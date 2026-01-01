टाइपड्रीम होस्टिंग

Typedream से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
टाइपड्रीम होस्टिंग

Typedream होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण

Typedream के साथ बनाए गए ऐप्स और वेबसाइटों को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बेझिझक आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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Business
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एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Typedream बिल्ड से लेकर लाइव साइट तक

बिना किसी जटिल परिनियोजन प्रक्रिया के अपने Typedream-निर्मित साइटों को प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। अपने Typedream प्रोजेक्ट के पीछे ऐप कोड पुश करें, और Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको आवश्यक रनटाइम और राउटिंग के साथ इसे चलाने के लिए एक सरल सेटअप प्रदान करती है। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी स्थिर रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको सर्वर रखरखाव की चिंता कम करनी पड़ती है, साथ ही यह विश्वास भी रहता है कि आपका ऐप अतिरिक्त संचालन कार्य के बिना वास्तविक उपयोगकर्ताओं को संभाल सकता है।
टाइपड्रीम होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Typedream होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Typedream होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Typedream होस्टिंग का मतलब है Typedream का उपयोग करके बनाए गए Node.js ऐप या साइट को लाइव सर्वर वातावरण में डिप्लॉय करना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उपयोगकर्ताओं द्वारा आपके प्रोजेक्ट तक पहुँचने से पहले, उसे रनटाइम, नेटवर्क एक्सेस और लोकल मशीन के बाहर अपटाइम की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, इसलिए Typedream होस्टिंग को चलाना और उसका रखरखाव करना आसान है।
जी हां। अपने GitHub खाते को कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस प्रदान करें और उस ब्रांच से डिप्लॉय करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। उस ब्रांच से अपडेट को रिपॉजिटरी को सार्वजनिक किए बिना डिप्लॉय किया जा सकता है।
प्लान में संसाधनों की विशिष्ट सीमाएँ शामिल होती हैं, और यदि आपका ऐप उन सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपको उच्चतर प्लान में अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम ट्रैफ़िक में अचानक वृद्धि होने पर अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन यदि आपका ऐप प्लान के संसाधनों से अधिक उपयोग करता है तो उसकी कार्यक्षमता सीमित हो सकती है।
अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रेपो को कनेक्ट करें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो अपने ऐप को समान एनवायरनमेंट वैरिएबल और बिल्ड सेटिंग्स पर पॉइंट करें, और डिप्लॉयमेंट वेरिफाई करने के बाद ट्रैफिक स्विच करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।