प्रीएक्ट होस्टिंग

प्रीएक्ट के स्केलिंग के तरीके के लिए बनाया गया

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Preact ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। बस अपना कोड पुश करें, और रनटाइम ऐप को इस तरह से मैनेज करेगा कि आपके पेज और कंपोनेंट उसी तरह लोड हों जैसे आपने बनाए थे। लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का रास्ता बहुत आसान है। आपका प्रोजेक्ट एक ऐसे मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो ट्रैफिक बढ़ने पर भी स्थिर रहता है। इससे आपको डिप्लॉयमेंट की चिंता कम होती है, रोज़ाना बेहतर विश्वसनीयता मिलती है, और सर्वर रखरखाव के बजाय नए फीचर्स लॉन्च करने पर ध्यान देने के लिए आपके पास ज़्यादा समय होता है।