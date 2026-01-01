Claude Code के उत्पादों को अधिक तेज़ी से प्रोडक्शन के लिए तैयार करें

Claude Code के साथ बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को बिना किसी बदलाव के लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में ले जाएं। अपने Node.js प्रोजेक्ट को पुश करें, और Hostinger रनटाइम व डिप्लॉयमेंट को संभाल लेगा, जिससे आपका ऐप बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट स्थिर अपटाइम और भविष्य में विस्तार की सुविधा के लिए बनाए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इसका मतलब है कि सर्वर के रखरखाव में कम समय और पहले से तैयार किए गए कोड और सुविधाओं को बेहतर बनाने में अधिक।