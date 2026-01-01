जीपीयू किराए पर लेने का मतलब है भौतिक हार्डवेयर खरीदने के बजाय क्लाउड के माध्यम से उच्च-प्रदर्शन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करना। आप केवल उपयोग किए गए कंप्यूट समय के लिए भुगतान करते हैं, प्रति घंटा या प्रति सेकंड के हिसाब से, और प्रदाता रखरखाव, कूलिंग और ड्राइवर अपडेट का ध्यान रखता है। यह एआई प्रशिक्षण, मशीन लर्निंग इन्फरेंस, 3डी रेंडरिंग और अन्य कार्यों के लिए एक आम विकल्प है जिन्हें जीपीयू खरीदने की शुरुआती लागत के बिना भारी प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है।