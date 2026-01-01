बिना किसी रुकावट के फास्टिफाई होस्टिंग

Fastify ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो कोड से प्रोडक्शन तक की प्रक्रिया को सरल बनाए रखे। अपना प्रोजेक्ट पुश करें, Node.js रनटाइम शुरू करें और कस्टम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पर समय खर्च किए बिना API या वेबसाइट चलाएं। आपका ऐप भरोसेमंद मैनेज्ड होस्टिंग पर रहता है, इसलिए ट्रैफ़िक वृद्धि और नियमित रखरखाव कम मैन्युअल काम के साथ संभाले जाते हैं। इससे आपको एक सुव्यवस्थित डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया मिलती है और रूट्स, लॉजिक और महत्वपूर्ण फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है।