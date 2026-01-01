NestJS के लिए उत्पादन-तैयार होस्टिंग

अपने NestJS ऐप को Node.js प्रोजेक्ट्स के निर्माण और वितरण के तरीके के अनुरूप सेटअप के साथ डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और Hostinger रनटाइम को संभालेगा, जिससे कंट्रोलर, सेवाएं और API बिना किसी अतिरिक्त सर्वर सेटअप के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के लिए निर्मित बुनियादी ढांचे पर बना रहेगा, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की क्षमता होगी। इससे आपका समय रखरखाव में कम और ऐप में बदलाव करने में अधिक लगेगा।