Claude Code होस्टिंग
मिनटों में Claude Code से बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें
Claude Code होस्टिंग के लिए सरल कीमतें
Business प्लान के लाभ:
Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
Business प्लान के लाभ:
Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
Claude Code के उत्पादों को अधिक तेज़ी से प्रोडक्शन के लिए तैयार करें
अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे
1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें
GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
2. तुरंत डिप्लॉय करें
कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है
3. प्रबंधित और स्केल करें
नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।