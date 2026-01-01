फास्टिफाई होस्टिंग

Fastify ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
फास्टिफाई होस्टिंग

Fastify की सरल मूल्य निर्धारण प्रणाली, कोई छिपी हुई फीस नहीं।

प्रोडक्शन के लिए तैयार किए गए भरोसेमंद Node.js होस्टिंग पर निश्चिंत होकर अपना Fastify ऐप होस्ट करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बिना किसी जोखिम के आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

बिना किसी रुकावट के फास्टिफाई होस्टिंग

Fastify ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो कोड से प्रोडक्शन तक की प्रक्रिया को सरल बनाए रखे। अपना प्रोजेक्ट पुश करें, Node.js रनटाइम शुरू करें और कस्टम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पर समय खर्च किए बिना API या वेबसाइट चलाएं। आपका ऐप भरोसेमंद मैनेज्ड होस्टिंग पर रहता है, इसलिए ट्रैफ़िक वृद्धि और नियमित रखरखाव कम मैन्युअल काम के साथ संभाले जाते हैं। इससे आपको एक सुव्यवस्थित डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया मिलती है और रूट्स, लॉजिक और महत्वपूर्ण फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है।
फास्टिफाई होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Fastify होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Fastify होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Fastify होस्टिंग का मतलब है Fastify ऐप को ऐसे सर्वर वातावरण पर चलाना जो Node.js, उसकी निर्भरताओं और आपके ऐप की स्टार्टअप प्रक्रिया को सपोर्ट करता हो। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कोड को लगातार चलने, अनुरोधों को संभालने और प्रोडक्शन में हमेशा उपलब्ध रहने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, रिवर्स प्रॉक्सी और अपडेट खुद मैनेज करने होते हैं। Fastify के लिए हमारी Node.js होस्टिंग के साथ, सर्वर-स्तर के ये सभी काम आपके लिए संभाले जाते हैं, इसलिए आप पूरी मशीन को मैनेज किए बिना ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। फिर आप सार्वजनिक रिपॉजिटरी की तरह ही Git से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
प्लान में संसाधनों की सीमा निर्धारित होती है, इसलिए यदि आपके Fastify ऐप का उपयोग उस सीमा से अधिक हो जाता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य उपयोग के लिए हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपके प्लान की क्षमता से अधिक निरंतर उपयोग से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
अपने Fastify प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें या अपलोड करें, फिर इसे Hostinger से कनेक्ट करें और स्टार्ट कमांड और एनवायरनमेंट वैरिएबल सेट करें। यदि आपका ऐप पहले से ही Node.js के साथ स्थानीय रूप से चल रहा है, तो डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया आमतौर पर सीधी होती है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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