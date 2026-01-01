Claude Code होस्टिंग

मिनटों में Claude Code से बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
claude code होस्टिंग

Claude Code होस्टिंग के लिए सरल कीमतें

Claude Code के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, आप इसे बेझिझक ट्राई कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सभी सुविधाएं देखें

दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Claude Code के उत्पादों को अधिक तेज़ी से प्रोडक्शन के लिए तैयार करें

Claude Code के साथ बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को बिना किसी बदलाव के लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में ले जाएं। अपने Node.js प्रोजेक्ट को पुश करें, और Hostinger रनटाइम व डिप्लॉयमेंट को संभाल लेगा, जिससे आपका ऐप बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार लाइव होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट स्थिर अपटाइम और भविष्य में विस्तार की सुविधा के लिए बनाए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इसका मतलब है कि सर्वर के रखरखाव में कम समय और पहले से तैयार किए गए कोड और सुविधाओं को बेहतर बनाने में अधिक।
Claude Code होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Claude Code होस्टिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

Claude Code होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Claude Code होस्टिंग का मतलब है Claude Code का उपयोग करके बनाए गए Node.js ऐप्स को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना ताकि दूसरे लोग उनका उपयोग कर पाएं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कोड जनरेशन और प्रोडक्शन होस्टिंग में अंतर होता है – इसके लिए रनटाइम, प्रोसेस मैनेजमेंट और नेटवर्क ऐक्सेस की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आप OS, Node.js, अपडेट्स और ऐप प्रक्रियाओं को स्वयं प्रबंधित करते हैं। Hostinger की Claude Code होस्टिंग के लिए Node.js होस्टिंग के साथ, प्लेटफॉर्म ही सर्वर लेयर को संभालता है, ताकि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ऐप और डिप्लॉयमेंट फ्लो पर ध्यान दे पाएं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस प्रदान करें और अपनी चयनित ब्रांच से डिप्लॉय करें। कोड को सार्वजनिक किए बिना उसी रिपॉज़िटरी से अपडेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं।
आपके प्लान में संसाधनों की एक निर्धारित सीमा है और अगर आपका ट्रैफिक इसे पार लेता है, तो ऐप धीमा हो सकता है या आपको बड़े प्लान की आवश्यकता पड़ सकती है। हम अतिरिक्त विज़िट के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते लोड से परफ़ॉर्मेंस पर असर पड़ने से पहले आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए।
प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें, रिपॉज़िटरी कनेक्ट करें और Hostinger पर डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो सभी एनवायरनमेंट वेरिएबल और डोमेन सेटिंग्स को अपडेट करें, और पहले डिप्लॉयमेंट के बाद ऐप का परीक्षण करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।