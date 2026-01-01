रिएक्ट राउटर होस्टिंग

React Router ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
रिएक्ट राउटर होस्टिंग

रिएक्ट राउटर होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण

अपने रिएक्ट राउटर ऐप को प्रोडक्शन के लिए निर्मित विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करें। निश्चिंत होकर डिप्लॉय करें, और अगर यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी आपको सुरक्षा प्रदान करती है।
सबसे लोकप्रिय
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Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

React Router ऐप्स जो तेज़ बने रहते हैं

अपने रिएक्ट राउटर ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो आपके मौजूदा कार्यशैली के अनुकूल हो। अपने कोड को Node.js होस्टिंग पर पुश करें और बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के अपने राउट्स, लोडर्स और सर्वर लॉजिक को चलाएं, जिससे लोकल डेवलपमेंट बिना किसी परेशानी के प्रोडक्शन में बदल सके। आपका ऐप प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है जो ट्रैफ़िक को संभालने और विश्वसनीय रूप से ऑनलाइन रहने के लिए बनाया गया है। इससे आपको कम डिप्लॉयमेंट कार्यों को मैनेज करना पड़ता है और अपने UI, डेटा फ़्लो और प्रोडक्ट में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है।
रिएक्ट राउटर होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

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कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

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नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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रिएक्ट राउटर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिएक्ट राउटर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
React Router होस्टिंग का मतलब है React Router का उपयोग करने वाले React ऐप को इस तरह से डिप्लॉय करना ताकि यह प्रोडक्शन में चल सके और वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लाइंट-साइड राउटिंग के लिए Node.js-अनुकूल होस्ट की आवश्यकता होती है जो सीधे URL लोड और रिफ्रेश होने पर ऐप को सही ढंग से सेवा प्रदान कर सके।
VPS के साथ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, नोड वर्जन, प्रोसेस सेटअप, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, सर्वर का यह सारा काम आपके लिए किया जाता है, इसलिए आप मशीन के रखरखाव की चिंता करने के बजाय ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें, फिर इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। रिपॉजिटरी को सार्वजनिक किए बिना GitHub से अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं।
जी हां, होस्टिंग प्लान में संसाधनों की सीमा निर्धारित होती है, और यदि आपका ऐप उन सीमाओं से आगे निकल जाता है तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्रैफ़िक में अचानक वृद्धि होने पर कोई अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है, लेकिन लगातार उच्च उपयोग के लिए उच्चतर प्लान की आवश्यकता हो सकती है।
ऐप को GitHub पर अपलोड करें या अपनी मौजूदा रिपॉजिटरी को इम्पोर्ट करें, फिर उसे Hostinger से कनेक्ट करें और डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो अपने बिल्ड और स्टार्ट सेटिंग्स को मौजूदा Node.js ऐप पर पॉइंट करें और लाइव होने से पहले env वेरिएबल्स को वेरिफाई कर लें।

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