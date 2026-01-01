गिटहब कोपायलट होस्टिंग

GitHub Copilot से निर्मित ऐप्स को तेज़ी से डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
GitHub कोपायलट होस्टिंग

एक ही कीमत, कोई छिपी हुई फीस नहीं

GitHub Copilot के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बेझिझक आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

कोपायलट द्वारा निर्मित ऐप्स को बिना किसी रुकावट के संचालित करें।

GitHub Copilot के साथ बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। आपका कोड एक कार्यशील ऐप या साइट के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें स्थानीय विकास से उत्पादन तक का सरल मार्ग होता है। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट Node.js ऐप्स के लिए निर्मित प्रबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिससे आप सर्वर रखरखाव पर कम समय और अपडेट भेजने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। आपको विश्वसनीयता और क्षमता मिलती है जिससे ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी आपका स्टैक स्थिर बना रहता है।
GitHub कोपायलट होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

गिटहब कोपायलट होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

GitHub कोपायलट होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
इसका मतलब है GitHub Copilot के साथ आपके द्वारा बनाए गए Node.js ऐप को होस्ट करना ताकि यह प्रोडक्शन में चल सके और वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सके। GitHub Copilot आपको कोड लिखने में मदद करता है, जबकि Hostinger ऐप को चलाता है, रनटाइम को मैनेज करता है और इसे ऑनलाइन उपलब्ध रखता है।
VPS के साथ, आपको सर्वर, Node.js सेटअप, अपडेट और प्रोसेस मैनेजमेंट खुद संभालना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी काम आपके लिए किए जाते हैं, इसलिए GitHub कोपायलट होस्टिंग पूरी तरह से सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय डिप्लॉय-एंड-रन के ज़्यादा करीब है।
जी हां। अपने GitHub खाते को कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। आप सोर्स कंट्रोल के लिए निजी रिपॉजिटरी का उपयोग जारी रख सकते हैं और सामान्य रूप से अपडेट पुश कर सकते हैं।
आपका ऐप चलता रहेगा, लेकिन प्लान की सीमाएं लागू रहेंगी, इसलिए लगातार अधिक ट्रैफिक होने पर अपग्रेड की आवश्यकता हो सकती है। ट्रैफिक में अचानक वृद्धि होने पर हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपको अपनी अपेक्षित उपयोग के अनुसार प्लान चुनना चाहिए।
ऐप को GitHub पर अपलोड करें, Hostinger में रिपॉजिटरी कनेक्ट करें और डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो सभी एनवायरनमेंट वैरिएबल, डेटाबेस सेटिंग्स और डोमेन रिकॉर्ड अपडेट करें, फिर प्रोडक्शन बिल्ड का परीक्षण करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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