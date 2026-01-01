फ्रेमर होस्टिंग

फ्रेम प्रोजेक्ट्स को तेज़ और सरल होस्टिंग के साथ डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
फ्रेमर होस्टिंग

सिंपल फ्रेमर होस्टिंग, एक स्पष्ट कीमत

Framer के साथ बनाए गए ऐप्स और वेबसाइटों को भरोसेमंद और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करें। हर प्लान में हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
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दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

फ्रेमर के विचारों से लेकर लाइव साइटों तक

बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपने Framer प्रोजेक्ट को लाइव Node.js ऐप में बदलें। अपना कोड पुश करें, Hostinger रनटाइम और सेटअप को संभालेगा, जिससे आपकी साइट या ऐप लोकल बिल्ड से प्रोडक्शन तक कम मैन्युअल काम के साथ पहुंच जाएगी। आपका प्रोजेक्ट एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो स्थिर अपटाइम और ट्रैफ़िक में बदलाव होने पर भी अनुमानित प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। इससे आपको सर्वर रखरखाव पर समय खर्च किए बिना अपडेट जारी रखने का एक सरल तरीका मिलता है।
फ्रेमर होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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फ्रेमर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ्रेमर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
फ्रेमर होस्टिंग का मतलब है फ्रेमर की मदद से बनाए गए Node.js ऐप्स या साइट्स को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना ताकि उपयोगकर्ता उन तक पहुंच सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकल या प्रीव्यू बिल्ड प्रोडक्शन होस्टिंग नहीं होते हैं, और आपको अभी भी रनटाइम, अपटाइम और एक पब्लिक यूआरएल की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js रनटाइम, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, सर्वर प्रबंधन का काम आपके लिए किया जाता है, इसलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव की चिंता करने के बजाय Framer के साथ बनाए गए ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। इसके बाद, अपडेट्स को उसी रिपॉजिटरी से डिप्लॉय किया जा सकता है, बिना उसे पब्लिक किए।
प्लान में संसाधनों की सीमा होती है, और यदि आपका ऐप उस सीमा से अधिक उपयोग करता है तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य ट्रैफिक बढ़ने पर हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन प्लान की सीमा से अधिक लगातार उपयोग होने पर आपको बड़े प्लान में अपग्रेड करना चाहिए।
अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट के बाद अपने डोमेन को नए ऐप से कनेक्ट करें और अपने एनवायरनमेंट वैरिएबल और बिल्ड सेटिंग्स को वेरिफाई करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।