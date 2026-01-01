vuejs होस्टिंग

Vue.js के स्केलिंग के तरीके को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Vue.js ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपका प्रोजेक्ट सर्वर-साइड रेंडरिंग, API कॉल और आपके स्टैक द्वारा अपेक्षित बिल्ड प्रक्रिया के लिए निर्मित वातावरण पर चलने लगेगा। एक बार लाइव होने के बाद, होस्टिंग विश्वसनीय अपटाइम और आपके ऐप के बढ़ने पर ट्रैफ़िक को संभालने की क्षमता के साथ आपके काम में बाधा नहीं डालती है। आपको डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का एक सरल मार्ग मिलता है, और सर्वर प्रबंधन का काम भी कम हो जाता है।