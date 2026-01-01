चैट और एलएलएम निष्कर्ष
कम विलंबता वाले GPU प्रदर्शन के साथ चैटबॉट, कोपायलट और API को चौबीसों घंटे सशक्त बनाएं। Ollama और Open WebUI का उपयोग करें, या vLLM या LangChain के साथ अपना खुद का मॉडल लाएं।
सबसे बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए समर्पित ब्लैकवेल बी200, गैर-साझा पहुंच।
192GB VRAM
इसके लिए अनुशंसित:
ऐसे कार्यभार जिनके लिए समर्पित संसाधनों की आवश्यकता होती है
बड़े पैमाने पर एआई अनुमान
फ्रंटियर एलएलएम प्रशिक्षण
वैज्ञानिक सिमुलेशन और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग
सबसे बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए ब्लैकवेल का नवीनतम फ्लैगशिप मॉडल।
192GB VRAM
इसके लिए अनुशंसित:
बड़े मॉडलों का सूक्ष्म समायोजन
बड़े पैमाने पर एआई अनुमान
फ्रंटियर एलएलएम प्रशिक्षण
वैज्ञानिक सिमुलेशन और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग
गंभीर एआई प्रशिक्षण और अनुमान के लिए सिद्ध डेटा-सेंटर वर्कहॉर्स।
80GB VRAM
इसके लिए अनुशंसित:
एलएलएम प्रशिक्षण
बड़े मॉडलों को बेहतर बनाना
बड़े बैच का अनुमान
मल्टी-जीपीयू स्केलिंग
बहुमुखी एडा लवलेस जीपीयू, जो बेहतरीन मूल्य-प्रभावशीलता के साथ मजबूत अनुमान प्रदर्शन को संतुलित करता है।
48GB VRAM
इसके लिए अनुशंसित:
एआई अनुमान और जनरेटिव एआई
3डी रेंडरिंग और वर्चुअल वर्कस्टेशन
मध्यम आकार के मॉडलों का सूक्ष्म समायोजन
वीडियो ट्रांसकोडिंग और स्ट्रीमिंग
ब्लैकवेल एंटरप्राइज जीपीयू को पेशेवर एआई और विज़ुअलाइज़ेशन के चुनौतीपूर्ण कार्यभारों के लिए बनाया गया है।
96GB VRAM
इसके लिए अनुशंसित:
बड़े मॉडल का अनुमान और फाइन-ट्यूनिंग
वीडियो प्रोसेसिंग और स्ट्रीमिंग
इंजीनियरिंग सिमुलेशन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग
गहन 3डी रेंडरिंग और विज़ुअलाइज़ेशन
प्रयोगों और छोटे कार्यभारों के लिए बेजोड़ मूल्य-प्रदर्शन अनुपात - जीपीयू कंप्यूटिंग में प्रवेश करने का आदर्श तरीका।
24GB VRAM
इसके लिए अनुशंसित:
Development and experimentation
कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा छवि और वीडियो निर्माण
3डी रेंडरिंग
छोटे और मध्यम आकार के मॉडलों के लिए अनुमान
अपने पहले मॉडल से लेकर प्रोडक्शन इन्फरेंस तक, हार्डवेयर खरीदे बिना या पूंजीगत व्यय को उचित ठहराए बिना मांग वाले जीपीयू वर्कलोड को चलाएं।
कम विलंबता वाले GPU प्रदर्शन के साथ चैटबॉट, कोपायलट और API को चौबीसों घंटे सशक्त बनाएं। Ollama और Open WebUI का उपयोग करें, या vLLM या LangChain के साथ अपना खुद का मॉडल लाएं।
समर्पित VRAM का उपयोग करके कस्टम मॉडल को प्रशिक्षित करें और LLM को बेहतर बनाएं। चेकपॉइंट रीस्टार्ट होने पर भी बने रहते हैं, इसलिए लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को प्रगति खोए बिना रोका और फिर से शुरू किया जा सकता है।
कुछ ही मिनटों में एक GPU इंस्टेंस शुरू करें और अपना खुद का वातावरण स्थापित करें। अपने ब्राउज़र या टर्मिनल के माध्यम से कनेक्ट करें, और फिर तुरंत काम करना शुरू करें।
उच्च-रिज़ॉल्यूशन आउटपुट और बैच प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त VRAM के साथ स्टेबल डिफ्यूजन, ComfyUI और रेंडरिंग जॉब चलाएं।
हार्डवेयर एक्सेलरेशन के साथ उच्च थ्रूपुट पर वीडियो को एनकोड, ट्रांसकोड और रेंडर करें, बिना अपनी मशीनों को व्यस्त किए।
आप जितना उपयोग करते हैं, उतना ही भुगतान करें
लगभग 30 सेकंड में तैयार
एक ही डैशबोर्ड से प्रबंधित करें