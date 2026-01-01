जीपीयू किराए पर लें। पेशेवर कंप्यूटिंग, अब सुलभ।

सरल प्रति घंटा मूल्य निर्धारण और बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के समर्पित एनवीडिया जीपीयू पर एआई, रेंडरिंग और कंप्यूट वर्कलोड चलाएं।
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अपने कार्यभार के लिए उपयुक्त जीपीयू खोजें

सही विकल्प चुनने के लिए VRAM, परफॉर्मेंस और प्रति घंटे की कीमत की तुलना करें। कोई छिपी हुई फीस या निकासी शुल्क नहीं।

B200 (Dedicated)

सबसे बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए समर्पित ब्लैकवेल बी200, गैर-साझा पहुंच।

शुरू675.02/घंटा
GPU प्राप्त करें

प्रति घंटा 67502 क्रेडिट (1 क्रेडिट = ₹0.01 )। बिल केवल तभी लिया जाएगा जब आपका इंस्टेंस चल रहा हो।

192GB VRAM

इसके लिए अनुशंसित:

ऐसे कार्यभार जिनके लिए समर्पित संसाधनों की आवश्यकता होती है

बड़े पैमाने पर एआई अनुमान

फ्रंटियर एलएलएम प्रशिक्षण

वैज्ञानिक सिमुलेशन और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग

B200

सबसे बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए ब्लैकवेल का नवीनतम फ्लैगशिप मॉडल।

शुरू429.04/घंटा
GPU प्राप्त करें

प्रति घंटा 42904 क्रेडिट (1 क्रेडिट = ₹0.01 )। बिल केवल तभी लिया जाएगा जब आपका इंस्टेंस चल रहा हो।

192GB VRAM

इसके लिए अनुशंसित:

बड़े मॉडलों का सूक्ष्म समायोजन

बड़े पैमाने पर एआई अनुमान

फ्रंटियर एलएलएम प्रशिक्षण

वैज्ञानिक सिमुलेशन और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग

A100 80GB PCIe

गंभीर एआई प्रशिक्षण और अनुमान के लिए सिद्ध डेटा-सेंटर वर्कहॉर्स।

शुरू136.34/घंटा
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प्रति घंटा 13634 क्रेडिट (1 क्रेडिट = ₹0.01 )। बिल केवल तभी लिया जाएगा जब आपका इंस्टेंस चल रहा हो।

80GB VRAM

इसके लिए अनुशंसित:

एलएलएम प्रशिक्षण

बड़े मॉडलों को बेहतर बनाना

बड़े बैच का अनुमान

मल्टी-जीपीयू स्केलिंग

L40S

बहुमुखी एडा लवलेस जीपीयू, जो बेहतरीन मूल्य-प्रभावशीलता के साथ मजबूत अनुमान प्रदर्शन को संतुलित करता है।

शुरू87.71/घंटा
GPU प्राप्त करें

प्रति घंटा 8771 क्रेडिट (1 क्रेडिट = ₹0.01 )। बिल केवल तभी लिया जाएगा जब आपका इंस्टेंस चल रहा हो।

48GB VRAM

इसके लिए अनुशंसित:

एआई अनुमान और जनरेटिव एआई

3डी रेंडरिंग और वर्चुअल वर्कस्टेशन

मध्यम आकार के मॉडलों का सूक्ष्म समायोजन

वीडियो ट्रांसकोडिंग और स्ट्रीमिंग

RTX PRO 6000 (Server)

ब्लैकवेल एंटरप्राइज जीपीयू को पेशेवर एआई और विज़ुअलाइज़ेशन के चुनौतीपूर्ण कार्यभारों के लिए बनाया गया है।

शुरू57.20/घंटा
GPU प्राप्त करें

प्रति घंटा 5720 क्रेडिट (1 क्रेडिट = ₹0.01 )। बिल केवल तभी लिया जाएगा जब आपका इंस्टेंस चल रहा हो।

96GB VRAM

इसके लिए अनुशंसित:

बड़े मॉडल का अनुमान और फाइन-ट्यूनिंग

वीडियो प्रोसेसिंग और स्ट्रीमिंग

इंजीनियरिंग सिमुलेशन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग

गहन 3डी रेंडरिंग और विज़ुअलाइज़ेशन

RTX 4090

प्रयोगों और छोटे कार्यभारों के लिए बेजोड़ मूल्य-प्रदर्शन अनुपात - जीपीयू कंप्यूटिंग में प्रवेश करने का आदर्श तरीका।

