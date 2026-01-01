स्टोरीबुक होस्टिंग

स्टोरीबुक द्वारा निर्मित परियोजनाओं को आसानी से भेजें

अपने स्टोरीबुक प्रोजेक्ट को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो वर्कफ़्लो को सरल बनाए रखे। अपना कोड पुश करें, और होस्टिंगर की नोड.जेएस होस्टिंग आपको अतिरिक्त सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बिना, लोकल बिल्ड से लाइव डॉक्स साइट या कंपोनेंट सैंडबॉक्स तक एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है। आपका प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, इसलिए अपडेट पूर्वानुमानित रहते हैं और ट्रैफ़िक में अचानक वृद्धि को संभालना आसान होता है। इसका मतलब है कि डिप्लॉयमेंट रखरखाव पर कम समय और आपकी टीम द्वारा उपयोग किए जाने वाले यूआई कंपोनेंट्स को परिष्कृत करने पर अधिक समय।