Google Antigravity होस्टिंग

तेज़ी से Google Antigravity के साथ बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
google antigravity होस्टिंग

Google Antigravity होस्टिंग के लिए एक सरल मूल्य

Google Antigravity के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हमारे हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है; आप बेझिझक ट्राई कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Google Antigravity वर्कफ्लो के साथ तेज़ी से डिलीवर करें

Google Antigravity में बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी बदलाव के Node.js होस्टिंग पर प्रोडक्शन में ले जाएं। बस अपना कोड पुश करें; Hostinger रनटाइम सेटअप संभाल लेगा, जिससे आपका ऐप सुचारू रूप से शुरू होगा और आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम करेगा। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो स्थिर अपटाइम और भविष्य में विस्तार करने के लिए बनाया गया है। इससे आपके लिए डिप्लॉयमेंट आसान बन जाता है और आपको सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च करना पड़ता है।
google antigravity होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Google Antigravity होस्टिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

Google Antigravity होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।
Google Antigravity होस्टिंग का मतलब है Google Antigravity का उपयोग करके बनाए गए Node.js ऐप्स या साइट्स को लाइव सर्वर वातावरण में डिप्लॉय करना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट को किसी और द्वारा उपयोग किए जाने से पहले आपकी लोकल मशीन के बाहर रनटाइम, नेटवर्किंग और अपटाइम की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js संस्करण, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट्स और सुरक्षा स्वयं प्रबंधित करते हैं। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, ताकि आप सर्वर एडमिन की जगह Google Antigravity के साथ बनाए गए ऐप पर ध्यान दे पाएं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस दें और अपनी पसंद की ब्रांच से डिप्लॉय करें। आप पुश-आधारित डिप्लॉयमेंट का उपयोग करते हुए भी रिपॉज़िटरी को प्राइवेट रख सकते हैं।
प्रत्येक प्लान में संसाधन सीमाएं होती हैं; यदि आपके ऐप के लिए वो संसाधन पर्याप्त न हों तो आपको बड़े प्लान पर अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम सामान्य ट्रैफिक वृद्धि के लिए कोई अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार अपने प्लान की सीमाएं पार करने पर आपको बड़े प्लान पर अपग्रेड करना होगा।
यदि आपका ऐप Git या किसी अन्य होस्ट पर है, तो उसे GitHub पर पुश करें, रिपॉज़िटरी को कनेक्ट करें और Hostinger पर डिप्लॉय करें। यदि आप लोकल कोड से शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले उसे एक रिपॉज़िटरी में अपलोड करें, फिर न्यूनतम परिवर्तनों के साथ उसी डिप्लॉयमेंट फ्लो का उपयोग करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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