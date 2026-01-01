एंगुलर होस्टिंग

एंगुलर ऐप के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

बिना किसी अतिरिक्त सर्वर सेटअप के अपने एंगुलर ऐप को नोड.जेएस होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। बस अपना प्रोजेक्ट पुश करें, होस्टिंगर रनटाइम और डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया को संभाल लेगा, जिससे आपकी वेबसाइट या ऐप बिना किसी परेशानी के लाइव हो जाएगी। आपका एप्लिकेशन एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो ट्रैफ़िक में बदलाव होने पर भी विश्वसनीय बना रहता है, इसलिए आप रखरखाव पर कम समय और अपडेट भेजने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। इससे आपको कोड से प्रोडक्शन तक का एक सरल मार्ग मिलता है, और होस्टिंग की झंझट भी नहीं रहती।