विंडसर्फिंग होस्टिंग

Windsurf से बनाएं, Hostinger पर होस्ट करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
विंडसर्फिंग होस्टिंग

विंडसर्फिंग के हर प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट मूल्य निर्धारण।

Windsurf के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बिना किसी जोखिम के आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

विंडसर्फिंग में आप जो भी बनाते हैं, उसे तेज़ी से भेजें।

Windsurf में बनाए गए ऐप्स को लोकल प्रोटोटाइप से लाइव डिप्लॉयमेंट तक ले जाएं, बिना अपने वर्कफ़्लो में कोई बदलाव किए। अपने कोड को Hostinger की Node.js होस्टिंग पर पुश करें, और आपका प्रोजेक्ट रनटाइम, बिल्ड और एनवायरनमेंट सेटअप के साथ ठीक उसी तरह चलेगा जैसे प्रोडक्शन में चलता है। लाइव होने के बाद, आपका ऐप भरोसेमंद अपटाइम और बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की क्षमता वाले मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इससे सर्वर के रखरखाव में कम समय लगता है और आप अपने बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में ज़्यादा समय लगा सकते हैं।
विंडसर्फिंग होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

विंडसर्फिंग होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विंडसर्फ होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
विंडसर्फ होस्टिंग का मतलब है विंडसर्फ में बनाए गए Node.js ऐप्स को एक लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना, जहाँ उपयोगकर्ता उन्हें एक्सेस कर सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विंडसर्फ डेवलपमेंट टूल है, जबकि होस्टिंग वह प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जो ऐप को चलाता है।
VPS के साथ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js रनटाइम, अपडेट और प्रोसेस मैनेजमेंट खुद संभालना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, इसलिए आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय Windsurf में बने ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी तक पहुंच को अधिकृत करें और इच्छित शाखा को डिप्लॉय करें। आप पुश-टू-डिप्लॉय का उपयोग करते हुए भी रिपॉजिटरी को निजी रख सकते हैं।
प्रत्येक प्लान की संसाधन सीमाएँ होती हैं, इसलिए यदि आपका ऐप उन सीमाओं से आगे बढ़ता है, तो प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है और आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्य उपयोग के लिए हम कोई अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपको अपेक्षित ट्रैफ़िक और रनटाइम आवश्यकताओं के अनुरूप प्लान का चयन करना चाहिए।
अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो ट्रैफ़िक स्विच करने से पहले सभी एनवायरनमेंट वैरिएबल और डेटाबेस सेटिंग्स को अपडेट कर लें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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