स्टोरीबुक होस्टिंग

स्टोरीबुक से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
कहानी की किताब की मेजबानी

एक ही कीमत, कोई छिपी हुई फीस नहीं।

उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निश्चिंत होकर अपने स्टोरीबुक ऐप्स को होस्ट करें। हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के आजमाएं।
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249/माह
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

स्टोरीबुक द्वारा निर्मित परियोजनाओं को आसानी से भेजें

अपने स्टोरीबुक प्रोजेक्ट को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो वर्कफ़्लो को सरल बनाए रखे। अपना कोड पुश करें, और होस्टिंगर की नोड.जेएस होस्टिंग आपको अतिरिक्त सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बिना, लोकल बिल्ड से लाइव डॉक्स साइट या कंपोनेंट सैंडबॉक्स तक एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है। आपका प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, इसलिए अपडेट पूर्वानुमानित रहते हैं और ट्रैफ़िक में अचानक वृद्धि को संभालना आसान होता है। इसका मतलब है कि डिप्लॉयमेंट रखरखाव पर कम समय और आपकी टीम द्वारा उपयोग किए जाने वाले यूआई कंपोनेंट्स को परिष्कृत करने पर अधिक समय।
कहानी की किताब की मेजबानी

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

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कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

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नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

स्टोरीबुक होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्टोरीबुक होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
स्टोरीबुक होस्टिंग का मतलब है स्टोरीबुक की मदद से बनाए गए Node.js ऐप या साइट को एक लाइव वातावरण में तैनात करना, जहाँ उपयोगकर्ता उस तक पहुँच सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय पूर्वावलोकन उत्पादन, परीक्षण या अपनी टीम के साथ एक स्थिर संस्करण साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
VPS के साथ, आपको सर्वर, नोड वर्जन, प्रोसेस सुपरवाइजर और अपडेट खुद मैनेज करने होते हैं। हमारी Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी काम आपके लिए किए जाते हैं, इसलिए आप सर्वर के रखरखाव के बजाय स्टोरीबुक-आधारित ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। आप GitHub पर अपडेट पुश करते रह सकते हैं और उसी रिपॉजिटरी से रीडिप्लॉय कर सकते हैं।
प्लान की सीमाएं हैं, और यदि आपका ऐप उन सीमाओं से आगे निकल जाता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम अतिरिक्त उपयोग शुल्क को अप्रत्याशित प्रति-अनुरोध बिलिंग के रूप में नहीं छिपाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले आपको प्लान के संसाधनों की जांच कर लेनी चाहिए।
अपने मौजूदा Git रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें या प्रोजेक्ट अपलोड करें, Node.js स्टार्ट कमांड और एनवायरनमेंट वैरिएबल सेट करें, फिर डिप्लॉय करें। यदि आप लोकल रिपॉजिटरी से माइग्रेट कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि ऐप प्रोडक्शन मोड में चलता है और सभी बिल्ड स्टेप्स शामिल हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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