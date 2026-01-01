Base44 होस्टिंग

मिनटों में Base44 के साथ बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
base44 होस्टिंग

Base44 होस्टिंग के लिए सरल कीमतें

Base44 के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हमारे हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है – आप इसे बेझिझक ट्राई कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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249/माह
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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599/माह
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Base44 आइडिया से लाइव ऐप तक का सफर – तेज़ी से पूरा

Base44 के साथ बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को बिना अपने काम करने के तरीके में बदलाव किए आइडिया से लाइव डिप्लॉयमेंट तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको प्रोडक्शन तक पहुंचने का सीधा रास्ता देती है, जिससे आपका प्रोजेक्ट लोकल वातावरण से निकलकर ऐसे सेटअप में जाता है जो वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार हो। एक बार प्रोजेक्ट चालू होने के बाद, आपका ऐप प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग का सारा काम आपके लिए प्रबंधित किया जाता है। यानी कि सर्वर से जुड़े कार्यों में आपका कम समय खर्च होगा और आप फीचर्स को बेहतर बनाने, त्रुटियों को ठीक करने और अपडेट्स जारी करने पर ध्यान दे पाएंगे।
base44 होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Base44 होस्टिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

Base44 होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।
इसका मतलब है आपने Base44 का उपयोग करके जो Node.js ऐप बनाया है उसे लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना, ताकि उपयोगकर्ता उसे ऐक्सेस कर पाएं। Base44 होस्टिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऐप को प्रोडक्शन रनटाइम, पब्लिक URL और आपकी लोकल मशीन के बाहर प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js संस्करण, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट्स और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं ताकि आप Base44 के साथ बनाए गए ऐप पर ध्यान दे पाएं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस प्रदान करें और उस ब्रांच से डिप्लॉय करें जिसे आप चलाना चाहते हैं। फिर, जैसे ही आप बदलाव पुश करते हैं, अपडेट्स उसी रिपॉज़िटरी से डिप्लॉय किए जा सकते हैं।
यदि आपका ऐप निर्धारित संसाधनों से अधिक उपयोग करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस धीमी हो सकती है और आपको एक बड़े प्लान की आवश्यकता पड़ सकती है। हम Node.js होस्टिंग के लिए अतिरिक्त उपयोग संबंधित अप्रत्याशित शुल्क लागू नहीं करते हैं। यदि आपको ट्रैफिक में वृद्धि की उम्मीद है, तो ऐप लॉन्च करने से पहले अपने प्लान की सीमाएं अवश्य जांच लें।
अपने GitHub रिपॉज़िटरी से ऐप डिप्लॉय करें या प्रोजेक्ट फाइल्स अपलोड करें, फिर Hostinger में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करें और कमांड शुरू करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो सत्यापन के बाद अपने डोमेन को नए ऐप से लिंक करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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