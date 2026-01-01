प्रीएक्ट होस्टिंग

Hostinger पर Preact ऐप्स को तेज़ी से डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
प्रीएक्ट होस्टिंग

सरल मासिक मूल्य निर्धारण, कोई छिपी हुई फीस नहीं

अपने Preact ऐप को उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर होस्ट करें। प्रत्येक प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप निश्चिंत होकर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सबसे लोकप्रिय
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Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

प्रीएक्ट के स्केलिंग के तरीके के लिए बनाया गया

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Preact ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। बस अपना कोड पुश करें, और रनटाइम ऐप को इस तरह से मैनेज करेगा कि आपके पेज और कंपोनेंट उसी तरह लोड हों जैसे आपने बनाए थे। लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का रास्ता बहुत आसान है। आपका प्रोजेक्ट एक ऐसे मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो ट्रैफिक बढ़ने पर भी स्थिर रहता है। इससे आपको डिप्लॉयमेंट की चिंता कम होती है, रोज़ाना बेहतर विश्वसनीयता मिलती है, और सर्वर रखरखाव के बजाय नए फीचर्स लॉन्च करने पर ध्यान देने के लिए आपके पास ज़्यादा समय होता है।
प्रीएक्ट होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

प्रीएक्ट होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रीएक्ट होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
प्रीएक्ट होस्टिंग का मतलब है प्रीएक्ट ऐप को एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना, जो आपके नोड.जेएस बिल्ड को चला सके और उसे उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐप के आपके लोकल मशीन से बाहर निकलने के बाद आपको एक स्थिर रनटाइम, डिप्लॉयमेंट वर्कफ़्लो और स्केलिंग पाथ की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आपको सर्वर, Node.js वर्जन, अपडेट, प्रोसेस मैनेजर और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी बुनियादी ढांचागत कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, इसलिए आप सर्वर रखरखाव के बजाय Preact ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। सार्वजनिक प्रोजेक्ट की तरह ही इस रिपॉजिटरी से अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं।
आपके प्लान में संसाधनों की सीमाएं हैं, और यदि आपका ऐप उन सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य ट्रैफ़िक वृद्धि के लिए हम कोई अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपके प्लान की सीमाओं से अधिक निरंतर उपयोग के लिए उच्चतर प्लान की आवश्यकता होती है।
अपने ऐप को GitHub पर अपलोड करें, Hostinger में रिपॉजिटरी कनेक्ट करें और बिल्ड को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो अपने एनवायरनमेंट वैरिएबल और डोमेन सेटिंग्स को अपडेट करें, फिर प्रोडक्शन में ऐप को वेरिफाई करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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