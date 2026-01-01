Typedream बिल्ड से लेकर लाइव साइट तक

बिना किसी जटिल परिनियोजन प्रक्रिया के अपने Typedream-निर्मित साइटों को प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। अपने Typedream प्रोजेक्ट के पीछे ऐप कोड पुश करें, और Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको आवश्यक रनटाइम और राउटिंग के साथ इसे चलाने के लिए एक सरल सेटअप प्रदान करती है। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी स्थिर रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको सर्वर रखरखाव की चिंता कम करनी पड़ती है, साथ ही यह विश्वास भी रहता है कि आपका ऐप अतिरिक्त संचालन कार्य के बिना वास्तविक उपयोगकर्ताओं को संभाल सकता है।