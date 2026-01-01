Replit होस्टिंग
मिनटों में Replit के साथ बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें
एक ही मासिक कीमत, कोई छुपे हुए शुल्क नहीं
Business प्लान के लाभ:
Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
Business प्लान के लाभ:
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Replit प्रोजेक्ट्स को अधिक तेज़ी से प्रोडक्शन की ओर ले जाएं
अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे
1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें
GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
2. तुरंत डिप्लॉय करें
कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है
3. प्रबंधित और स्केल करें
नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।
Replit होस्टिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
Node.js ऐप या वेबसाइट के लिए Replit होस्टिंग का क्या मतलब है?
Replit होस्टिंग सामान्य VPS होस्टिंग से कैसे अलग है?
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js रनटाइम, सुरक्षा पैच और प्रोसेस हैंडलिंग स्वयं प्रबंधित करते हैं। Hostinger Replit होस्टिंग के साथ, रनटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन आपके लिए किया जाता है, ताकि आप सर्वर एडमिन कार्य के झंझट के बिना ऐप डिप्लॉय कर पाएं।