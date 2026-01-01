फ्रेमर होस्टिंग

फ्रेमर के विचारों से लेकर लाइव साइटों तक

बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपने Framer प्रोजेक्ट को लाइव Node.js ऐप में बदलें। अपना कोड पुश करें, Hostinger रनटाइम और सेटअप को संभालेगा, जिससे आपकी साइट या ऐप लोकल बिल्ड से प्रोडक्शन तक कम मैन्युअल काम के साथ पहुंच जाएगी। आपका प्रोजेक्ट एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो स्थिर अपटाइम और ट्रैफ़िक में बदलाव होने पर भी अनुमानित प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। इससे आपको सर्वर रखरखाव पर समय खर्च किए बिना अपडेट जारी रखने का एक सरल तरीका मिलता है।