अगले कदमों के लिए AI की सहायता प्राप्त करें।

कार्यों को शेड्यूल करना

साधारण AI बनाम Hostinger एजेंट्स

साधारण AI निर्देशों की प्रतीक्षा करता है। Hostinger एजेंट्स हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हैं।

एक साधारण चैटबॉट

  • एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट की प्रतीक्षा करता है।
  • आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछना है।
  • सामान्य उत्तर देता है।
  • बार-बार प्रश्न-उत्तर।

Hostinger एजेंट्स

  • उपयोग के लिए तैयार स्किल्स के साथ शुरू होता है।
  • सही सवाल पूछकर आपका मार्गदर्शन करता है।
  • आपके Hostinger अकाउंट के साथ काम करता है।
  • पूर्ण परिणाम प्रदान करता है।

प्रॉम्प्ट को छोड़ दें। कार्य से शुरुआत करें।

जो काम आपको पूरा करना है उसे चुनें, एक तैयार कौशल का पालन करें और एक व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करें जिसका आप उपयोग कर सकें।
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दिए गए निर्देशों का पालन करें।
तुरंत उपयोग योग्य परिणाम प्राप्त करें
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प्रॉम्प्ट को छोड़ दें। कार्य से शुरुआत करें।

समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें? विशेषज्ञ की मदद लें।

बिज़नेस सलाहकार

मैं आपके विचारों को सत्यापित करूंगा, विस्तार के अवसरों की पहचान करूंगा और आपको यह तय करने में मदद करूंगा कि आगे क्या करना है।
मैं ऐसा वेबसाइट कॉन्टेंट, ब्लॉग पोस्ट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा जो आपकी ऑडियंस से जुड़ाव बनाएंगे।
मैं ऐसे कीवर्ड्स का पता लगाऊंगा जिन्हें आपकी ऑडियंस खोजती है, यह पहचानूंगा कि आपकी साइट को क्या रोक रहा है और आपको दिखाऊंगा कि आपके प्रतिस्पर्धी आपसे किन क्षेत्रों में आगे हैं।
मैं आपके लॉन्च की पूरी योजना बनाऊंगा, एक महीने के कॉन्टेंट की प्लानिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए किन चैनलों पर समय देना लाभदायक होगा।
मैं आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ तैयार करूंगा, आपके हस्ताक्षर करने से पहले अनुबंधों की व्याख्या करूंगा और आपको महंगी पड़ने वाली गलतियों से बचने में मदद करूंगा।
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उपयोग के मामले

आप क्या करवाना चाहते हैं?

चुनें आप क्या करवाना चाहते हैं, एक रेडी-मेड स्किल को फॉलो करें और एक ऐसा व्यावहारिक परिणाम पाएं जिसका आप उपयोग कर पाएंगे।

सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करें

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स्वचालित रूप से पोस्ट शेड्यूल और पब्लिश करें।
मार्केटिंग कॉन्टेंट तैयार करें

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अपनी वेबसाइट से विज्ञापन और मार्केटिंग कॉन्टेंट तैयार करें।
SEO ब्लॉग पोस्ट लिखें

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कीवर्ड रिसर्च की सुविधा के साथ ब्लॉग पोस्ट जनरेट करें।
वेबसाइट के लिए कॉन्टेंट तैयार करें

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कुछ ही मिनटों में अपने पेजों के लिए कॉन्टेंट तैयार करें।
संभावित ग्राहकों की तलाश करें और उनसे संपर्क करें

संभावित ग्राहकों की तलाश करें और उनसे संपर्क करें

स्वचालित रूप से संभावित ग्राहकों का पता लगाएं और उनसे संपर्क करें।
प्रोफेशनल ईमेल्स लिखें

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स्थिति का वर्णन करें और एक लगभग-तैयार ईमेल ड्राफ्ट प्राप्त करें।
गोपनीयता नीति का ड्राफ्ट बनाएं

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अपने व्यवसाय के अनुरूप एक स्पष्ट गोपनीयता नीति जनरेट करें।
अपनी कीमतों की समीक्षा करें

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अपनी कीमतों, प्रॉफिट और कीमतों के मॉडल के लिए फीडबैक प्राप्त करें।
दैनिक व्यावसायिक कार्यों में आपकी सहायता करने के लिए तैयार।
150+
स्किल्स
आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जाने वाले टूल्स को कनेक्ट करें।
1,000
ऐप्स
दुनियाभर के व्यवसायों का विश्वास।
50+
देशों में सेवा प्रदान की जा रही है

