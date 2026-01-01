Softr से लेकर लाइव ऐप्स तक, तेज़ी से

Softr में बनाए गए ऐप्स और वेबसाइटों को बिना किसी बदलाव के प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके प्रोजेक्ट को आसानी से डिप्लॉय करने का रास्ता देती है, जिससे आपका कस्टम लॉजिक और API न्यूनतम सेटअप के साथ लाइव हो जाते हैं। एक बार आपका ऐप ऑनलाइन हो जाने के बाद, मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक बढ़ने पर भी रनटाइम को स्थिर बनाए रखता है। आपको भरोसेमंद अपटाइम, स्केल करने की सुविधा और सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च करने की सुविधा मिलती है।