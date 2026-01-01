एंगुलर होस्टिंग

Node.js होस्टिंग के साथ Angular ऐप्स को डिप्लॉय करें जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से स्केल हो सके।

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शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एंगुलर होस्टिंग

एंगुलर होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण

अपने एंगुलर ऐप को प्रोडक्शन के लिए निर्मित विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करें। यदि यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी आपको निश्चिंतता प्रदान करती है।
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
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दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
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क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

एंगुलर ऐप के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

बिना किसी अतिरिक्त सर्वर सेटअप के अपने एंगुलर ऐप को नोड.जेएस होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। बस अपना प्रोजेक्ट पुश करें, होस्टिंगर रनटाइम और डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया को संभाल लेगा, जिससे आपकी वेबसाइट या ऐप बिना किसी परेशानी के लाइव हो जाएगी। आपका एप्लिकेशन एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो ट्रैफ़िक में बदलाव होने पर भी विश्वसनीय बना रहता है, इसलिए आप रखरखाव पर कम समय और अपडेट भेजने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। इससे आपको कोड से प्रोडक्शन तक का एक सरल मार्ग मिलता है, और होस्टिंग की झंझट भी नहीं रहती।
एंगुलर होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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एंगुलर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एंगुलर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
एंगुलर होस्टिंग वह प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जहां एंगुलर का उपयोग करके बनाया गया आपका Node.js ऐप या साइट वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए चलता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको एक ऐसे सर्वर की आवश्यकता होती है जो आपके लोकल मशीन के बाहर डिप्लॉयमेंट, रनटाइम डिपेंडेंसी, राउटिंग और अपटाइम को संभाल सके।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजमेंट, अपडेट और सुरक्षा को स्वयं प्रबंधित करते हैं। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, प्लेटफ़ॉर्म सर्वर लेयर को संभालता है, जिससे आप पूरी मशीन को मैनेज किए बिना अपना Angular ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी तक पहुंच को अधिकृत करें और इच्छित शाखा से डिप्लॉय करें। प्रत्येक पुश के बाद उसी निजी रिपॉजिटरी से अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं।
यदि ट्रैफ़िक आपके प्लान की सीमा से अधिक हो जाता है, तो अनुरोध प्रतिबंधित हो सकते हैं या अपग्रेड करने तक प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। होस्टिंगर इस बात को अस्पष्ट ओवरएज बिलिंग के पीछे नहीं छुपाता; क्षमता आपके द्वारा चुने गए प्लान से जुड़ी होती है।
अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें या मौजूदा कोड को इम्पोर्ट करें, फिर Hostinger में रेपो को कनेक्ट करें और डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट के बाद अपने डोमेन को नए ऐप से कनेक्ट करें और एनवायरनमेंट वैरिएबल और बिल्ड सेटिंग्स को वेरिफाई करें।

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