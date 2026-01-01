विंडसर्फिंग में आप जो भी बनाते हैं, उसे तेज़ी से भेजें।

Windsurf में बनाए गए ऐप्स को लोकल प्रोटोटाइप से लाइव डिप्लॉयमेंट तक ले जाएं, बिना अपने वर्कफ़्लो में कोई बदलाव किए। अपने कोड को Hostinger की Node.js होस्टिंग पर पुश करें, और आपका प्रोजेक्ट रनटाइम, बिल्ड और एनवायरनमेंट सेटअप के साथ ठीक उसी तरह चलेगा जैसे प्रोडक्शन में चलता है। लाइव होने के बाद, आपका ऐप भरोसेमंद अपटाइम और बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की क्षमता वाले मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इससे सर्वर के रखरखाव में कम समय लगता है और आप अपने बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में ज़्यादा समय लगा सकते हैं।