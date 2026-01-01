नुक्स्ट होस्टिंग

Nuxt ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
नुक्स्ट होस्टिंग

Nuxt होस्टिंग की सरल मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, कोई छिपी हुई फीस नहीं।

उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निश्चिंत होकर अपना Nuxt ऐप होस्ट करें। प्रत्येक प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बिना किसी जोखिम के आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Nuxt के स्केलिंग के तरीके के लिए बनाया गया

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Nuxt ऐप को Hostinger की Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपका प्रोजेक्ट Node.js वातावरण में चलेगा जो सर्वर-साइड रेंडरिंग, API रूट्स और आपके स्टैक द्वारा अपेक्षित बिल्ड फ्लो को सपोर्ट करता है। ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी आपका ऐप आसानी से मैनेज होता रहेगा, और इसमें वास्तविक उपयोग को संभालने के लिए पर्याप्त अपटाइम और रिसोर्स हेडस्पेस मौजूद है। इससे आपको डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का सीधा रास्ता मिलता है, और सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च होता है।
नुक्स्ट होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Nuxt होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Nuxt होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Nuxt होस्टिंग Nuxt ऐप्स को चलाने के लिए एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, जिसमें Node.js रनटाइम और डिप्लॉयमेंट सेटअप शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल स्टैटिक फ़ाइल होस्टिंग से सर्वर-साइड रेंडरिंग, API राउट्स या अन्य सर्वर फ़ीचर्स कवर नहीं होते जिनका उपयोग आपका Nuxt ऐप कर सकता है।
सामान्य VPS होस्टिंग में, आपको सर्वर, OS अपडेट, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। हमारी Nuxt होस्टिंग में, यह बुनियादी ढांचागत जिम्मेदारी आपके लिए संभाली जाती है, इसलिए आप बिना किसी सर्वर स्टैक को बनाए रखे ऐप को डिप्लॉय और रन कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और वह ब्रांच चुनें जहां आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसके बाद, पब्लिक रिपॉजिटरी की तरह ही नए पुश से अपडेट डिप्लॉय किए जा सकते हैं।
ट्रैफ़िक आपके प्लान के संसाधनों द्वारा सीमित है, इसलिए यदि आपका Nuxt ऐप उन संसाधनों से अधिक उपयोग करता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य उपयोग के लिए हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार उच्च ट्रैफ़िक के लिए बड़े प्लान की आवश्यकता हो सकती है।
आप प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करके, रिपॉजिटरी को कनेक्ट करके और उसे Hostinger पर डिप्लॉय करके Nuxt ऐप को माइग्रेट कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही कहीं और लाइव ऐप है, तो उसी कोडबेस को यहाँ पॉइंट करें और आवश्यकतानुसार किसी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल या बिल्ड सेटिंग्स को अपडेट करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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