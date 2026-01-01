रिएक्ट राउटर होस्टिंग
React Router ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें
रिएक्ट राउटर होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण
Business प्लान के लाभ:
Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
Business प्लान के लाभ:
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React Router ऐप्स जो तेज़ बने रहते हैं
अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे
1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें
GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
2. तुरंत डिप्लॉय करें
कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है
3. प्रबंधित और स्केल करें
नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।