एआई को सिर्फ एक संकेत देने के बजाय, एक काम दें।

Hostinger के साथ, आप अपने पूरे व्यवसाय में एजेंटिक AI का उपयोग कर सकते हैं, अपना खुद का निजी एजेंट चला सकते हैं, या AI को अपने मौजूदा स्टैक से जोड़ सकते हैं।

रोजमर्रा के व्यावसायिक कार्यों के लिए एक ही एजेंट।

होस्टिंगर एजेंट ग्राहकों को जवाब देता है, संभावित ग्राहकों से संपर्क करता है, कंटेंट बनाता है और सरल भाषा का उपयोग करके एक ही चैट के माध्यम से आपके एसईओ को बेहतर बनाने में मदद करता है।

होस्टिंगर एजेंट के बारे में जानें

आपका अपना एजेंट, आपकी शर्तों पर

ओपनक्लॉ और हर्मेस एजेंट निजी एआई एजेंट हैं जिन्हें आप स्वयं संचालित करते हैं। ये दोनों एक ही प्रबंधित योजना में शामिल हैं, जो लगभग 60 सेकंड में तैयार हो जाते हैं और इसके लिए किसी सर्वर प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है।

ओपनक्लॉ और हर्मेस के बारे में जानें

आप संकेत देते हैं। आपका बुनियादी ढांचा काम करता है।

Hostinger Connector एक MCP एक्सटेंशन है जो आपके AI कोडिंग टूल्स को आपके Hostinger सेटअप को पढ़ने और अपडेट करने की सुविधा देता है। अपने एडिटर को छोड़े बिना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करें, DNS अपडेट करें और वेबसाइटों की जांच करें।

होस्टिंगर कनेक्टर के बारे में जानें

इसे मुफ्त में इंस्टॉल किया जा सकता है। आपके मौजूदा प्लान के साथ काम करता है।

एजेंटिक एआई के लिए उपकरण और संसाधन

एजेंटिक मेल

होस्टिंगर के हर ईमेल प्लान के साथ एआई एजेंटों के लिए बनाया गया एक स्वचालित इनबॉक्स शामिल है।

डेवलपर दस्तावेज़ीकरण

होस्टिंगर कनेक्टर के लिए सेटअप गाइड, टूल संदर्भ और प्रमाणीकरण दस्तावेज़।

एजेंट कार्रवाई करते हैं। नियंत्रण आपके हाथ में रहता है।

हर एजेंट के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। आप तय करते हैं कि वह किन-किन चीजों तक पहुंच सकता है, महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी देते हैं और जरूरत पड़ने पर पहुंच रद्द कर देते हैं।

आप महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी देते हैं

एजेंट अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने से पहले आपकी स्वीकृति मांगते हैं।

आपका सेटअप पृथक है

आपका इंस्टेंस पूरी तरह से सुरक्षित है, और क्रेडेंशियल डिफ़ॉल्ट रूप से छिपे रहते हैं।

आप पहुंच को नियंत्रित करते हैं

जहां आवश्यक हो, वहीं पहुंच प्रदान करें और इसे किसी भी समय रद्द करें।
एजेंट कार्रवाई करते हैं। नियंत्रण आपके हाथ में रहता है।
लाखों लोग काम पूरा करने के लिए इस पर भरोसा करते हैं।
40 लाख+
ग्राहक
आप जैसे लोगों द्वारा निर्मित और लॉन्च किया गया।
1 करोड़+
बनाई गई वेबसाइटें
विश्वभर के व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करना।
150+
देशों
मैं पहले दिन से ही यहां लंबे समय तक रहने के लिए आया हूं।
20+
वर्ष

विश्वभर के ग्राहकों का भरोसा

देखें कि Hostinger के साथ लोगों का अनुभव कैसा रहा है।
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में प्राकृतिक भाषा को कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

एजेंटिक एआई के बारे में और जानें

एजेंटिक एआई से अधिक लाभ उठाने में आपकी मदद करने के लिए गाइड, ट्यूटोरियल और अंतर्दृष्टि।
एजेंटिक एआई क्या है? परिभाषा, उदाहरण और यह कैसे काम करता है

