React hosting

Node.js होस्टिंग के साथ प्रोडक्शन में React ऐप्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
react hosting

सरल मासिक कीमत, कोई छुपे हुए शुल्क नहीं

प्रोडक्शन के लिए बनाए गए विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर आत्मविश्वास के साथ अपने React ऐप्स होस्ट करें। हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सभी सुविधाएं देखें

दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

React के स्केल करने के तरीके के अनुसार बनाया गया

अपने React ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो कोड से प्रोडक्शन तक की प्रक्रिया को सरल बनाए रखेगा। अपने प्रोजेक्ट को Hostinger की Node.js होस्टिंग पर पुश करें, और आपका फ्रंटएंड आधुनिक JavaScript बिल्ड और गतिशील ऐप व्यवहार के लिए तैयार वातावरण में चलेगा। आपका ऐप स्थिर परफॉर्मेंस और विश्वसनीय अपटाइम के लिए बनाए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑनलाइन रहता है। इससे आपको डिप्लॉयमेंट-संबंधित कम झंझटों का सामना करना पड़ता है, उपयोग बढ़ने पर आप आगे तक स्केल कर सकते हैं और आपके पास अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तव में देखे जाने वाले इंटरफेस और फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होता है।
react hosting

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

React होस्टिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

React होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।
React होस्टिंग React के साथ बनाए गए ऐप्स के लिए एक प्रोडक्शन वातावरण है, ताकि उन्हें डिप्लॉय, सर्व, और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐक्सेस किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऐप को लैपटॉप पर स्थिर फाइल्स के अलावा रनटाइम, बिल्ड हैंडलिंग और एक स्थिर पब्लिक एंडपॉइंट की आवश्यकता होती है।
एक VPS के साथ, आप सर्वर, Node.js संस्करण, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट्स और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करते हैं। Hostinger की Node.js होस्टिंग के साथ, ये सर्वर कार्य आपके लिए प्रबंधित किए जाते हैं, जिससे आपके React ऐप के लिए सेटअप और रखरखाव का काम कम हो जाता है।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस प्रदान करें और अपनी पसंद की ब्रांच से डिप्लॉय करें। आप सामान्य पुश-टू-डिप्लॉय वर्कफ्लो का उपयोग करते हुए रेपो को प्राइवेट रख सकते हैं।
प्लान की सीमाएं होती हैं, और यदि आपका ऐप उन्हें पार कर लेता है, तो आपको एक बड़े प्लान या एक उपयुक्त सेटअप पर अपग्रेड करना होता है। हम सामान्य ट्रैफिक बढ़ोतरी के लिए अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं करते हैं, लेकिन आम तौर पर आपका उपयोग आपके प्लान में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही होना चाहिए।
ऐप को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रिपॉज़िटरी कनेक्ट करें और अपनी पसंद की ब्रांच डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप ऐप को उसी कोडबेस पर पॉइंट कर सकते हैं और सेटअप के दौरान किसी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल या बिल्ड सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।