शुरू36.23/घंटा
GPU प्राप्त करें

प्रति घंटा 3623 क्रेडिट (1 क्रेडिट = ₹0.01 )। बिल केवल तभी लिया जाएगा जब आपका इंस्टेंस चल रहा हो।

24GB VRAM

इसके लिए अनुशंसित:

Development and experimentation

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा छवि और वीडियो निर्माण

3डी रेंडरिंग

छोटे और मध्यम आकार के मॉडलों के लिए अनुमान

तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौनसा प्लान चुनें?
अपने लिए उपयुक्त जीपीयू खोजने के लिए उपयोग के उदाहरणों को ब्राउज़ करें।
उपयोग के उदाहरण देखें

जीपीयू की शक्ति का उपयोग करके आप क्या-क्या कर सकते हैं, इसका अन्वेषण करें।

अपने पहले मॉडल से लेकर प्रोडक्शन इन्फरेंस तक, हार्डवेयर खरीदे बिना या पूंजीगत व्यय को उचित ठहराए बिना मांग वाले जीपीयू वर्कलोड को चलाएं।

चैट और एलएलएम निष्कर्ष

कम विलंबता वाले GPU प्रदर्शन के साथ चैटबॉट, कोपायलट और API को चौबीसों घंटे सशक्त बनाएं। Ollama और Open WebUI का उपयोग करें, या vLLM या LangChain के साथ अपना खुद का मॉडल लाएं।

अनुशंसित जीपीयू: एल40एस
30B पैरामीटर तक के मॉडल को सपोर्ट करता है।एक क्लिक में ओलामा लॉन्च करेंसरल प्रति घंटा मूल्य निर्धारण
अनुमान के लिए तैनात करें

मॉडल को प्रशिक्षित करें और उसमें सुधार करें

समर्पित VRAM का उपयोग करके कस्टम मॉडल को प्रशिक्षित करें और LLM को बेहतर बनाएं। चेकपॉइंट रीस्टार्ट होने पर भी बने रहते हैं, इसलिए लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को प्रगति खोए बिना रोका और फिर से शुरू किया जा सकता है।

अनुशंसित जीपीयू: A100 80GB
96GB VRAMनिरंतर चेकपॉइंटबड़े मॉडल प्रशिक्षण के लिए निर्मित
एआई प्रशिक्षण के लिए तैनात करें

एआई के साथ निर्माण और अन्वेषण करें

कुछ ही मिनटों में एक GPU इंस्टेंस शुरू करें और अपना खुद का वातावरण स्थापित करें। अपने ब्राउज़र या टर्मिनल के माध्यम से कनेक्ट करें, और फिर तुरंत काम करना शुरू करें।

अनुशंसित जीपीयू: आरटीएक्स 4090
अपना खुद का स्टैक इंस्टॉल करने के लिए पूर्ण रूट एक्सेसब्राउज़र या एसएसएच टर्मिनल एक्सेसइतना किफायती कि इसे पूरे दिन चलाया जा सकता है।
प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

चित्र और वीडियो बनाएं

उच्च-रिज़ॉल्यूशन आउटपुट और बैच प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त VRAM के साथ स्टेबल डिफ्यूजन, ComfyUI और रेंडरिंग जॉब चलाएं।

अनुशंसित जीपीयू: आरटीएक्स 4090
बैच इमेज जॉब्स के लिए पर्याप्त VRAMतेज़, किफायती रेंडरिंगअंतर्निर्मित स्थिर प्रसार समर्थन
जनरेशन के लिए तैनात करें

वीडियो को प्रोसेस और एनकोड करें

हार्डवेयर एक्सेलरेशन के साथ उच्च थ्रूपुट पर वीडियो को एनकोड, ट्रांसकोड और रेंडर करें, बिना अपनी मशीनों को व्यस्त किए।

अनुशंसित जीपीयू: आरटीएक्स प्रो 6000 (सर्वर)
तेज़ और उच्च-गुणवत्ता वाली एन्कोडिंग के लिए नौवीं पीढ़ी का NVENCफुल-स्पीड 8K एन्कोडिंगवह एन्कोडिंग जो आपके सीपीयू से स्वतंत्र रूप से चलती है
एन्कोडिंग के लिए तैनात करें

