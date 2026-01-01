react hosting

React के स्केल करने के तरीके के अनुसार बनाया गया

अपने React ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो कोड से प्रोडक्शन तक की प्रक्रिया को सरल बनाए रखेगा। अपने प्रोजेक्ट को Hostinger की Node.js होस्टिंग पर पुश करें, और आपका फ्रंटएंड आधुनिक JavaScript बिल्ड और गतिशील ऐप व्यवहार के लिए तैयार वातावरण में चलेगा। आपका ऐप स्थिर परफॉर्मेंस और विश्वसनीय अपटाइम के लिए बनाए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑनलाइन रहता है। इससे आपको डिप्लॉयमेंट-संबंधित कम झंझटों का सामना करना पड़ता है, उपयोग बढ़ने पर आप आगे तक स्केल कर सकते हैं और आपके पास अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तव में देखे जाने वाले इंटरफेस और फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होता है।