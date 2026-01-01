Vite होस्टिंग

Vite से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
निमंत्रण होस्टिंग

Vite होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण

Vite के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बेझिझक आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
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2 CPU कोर
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1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Vite द्वारा संचालित ऐप्स के लिए बनाया गया

अपने मौजूदा वर्कफ़्लो के करीब रहते हुए, Vite पर बने अपने ऐप को Node.js होस्टिंग पर होस्ट करें। बस अपना प्रोजेक्ट पुश करें, बिल्ड रन करें और बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के जेनरेटेड ऐप को सर्व करें। आपकी साइट स्थिर प्रदर्शन और भरोसेमंद अपटाइम के लिए डिज़ाइन किए गए प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है, इसलिए यह आपके प्रोजेक्ट के बढ़ने पर भी ट्रैफ़िक को संभालती रहती है। इससे आपको लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का आसान रास्ता मिलता है और सर्वर का काम भी कम मैनेज करना पड़ता है।
निमंत्रण होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Vite होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Vite होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Vite होस्टिंग का मतलब है Vite से निर्मित ऐप को लाइव Node.js वातावरण में तैनात करना ताकि उपयोगकर्ता इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि Vite एक बिल्ड टूल है, प्रोडक्शन रनटाइम नहीं, इसलिए आपको संकलित ऐप और उस पर निर्भर किसी भी बैकएंड के लिए होस्टिंग की आवश्यकता होगी।
सामान्य VPS होस्टिंग में, आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। हमारी Node.js होस्टिंग में, प्लेटफ़ॉर्म सर्वर लेयर को संभालता है, जिससे आप रखरखाव की चिंता किए बिना ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। आप अपना GitHub खाता कनेक्ट कर सकते हैं, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस प्रदान कर सकते हैं और अपनी चुनी हुई ब्रांच से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद, GitHub से अपडेट को मैन्युअल रूप से अपलोड किए बिना डिप्लॉय किया जा सकता है।
संसाधनों की सीमाएं हैं, इसलिए यदि आपका ऐप प्लान की क्षमता से अधिक उपयोग करने लगे, तो आपको प्लान अपग्रेड करना होगा। हम ट्रैफिक में अचानक वृद्धि होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार अधिक उपयोग होने पर अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।
अपने Vite ऐप के लिए Git रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें या बिल्ड किए गए प्रोजेक्ट को अपलोड करें, फिर आवश्यक Node.js वर्जन और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो अपने डोमेन को Hostinger पर पॉइंट करें और ऐप को यहां रीडिप्लॉय करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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