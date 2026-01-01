कर्सर होस्टिंग

कर्सर एआई से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
कर्सर होस्टिंग

सरल मूल्य निर्धारण, कोई छिपी हुई फीस नहीं

Cursor AI के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

कर्सर एआई में बनाए गए उत्पादों को तेज़ी से शिप करें

कर्सर एआई के साथ बनाए गए ऐप्स को लोकल फ़ाइलों से सीधे लाइव नोड.जेएस वातावरण में ले जाएं, बिना अपने वर्कफ़्लो को बदले। अपना कोड पुश करें, और होस्टिंगर सेटअप को संभाल लेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट कम झंझटों और कम डिप्लॉयमेंट चरणों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार लाइव होने के बाद, आपका ऐप नोड.जेएस वर्कलोड के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग की पूरी ज़िम्मेदारी होती है। इससे आपको प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक का एक सरल मार्ग मिलता है, जबकि आप अपने एडिटर में कोड पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
कर्सर होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

कर्सर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्सर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
इसका मतलब है कर्सर एआई में बनाए गए नोड.जेएस ऐप को एक लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना, जहां उपयोगकर्ता इसे एक्सेस कर सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्सर एआई आपको कोड लिखने में मदद करता है, लेकिन होस्टिंग ही वह चीज़ है जो ऐप को प्रोडक्शन में चालू रखती है।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js रनटाइम, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करते हैं। Hostinger की Node.js होस्टिंग के साथ, सर्वर का यह सारा काम आपके लिए किया जाता है, ताकि आप Cursor AI में निर्मित ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। आप पूरी प्रक्रिया के दौरान रिपॉजिटरी को निजी रख सकते हैं।
आपके प्लान में संसाधनों की एक निश्चित मात्रा शामिल है, और यदि आपका ऐप इससे अधिक उपयोग करता है, तो आपको अपग्रेड करना होगा। हम ट्रैफ़िक में अचानक वृद्धि होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार अधिक उपयोग के लिए आपको बड़े प्लान की आवश्यकता हो सकती है।
अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें या कोड अपलोड करें, फिर उसे Hostinger से कनेक्ट करें और Node.js ऐप को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो ऐप की सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वैरिएबल और बिल्ड कमांड को नए डिप्लॉयमेंट पर ही लागू करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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