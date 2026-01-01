Nuxt के स्केलिंग के तरीके के लिए बनाया गया

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Nuxt ऐप को Hostinger की Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपका प्रोजेक्ट Node.js वातावरण में चलेगा जो सर्वर-साइड रेंडरिंग, API रूट्स और आपके स्टैक द्वारा अपेक्षित बिल्ड फ्लो को सपोर्ट करता है। ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी आपका ऐप आसानी से मैनेज होता रहेगा, और इसमें वास्तविक उपयोग को संभालने के लिए पर्याप्त अपटाइम और रिसोर्स हेडस्पेस मौजूद है। इससे आपको डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का सीधा रास्ता मिलता है, और सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च होता है।