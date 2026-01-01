Replit प्रोजेक्ट्स को अधिक तेज़ी से प्रोडक्शन की ओर ले जाएं

Replit में बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को अपने स्टैक में बिना कोई बदलाव किए वर्कस्पेस से प्रोडक्शन में ले जाएं। अपने Node.js कोड को Hostinger पर पुश करें और सरल डिप्लॉयमेंट सेटअप के साथ चलाएं; आपका प्रोजेक्ट बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फिगरेशन या सर्वर कार्य के लाइव हो जाएगा। एक बार डिप्लॉय होने के बाद, आपका ऐप लोड संभालते हुए भी स्थिर रहने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगा। आपको विश्वसनीय अपटाइम और विस्तार करने की सुविधा मिलेगी, और सर्वर रखरखाव में अधिक समय नहीं लगाना पड़ेगा; आपके पास महत्वपूर्ण कोड पर ध्यान देने के लिए अधिक समय होगा।