एआई को सिर्फ एक संकेत देने के बजाय, एक काम दें।
एजेंट कार्रवाई करते हैं। नियंत्रण आपके हाथ में रहता है।
आप महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी देते हैं
आपका सेटअप पृथक है
आप पहुंच को नियंत्रित करते हैं
विश्वभर के ग्राहकों का भरोसा
वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में प्राकृतिक भाषा को कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।
मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।
मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
एजेंटिक एआई के बारे में और जानें
एजेंटिक एआई क्या है? परिभाषा, उदाहरण और यह कैसे काम करता है
एजेंटिक एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उन्नत रूप है जो न्यूनतम मानवीय देखरेख के साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, योजना बना सकता है, तर्क कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है।
एआई एजेंट क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? उदाहरणों सहित।
एआई एजेंट, जिन्हें स्वायत्त सॉफ्टवेयर सिस्टम या बुद्धिमान डिजिटल सहायक के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने और निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हर्मेस एजेंट को कैसे सेट अप करें (प्रबंधित या स्व-होस्टेड)
आप हर्मेस एजेंट को दो तरीकों से सेट अप कर सकते हैं: एक प्रबंधित योजना का उपयोग करें जो आपके लिए सर्वर और रखरखाव को संभालती है, या इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) पर डॉकर के साथ स्वयं होस्ट करें।