एजेंटिक एआई क्या है? परिभाषा, उदाहरण और यह कैसे काम करता है

एजेंटिक एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उन्नत रूप है जो न्यूनतम मानवीय देखरेख के साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, योजना बना सकता है, तर्क कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है।

पूरा रिव्यू पढ़ें
एआई एजेंट क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? उदाहरणों सहित।

एआई एजेंट क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? उदाहरणों सहित।

एआई एजेंट, जिन्हें स्वायत्त सॉफ्टवेयर सिस्टम या बुद्धिमान डिजिटल सहायक के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने और निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पूरा रिव्यू पढ़ें
हर्मेस एजेंट को कैसे सेट अप करें (प्रबंधित या स्व-होस्टेड)

हर्मेस एजेंट को कैसे सेट अप करें (प्रबंधित या स्व-होस्टेड)

आप हर्मेस एजेंट को दो तरीकों से सेट अप कर सकते हैं: एक प्रबंधित योजना का उपयोग करें जो आपके लिए सर्वर और रखरखाव को संभालती है, या इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) पर डॉकर के साथ स्वयं होस्ट करें।

पूरा रिव्यू पढ़ें

एजेंटिक एआई से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

होस्टिंगर के एजेंटिक एआई उत्पादों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहाँ है।
एजेंटिक एआई उन एआई प्रणालियों का वर्णन करता है जो एक-एक करके निर्देशों का उत्तर देने के बजाय, कई चरणों वाले कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। हर चरण में निर्देशों की प्रतीक्षा करने के बजाय, यह एक लक्ष्य निर्धारित करती है, उसे चरणों में विभाजित करती है और उनके माध्यम से कार्य करती है। यह एपीआई को कॉल कर सकती है, वेब पर खोज कर सकती है और अन्य सॉफ़्टवेयर का उपयोग स्वयं कर सकती है, और यह अपने परिणामों की स्वयं जाँच करती है और कुछ गलत होने पर अपना तरीका बदल देती है। यही स्वायत्तता इसे चैटबॉट से अलग करती है।
एक एआई टूल संकेत मिलते ही रुक जाता है, इसलिए हर कदम पर किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन करना पड़ता है। एजेंटिक एआई एक लक्ष्य निर्धारित करता है और पूरा काम खुद ही तय करता है। एक एआई टूल आपके लिए ईमेल का ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। एजेंटिक एआई विषय पर शोध करता है, ईमेल लिखता है और भेजता है, फिर अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक कर लेता है। अंतर कार्यक्षेत्र और स्वतंत्रता का है, एक तरफ मानव हस्तक्षेप के साथ किए जाने वाले एकल कार्य और दूसरी तरफ मानव हस्तक्षेप के बिना संपूर्ण कार्यप्रवाह।
Hostinger Agent एक ही चैट के माध्यम से व्यावसायिक कार्यों को संभालता है, जिसमें बिक्री, ग्राहक सेवा, SEO, मार्केटिंग, HR और वित्त से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। OpenClaw और Hermes Agent निजी एजेंट हैं जिन्हें आप स्वयं प्रबंधित प्लान या अपने स्वयं के VPS पर चला सकते हैं, और ये दोनों एक ही प्लान में शामिल हैं। डेवलपर्स के लिए, Hostinger Connector MCP के माध्यम से AI कोडिंग टूल को आपकी होस्टिंग में लाता है, Agentic Mail एजेंटों को प्रोग्रामेबल ईमेल की सुविधा देता है, और Agentic Commerce आपके स्टोर को उन ग्राहकों के लिए तैयार करता है जो खरीदारी के लिए AI एजेंट भेजते हैं।