तैयार ऐप्स के साथ तेजी से शुरुआत करें

एक क्लिक में पहले से कॉन्फ़िगर किए गए ऐप्स लॉन्च करें, मैन्युअल सेटअप को छोड़ें और सीधे काम पर लग जाएं।
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जब आपका जीपीयू चल रहा हो तभी भुगतान करें

जब आपका जीपीयू चल रहा हो तभी भुगतान करें

जीपीयू का बिल एक ही साझा बैलेंस से क्रेडिट का उपयोग करके प्रति घंटा के हिसाब से लिया जाता है। आवश्यकतानुसार क्रेडिट जोड़ें, काम पूरा होने पर अपने इंस्टेंस को नष्ट करें और बचे हुए क्रेडिट को बाद के लिए सुरक्षित रखें।

एआई वर्कलोड के लिए होस्टिंगर जीपीयू क्यों चुनें?

आप जितना उपयोग करते हैं, उतना ही भुगतान करें

प्रति मिनट बिलिंग का मतलब है कि आप केवल उतनी ही कंप्यूटिंग पावर के लिए भुगतान करते हैं जितनी आप उपयोग करते हैं।

लगभग 30 सेकंड में तैयार

ड्राइवर, कंटेनर या निर्भरताएँ स्थापित किए बिना पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए ऐप्स लॉन्च करें।

एक ही डैशबोर्ड से प्रबंधित करें

उपयोग की निगरानी करें और जब भी आवश्यकता हो अपने इंस्टेंस को प्रबंधित करें।

आपका कार्यभार तैयार है। जीपीयू भी तैयार हैं।

समर्पित जीपीयू पर कुछ ही सेकंड में लॉन्च करें। प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करें, कोई दीर्घकालिक अनुबंध या हार्डवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
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होस्टिंगर जीपीयू से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Hostinger GPU के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर यहाँ पाएं।
जी हाँ। GPU इंस्टेंस का बिल प्रति घंटे के हिसाब से क्रेडिट में लिया जाता है, और आपसे शुल्क तभी लिया जाता है जब इंस्टेंस चल रहा हो। काम पूरा होने पर इसे बंद कर दें, कोई न्यूनतम प्रतिबद्धता या दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है।
किसी इंस्टेंस को नष्ट करना स्थायी होता है और इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। स्थायी संग्रहण में सहेजे न गए सभी डेटा नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत, रीबूट करने से इंस्टेंस बिना डिलीट किए पुनः आरंभ हो जाता है, और आपकी फ़ाइलें और सेटअप सुरक्षित रहते हैं।
यह मुख्य रूप से मॉडल के आकार पर निर्भर करता है। छोटे मॉडल और इमेज जनरेशन के लिए RTX 4090 या L40S अच्छे से काम करते हैं, जबकि बड़े मॉडल और गंभीर ट्रेनिंग के लिए A100 या B200 की अतिरिक्त VRAM बेहतर रहती है। अगर आप निश्चित नहीं हैं, तो हमारा GPU पिकर आपके वर्कलोड के अनुसार सही विकल्प का चयन कर सकता है।
दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। हर इंस्टेंस में टर्मिनल और SSH का पूरा एक्सेस मिलता है, जिससे आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सेटअप को छोड़ना चाहते हैं, तो Ollama जैसे वन-क्लिक ऐप्स शुरुआत से ही डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं।
मांग के आधार पर उपलब्धता वास्तविक समय में बदलती रहती है और क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है। हम आपको तैनाती से पहले लाइव उपलब्धता दिखाते हैं, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि वास्तव में स्टॉक में क्या है, न कि प्रतिबद्धता के बाद पता चले।
जीपीयू किराए पर लेने का मतलब है भौतिक हार्डवेयर खरीदने के बजाय क्लाउड के माध्यम से उच्च-प्रदर्शन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करना। आप केवल उपयोग किए गए कंप्यूट समय के लिए भुगतान करते हैं, प्रति घंटा या प्रति सेकंड के हिसाब से, और प्रदाता रखरखाव, कूलिंग और ड्राइवर अपडेट का ध्यान रखता है। यह एआई प्रशिक्षण, मशीन लर्निंग इन्फरेंस, 3डी रेंडरिंग और अन्य कार्यों के लिए एक आम विकल्प है जिन्हें जीपीयू खरीदने की शुरुआती लागत के बिना भारी प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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