AI एजेंट्स के साथ शुरुआत करने का तरीका चुनें

हर महीने 1,000 क्रेडिट्स
अपनेआप रिफ्रेश होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
150+ रेडी-मेड स्किल्स
कार्य के अनुसार व्यवस्थित – जिसमें ब्लॉग पोस्ट, SEO ऑडिट और विज्ञापन कॉपी शामिल हैं।
अपने पसंदीदा ऐप्स कनेक्ट करें
अपने वर्कफ्लो में Gmail, Notion, Slack, WhatsApp और 1,000+ टूल्स का उपयोग करें।
इमेजेस, लोगो और ब्रांडेड विज़ुअल्स तैयार करें
AI की सहायता से तेज़ी से विज़ुअल एसेट्स तैयार करें।
बिज़नेस आइडियाज़ और कीमतों को प्रमाणित करें
समय और पैसा निवेश करने से पहले फीडबैक प्राप्त करें।
फाइल्स अपलोड करें और संस्करण ट्रैक करें
कार्य को प्रिव्यू करें और हर संस्करण सुरक्षित रखें।
अपनी कार्यसूची को ऑटोमेट करें
दोहराए जाने वाले कार्यों को शेड्यूल करें और अपने एजेंट पर छोड़ दें।
सबसे लोकप्रिय

12 महीने

33% की छूट
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₹799/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। कीमतों में टैक्स शामिल नहीं है।

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जानें दुनियाभर में हमारे ग्राहकों का क्या कहना है।
Charlie Low और Dale Comley
Charlie Low और Dale Comley
Nohma के सह-संस्थापक

"सपोर्ट प्रदान करते समय हम अपने इंजीनियरों के लिए Hostinger को एक मानक के रूप में मानते हैं।"

Owen Phillips
Owen Phillips
लोहार

"मैं होस्टिंग, डोमेन नाम और SSL प्रमाणपत्र एक ही जगह प्रबंधित कर पाया, जो वास्तव में बहुत अच्छा था।"

Jordi Robert
Jordi Robert
मार्केटिंग विशेषज्ञ

"Hostinger आजतक का सबसे बढ़िया होस्टिंग प्रदाता है। इनका सपोर्ट बेहतरीन है और इनके दाम भी किफायती हैं।"

Anna Franques
Anna Franques
डिजिटल डिज़ाइनर और डेवलपर

“मैं अपने ग्राहकों को Hostinger पर माइग्रेट करने की सलाह दे रही हूं। सब कुछ आसान है और इसमें लगातार नए फीचर्स आते रहते हैं।”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
बिज़नेस की मालिक

"Hostinger के सरल डैशबोर्ड की बदौलत हम अपनी WordPress वेबसाइट को खुद ही प्रबंधित कर सकते हैं।"

अपने टूल्स जोड़ें
कनेक्शन्स

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थर्ड-पार्टी सेवाएं कनेक्ट करें ताकि आपके एजेंट चैट के दौरान उनका उपयोग कर पाएं।
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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

Hostinger Agents एक AI-संचालित ऐप है जो आपको विशेषज्ञ एजेंट्स की टीम प्रदान करता है – जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बनाया गया है, जैसे रणनीति, राइटिंग, SEO, मार्केटिंग, कानूनी, ग्राहक संचार और सेल्स। एक सामान्य चैटबॉट की जगह, आपको एक क्षेत्र पर केंद्रित विशेषज्ञ मिलते हैं जिनसे आप कभी भी सरल भाषा में बात कर सकते हैं। किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है।
यह एकल उद्यमियों, साइड-हसलर्स और छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए बनाया गया है जो अपना सब कुछ खुद संभालते हैं। यदि आपने कभी सोचा है कि आपके पास एक रणनीतिकार, लेखक, मार्केटर या कानूनी सलाहकार उपलब्ध हो — तो Hostinger Agents आपको ठीक वही प्रदान करता है।
सामान्य-उद्देश्य वाले AI चैटबॉट्स के विपरीत, प्रत्येक Hostinger एजेंट को एक विशिष्ट व्यावसायिक डोमेन में गहरी विशेषज्ञता के साथ पहले से प्रशिक्षित किया जाता है। आपको सही प्रॉम्प्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है – बस एक एजेंट और एक स्किल चुनें और यह आपको एक बेहतरीन परिणाम की ओर ले जाएगा।
स्किल्स या कौशल प्रत्येक एजेंट के अंदर पहले से मौजूद टास्क टेम्पलेट्स हैं। यह पता लगाने की जगह कि क्या पूछना है, आप एक स्किल चुनते हैं और एजेंट आपको एक विशिष्ट परिणाम तक पहुंचाता है – जैसे ब्लॉग पोस्ट लिखना, कीवर्ड रिसर्च करना या गोपनीयता नीति बनाना। स्किल्स एक खाली चैट से शुरू करने की तुलना में अधिक तेज़ और संरचित होते हैं व बेहतर परिणाम देते हैं।
नहीं। आप चल रही बातचीत को जारी रख सकते हैं या नई चैट शुरू कर सकते हैं – यह आप पर निर्भर करता है। दोनों ही स्थितियों में आपका एजेंट आपका बिज़नेस संदर्भ, प्राथमिकताएं और पिछली बातचीत के दौरान लिए गए निर्णयों को याद रखता है। नई चैट कभी भी बिल्कुल नई नहीं होती है।

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प्लान बनाने, कॉन्टेंट , SEO और सेल्स के लिए AI विशेषज्ञ; आपके लिए हमेशा तैयार।

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