Hostinger Agent एक ही चैट से काम करता है और Gmail, Slack और Notion सहित 1,000 से अधिक टूल से जुड़ता है। इसका उपयोग आप ग्राहकों से संपर्क और प्रस्ताव भेजने के लिए AI सेल्स एजेंट के रूप में, जवाब और समीक्षा के लिए AI कस्टमर सर्विस एजेंट के रूप में, कीवर्ड रिसर्च और ऑन-पेज जांच के लिए SEO AI एजेंट के रूप में, कैंपेन और लॉन्च के लिए AI मार्केटिंग एजेंट के रूप में, ब्लॉग और न्यूज़लेटर के लिए कंटेंट मार्केटिंग AI एजेंट के रूप में, पोस्ट और कैप्शन के लिए सोशल मीडिया AI एजेंट के रूप में, जॉब पोस्ट और नीतियों के लिए HR AI एजेंट के रूप में, रिपोर्टिंग और पूर्वानुमान के लिए फाइनेंस AI एजेंट के रूप में, या सप्लायर रिसर्च के लिए प्रोक्योरमेंट AI एजेंट के रूप में कर सकते हैं।
जी हां। एजेंट केवल उन्हीं खातों और टूल्स तक पहुंच सकता है जिन्हें आप उससे जोड़ते हैं, और आप किसी भी समय उनसे संबंध तोड़ सकते हैं। आपकी बातचीत आपके खाते से जुड़ी होती है, अन्य उपयोगकर्ताओं को दिखाई नहीं देती है, और इसका उपयोग कभी भी एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने या विज्ञापन के लिए साझा करने के लिए नहीं किया जाता है। एजेंट कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले, जिसे बदला न जा सके, रुकता है और आपसे उसकी स्वीकृति मांगता है। होस्टिंगर ISO/IEC 27001:2022 प्रमाणित और GDPR के अनुरूप है।
जी हां। OpenClaw और Hermes Agent दोनों ही प्राइवेट एजेंट हैं जिन्हें आप खुद चलाते हैं। मैनेज्ड प्लान सबसे आसान विकल्प है, क्योंकि Hostinger सेटअप, अपडेट और सुरक्षा का ध्यान रखता है, और एक ही प्लान में दोनों ऐप शामिल होते हैं। अगर आपको रूट एक्सेस और अपने सर्वर स्पेसिफिकेशन्स चाहिए, तो आप इनमें से किसी एक को VPS पर सेल्फ-होस्ट कर सकते हैं।
जी हां, hPanel से बस एक क्लिक में। ये अलग-अलग एप्लिकेशन हैं, इसलिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन और बातचीत का इतिहास स्थानांतरित नहीं होगा, और आपको नए ऐप पर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। स्विच करने से पहले किसी भी महत्वपूर्ण बात को नोट कर लेना उचित होगा।
जी हां। होस्टिंगर कनेक्टर एआई कोडिंग टूल्स को सीधे आपके होस्टिंग सेटअप के साथ काम करने की सुविधा देता है, और एजेंटिक मेल आपके एजेंट्स को स्वचालित काम के लिए अपना खुद का इनबॉक्स प्रदान करता है। एआई आपके मौजूदा वर्कफ़्लो में समाहित हो जाता है, न कि उसे प्रतिस्थापित करता है।
Hostinger Agent की शुरुआती कीमत ₹599/माह और इसमें 1,000 क्रेडिट शामिल हैं जो हर महीने अपने आप रीफ़्रेश हो जाते हैं। Managed OpenClaw और Hermes Agent की ₹549/माह है और इनका नवीनीकरण ₹999/माह पर होता है, जिसमें दोनों ऐप्स शामिल हैं। Hostinger Connector किसी भी सक्रिय होस्टिंग प्लान के साथ मुफ़्त है, और Agentic Mail हर Hostinger ईमेल प्लान के साथ आता है।
नहीं। होस्टिंगर एजेंट व्यवसाय मालिकों के लिए बनाया गया है, और प्रबंधित ऐप्स आपके लिए सर्वर सेटअप का काम संभालते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी तकनीकी रूप से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है। होस्टिंगर कनेक्टर डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, और यह आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे एडिटर में इंस्टॉल हो जाता है।

क्या आप एजेंटिक एआई को काम पर लगाने के लिए तैयार हैं?

चाहे आप अपने व्यवसाय को स्वचालित कर रहे हों, अपना खुद का एआई एजेंट चला रहे हों, या एआई को अपने स्टैक से जोड़ रहे हों, आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं।
एआई समाधानों का अन्वेषण करें
क्या आप एजेंटिक एआई को काम पर लगाने के लिए तैयार हैं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।