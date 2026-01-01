Vuejs होस्टिंग

Vue.js ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
vuejs होस्टिंग

सरल Vue.js होस्टिंग मूल्य निर्धारण, कोई छिपी हुई फीस नहीं

अपने Vue.js ऐप को भरोसेमंद प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुरक्षित रूप से होस्ट करें। अगर यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी आपको सुरक्षा प्रदान करती है।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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599/माह
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Vue.js के स्केलिंग के तरीके को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Vue.js ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपका प्रोजेक्ट सर्वर-साइड रेंडरिंग, API कॉल और आपके स्टैक द्वारा अपेक्षित बिल्ड प्रक्रिया के लिए निर्मित वातावरण पर चलने लगेगा। एक बार लाइव होने के बाद, होस्टिंग विश्वसनीय अपटाइम और आपके ऐप के बढ़ने पर ट्रैफ़िक को संभालने की क्षमता के साथ आपके काम में बाधा नहीं डालती है। आपको डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का एक सरल मार्ग मिलता है, और सर्वर प्रबंधन का काम भी कम हो जाता है।
vuejs होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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Vuejs होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Vuejs होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Vue.js होस्टिंग एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जहाँ Vue ऐप्स को डिप्लॉय और रन किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता उन्हें वेब पर एक्सेस कर सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब आपका Vue.js ऐप लोकल डेवलपमेंट से बाहर निकल जाता है, तो आपको Node.js रनटाइम, ऐप प्रोसेस मैनेजमेंट और एक स्थिर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आपको सर्वर, Node.js वर्जन, सुरक्षा अपडेट और प्रोसेस सुपरविजन खुद मैनेज करना पड़ता है। हमारी Vuejs होस्टिंग के साथ, रनटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये सभी काम आपके लिए संभाले जाते हैं, जिससे आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। नए पुश से प्राप्त अपडेट को सार्वजनिक रिपॉजिटरी की तरह ही डिप्लॉय किया जा सकता है।
आपके प्लान की सीमा तक का ट्रैफ़िक इसमें शामिल है। यदि आपका ऐप इस सीमा से अधिक उपयोग करता है, तो आपको उच्चतर प्लान में अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है; ट्रैफ़िक में अचानक वृद्धि होने पर हम कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं लेते हैं।
ऐप को गिट रिपॉजिटरी में पुश करें, इसे होस्टिंगर से कनेक्ट करें और मुख्य ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि आपका ऐप पहले से ही कहीं और चल रहा है, तो आप पहले कोड और एनवायरनमेंट सेटिंग्स को माइग्रेट कर सकते हैं, और फिर तैयार होने पर DNS को अपडेट कर सकते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।