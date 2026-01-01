कर्सर एआई में बनाए गए उत्पादों को तेज़ी से शिप करें

कर्सर एआई के साथ बनाए गए ऐप्स को लोकल फ़ाइलों से सीधे लाइव नोड.जेएस वातावरण में ले जाएं, बिना अपने वर्कफ़्लो को बदले। अपना कोड पुश करें, और होस्टिंगर सेटअप को संभाल लेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट कम झंझटों और कम डिप्लॉयमेंट चरणों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार लाइव होने के बाद, आपका ऐप नोड.जेएस वर्कलोड के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग की पूरी ज़िम्मेदारी होती है। इससे आपको प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक का एक सरल मार्ग मिलता है, जबकि आप अपने एडिटर में कोड पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।