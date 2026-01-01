कोपायलट द्वारा निर्मित ऐप्स को बिना किसी रुकावट के संचालित करें।

GitHub Copilot के साथ बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। आपका कोड एक कार्यशील ऐप या साइट के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें स्थानीय विकास से उत्पादन तक का सरल मार्ग होता है। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट Node.js ऐप्स के लिए निर्मित प्रबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिससे आप सर्वर रखरखाव पर कम समय और अपडेट भेजने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। आपको विश्वसनीयता और क्षमता मिलती है जिससे ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी आपका स्टैक स्थिर बना रहता है।