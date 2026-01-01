नेस्टजेएस होस्टिंग

NestJS ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
नेस्टजेएस होस्टिंग

एक ही कीमत, कोई छिपी हुई फीस नहीं।

उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निश्चिंत होकर अपने NestJS ऐप्स को होस्ट करें। हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के आजमाएं।
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
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वैश्विक इन-हाउस CDN
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स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

NestJS के लिए उत्पादन-तैयार होस्टिंग

अपने NestJS ऐप को Node.js प्रोजेक्ट्स के निर्माण और वितरण के तरीके के अनुरूप सेटअप के साथ डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और Hostinger रनटाइम को संभालेगा, जिससे कंट्रोलर, सेवाएं और API बिना किसी अतिरिक्त सर्वर सेटअप के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के लिए निर्मित बुनियादी ढांचे पर बना रहेगा, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की क्षमता होगी। इससे आपका समय रखरखाव में कम और ऐप में बदलाव करने में अधिक लगेगा।
नेस्टजेएस होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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Nestjs होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Nestjs होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
NestJS होस्टिंग वह वातावरण है जहाँ आप अपने NestJS ऐप को डिप्लॉय और रन करते हैं ताकि यह इंटरनेट पर वास्तविक ट्रैफ़िक को संभाल सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऐप को प्रबंधित Node.js रनटाइम, प्रोसेस हैंडलिंग और डिप्लॉयमेंट के बाद ऑनलाइन बने रहने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आपको सर्वर, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। हमारी NestJS होस्टिंग के साथ, ये सभी चीजें आपके लिए संभाली जाती हैं, इसलिए आप पूरे सर्वर सेटअप को स्थापित किए बिना ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और वह ब्रांच चुनें जहां आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसके बाद, पब्लिक रिपॉजिटरी की तरह ही नए पुश से अपडेट डिप्लॉय किए जा सकते हैं।
प्लान में रिसोर्स लिमिट शामिल होती हैं, इसलिए अगर आपका ऐप उन लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो आपको अचानक लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए प्लान अपग्रेड करना पड़ सकता है। ट्रैफिक अचानक बढ़ने पर, मुख्य बाधा आपके प्लान की CPU, मेमोरी और ऐप की क्षमता होती है।
अपने NestJS प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें या मौजूदा रिपॉजिटरी को इम्पोर्ट करें, फिर इसे Hostinger से कनेक्ट करें और स्टार्ट कमांड और एनवायरनमेंट वैरिएबल सेट करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन और डेटाबेस सेटिंग्स कॉपी करें, फिर उसी कोडबेस को यहां डिप्लॉय करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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