वेबफ्लो होस्टिंग

वेबफ्लो से निर्मित ऐप्स को तेजी से डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
वेबफ्लो होस्टिंग

क्लियर वेबफ्लो होस्टिंग, एक सरल मूल्य

वेबफ्लो के साथ बनाई गई वेबसाइटों को विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करें, और निश्चिंत होकर उन्हें डिप्लॉय और विकसित करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

वेबफ्लो डिज़ाइन से लेकर लाइव साइटों तक

वेबफ्लो में बनाए गए प्रोजेक्ट्स को बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन में ले जाएं। होस्टिंगर की नोड.जेएस होस्टिंग आपके ऐप को चलाने के लिए एक सरल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिससे कस्टम बैकएंड लॉजिक, एपीआई और डायनामिक फीचर्स फ्रंटएंड के साथ आसानी से डिप्लॉय हो जाते हैं। लाइव होने के बाद, आपका स्टैक मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जो ट्रैफिक बढ़ने पर भी विश्वसनीय बना रहता है। इसका मतलब है कि सर्वर के काम में कम समय लगेगा और आप अपने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान दे पाएंगे।
वेबफ्लो होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

वेबफ्लो होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वेबफ्लो होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
इसका मतलब है वेबफ्लो द्वारा निर्मित साइट को एक प्रोडक्शन सर्वर पर तैनात करना, जहां उपयोगकर्ता डोमेन के माध्यम से उस तक पहुंच सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऐप को सर्वर-साइड कोड और लाइव ट्रैफ़िक को संभालने के लिए केवल डिज़ाइन-टाइम होस्टिंग ही नहीं, बल्कि एक प्रबंधित नोड.जेएस रनटाइम की आवश्यकता होती है।
VPS आपको एक रॉ लिनक्स सर्वर देता है, इसलिए आपको Node.js, रिवर्स प्रॉक्सी, प्रोसेस मैनेजर और अपडेट खुद ही इंस्टॉल और मेंटेन करने होते हैं। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, रनटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये सभी काम आपके लिए किए जाते हैं, इसलिए आप सर्वर को मैनेज करने के बजाय सीधे साइट को डिप्लॉय कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को अधिकृत करें और वह शाखा चुनें जहां आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसके बाद, उस शाखा पर पुश करने से नए डिप्लॉयमेंट शुरू हो सकते हैं।
यदि ट्रैफ़िक या संसाधन उपयोग आपके प्लान से अधिक हो जाता है, तो ऐप धीमा हो सकता है या अस्थायी रूप से सीमित हो सकता है जब तक आप अपग्रेड नहीं करते। होस्टिंगर इस उत्पाद पर अतिरिक्त ट्रैफ़िक के लिए कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं लेता है; इसके बजाय, जब आपको अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है, तो आप एक बड़े प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं।
अपने ऐप कोड को Git से डिप्लॉय करें या अपने लोकल एनवायरनमेंट से अपलोड करें, फिर अपने डोमेन को नए Hostinger इंस्टेंस से कनेक्ट करें। यदि प्रोजेक्ट पहले से ही लोकल रूप से चल रहा है, तो ट्रैफ़िक स्विच करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका Node.js वर्जन और एनवायरनमेंट वैरिएबल मेल खाते हों।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।