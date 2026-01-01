Google Antigravity वर्कफ्लो के साथ तेज़ी से डिलीवर करें

Google Antigravity में बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी बदलाव के Node.js होस्टिंग पर प्रोडक्शन में ले जाएं। बस अपना कोड पुश करें; Hostinger रनटाइम सेटअप संभाल लेगा, जिससे आपका ऐप सुचारू रूप से शुरू होगा और आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम करेगा। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो स्थिर अपटाइम और भविष्य में विस्तार करने के लिए बनाया गया है। इससे आपके लिए डिप्लॉयमेंट आसान बन जाता है और आपको सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च करना पड़ता है।