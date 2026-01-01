Replit होस्टिंग

मिनटों में Replit के साथ बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें

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1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
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शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
replit होस्टिंग

एक ही मासिक कीमत, कोई छुपे हुए शुल्क नहीं

Replit के साथ बनाए गए ऐप्स को प्रोडक्शन के लिए भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बेझिझक ट्राई करें।
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
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2 CPU कोर
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दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
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वैश्विक इन-हाउस CDN
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स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
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दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
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क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Replit प्रोजेक्ट्स को अधिक तेज़ी से प्रोडक्शन की ओर ले जाएं

Replit में बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को अपने स्टैक में बिना कोई बदलाव किए वर्कस्पेस से प्रोडक्शन में ले जाएं। अपने Node.js कोड को Hostinger पर पुश करें और सरल डिप्लॉयमेंट सेटअप के साथ चलाएं; आपका प्रोजेक्ट बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फिगरेशन या सर्वर कार्य के लाइव हो जाएगा। एक बार डिप्लॉय होने के बाद, आपका ऐप लोड संभालते हुए भी स्थिर रहने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा। आपको विश्वसनीय अपटाइम और विस्तार करने की सुविधा मिलेगी, और सर्वर रखरखाव में अधिक समय नहीं लगाना पड़ेगा; आपके पास महत्वपूर्ण कोड पर ध्यान देने के लिए अधिक समय होगा।
replit होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

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नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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Replit होस्टिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

Replit होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।
इसका मतलब है Replit में बनाए गए Node.js ऐप या वेबसाइट को ऐसे प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करना जिसे वास्तविक उपयोगकर्ता ऐक्सेस कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि Replit प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन प्रोडक्शन होस्टिंग आपको अपटाइम, डोमेन और डिप्लॉयमेंट व्यवहार पर पूरा नियंत्रण देती है।

VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js रनटाइम, सुरक्षा पैच और प्रोसेस हैंडलिंग स्वयं प्रबंधित करते हैं। Hostinger Replit होस्टिंग के साथ, रनटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन आपके लिए किया जाता है, ताकि आप सर्वर एडमिन कार्य के झंझट के बिना ऐप डिप्लॉय कर पाएं।

जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस प्रदान करें और उस ब्रांच से डिप्लॉय करें जिसे आप चलाना चाहते हैं। रिपॉज़िटरी को सार्वजनिक किए बिना GitHub से अपडेट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं।
यदि आपका ऐप आपके प्लान की सीमा से अधिक उपयोग करता है, तो आपको प्लान अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम ट्रैफिक में अचानक वृद्धि होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं करते हैं; लेकिन आपके मौजूदा प्लान में संसाधनों की कमी आपके लिए बाधा बन सकती है।
अपने ऐप को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रिपॉज़िटरी को कनेक्ट करें और उसे डिप्लॉय करें। यदि आप लोकल मशीन या किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो ट्रैफिक स्विच करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका Node संस्करण, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और स्टार्ट कमांड ऐप से मेल खाते हों।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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