Base44 आइडिया से लाइव ऐप तक का सफर – तेज़ी से पूरा

Base44 के साथ बनाए गए ऐप्स और प्रोटोटाइप को बिना अपने काम करने के तरीके में बदलाव किए आइडिया से लाइव डिप्लॉयमेंट तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको प्रोडक्शन तक पहुंचने का सीधा रास्ता देती है, जिससे आपका प्रोजेक्ट लोकल वातावरण से निकलकर ऐसे सेटअप में जाता है जो वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार हो। एक बार प्रोजेक्ट चालू होने के बाद, आपका ऐप प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग का सारा काम आपके लिए प्रबंधित किया जाता है। यानी कि सर्वर से जुड़े कार्यों में आपका कम समय खर्च होगा और आप फीचर्स को बेहतर बनाने, त्रुटियों को ठीक करने और अपडेट्स जारी करने पर ध्यान दे पाएंगे।