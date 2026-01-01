Vite द्वारा संचालित ऐप्स के लिए बनाया गया

अपने मौजूदा वर्कफ़्लो के करीब रहते हुए, Vite पर बने अपने ऐप को Node.js होस्टिंग पर होस्ट करें। बस अपना प्रोजेक्ट पुश करें, बिल्ड रन करें और बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के जेनरेटेड ऐप को सर्व करें। आपकी साइट स्थिर प्रदर्शन और भरोसेमंद अपटाइम के लिए डिज़ाइन किए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है, इसलिए यह आपके प्रोजेक्ट के बढ़ने पर भी ट्रैफ़िक को संभालती रहती है। इससे आपको लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का आसान रास्ता मिलता है और सर्वर का काम भी कम मैनेज करना पड़ता है।