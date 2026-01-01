रिएक्ट राउटर होस्टिंग

React Router ऐप्स जो तेज़ बने रहते हैं

अपने रिएक्ट राउटर ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो आपके मौजूदा कार्यशैली के अनुकूल हो। अपने कोड को Node.js होस्टिंग पर पुश करें और बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के अपने राउट्स, लोडर्स और सर्वर लॉजिक को चलाएं, जिससे लोकल डेवलपमेंट बिना किसी परेशानी के प्रोडक्शन में बदल सके। आपका ऐप प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है जो ट्रैफ़िक को संभालने और विश्वसनीय रूप से ऑनलाइन रहने के लिए बनाया गया है। इससे आपको कम डिप्लॉयमेंट कार्यों को मैनेज करना पड़ता है और अपने UI, डेटा फ़्लो और प्रोडक्ट में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है।