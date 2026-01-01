पार्सल होस्टिंग

शिप पार्सल तेजी से बनता है

Parcel के साथ बंडल किए गए कोड को लोकल बिल्ड से लाइव डिप्लॉयमेंट तक ले जाएं, बिना अपने वर्कफ़्लो में कोई बदलाव किए। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके ऐप को प्रोडक्शन तक पहुंचने का सीधा रास्ता देती है, जिससे आप कम सेटअप और कम डिप्लॉयमेंट चरणों के साथ अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। एक बार ऑनलाइन होने के बाद, आपका ऐप Node.js वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें ट्रैफ़िक बढ़ने पर अपटाइम और स्केलिंग की सुविधा मिलती है। आप सर्वर रखरखाव पर कम समय और महत्वपूर्ण कोड और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं।