V0.dev होस्टिंग

vO.dev से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
v0.dev होस्टिंग

एकमुश्त कीमत, कोई छिपी हुई फीस नहीं

विश्वसनीय वर्सेल होस्टिंग पर निश्चिंत होकर अपना vO.dev ऐप डिप्लॉय करें। तेज़ परफॉर्मेंस, सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना किसी चिंता के निर्माण के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करें — ये सब हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी द्वारा समर्थित है।
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Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

vO.dev प्रोटोटाइप से लेकर लाइव साइट तक, तेज़ गति से

vO.dev के साथ बनाए गए प्रोजेक्ट्स को बिना अपने स्टैक में बदलाव किए प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको अपने UI मॉकअप के पीछे ऐप को डिप्लॉय करने का आसान रास्ता देती है, जिससे आपका कोड न्यूनतम सेटअप के साथ लोकल टेस्टिंग से लाइव एनवायरनमेंट में चला जाता है। एक बार ऑनलाइन होने के बाद, आपका ऐप Node.js के लिए बनाए गए मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें स्केलिंग और अपटाइम बैकग्राउंड में मैनेज होते हैं। आप सर्वर मेंटेनेंस पर कम समय और अपने यूजर्स को दिखने वाले प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर ज़्यादा समय बिताते हैं।
v0.dev होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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V0.dev होस्टिंग संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

V0.dev होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
v0.dev होस्टिंग एक ऐसा सेटअप है जिसके द्वारा v0.dev तकनीक से निर्मित ऐप्स को Vercel पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यह आपको प्रबंधित डिप्लॉयमेंट, स्वचालित स्केलिंग और सरल Git-आधारित वर्कफ़्लो प्रदान करता है।
VPS होस्टिंग आपको एक वर्चुअल सर्वर देती है जिसे आप स्वयं प्रबंधित करते हैं। Vercel पर v0.dev होस्टिंग पूरी तरह से प्रबंधित है, इसलिए आपको सर्वर सेटअप, पैचिंग या स्केलिंग का काम नहीं करना पड़ता।
जी हां। आप एक निजी GitHub रिपॉजिटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और Vercel के माध्यम से इसे सुरक्षित रूप से डिप्लॉय कर सकते हैं। एक्सेस आपके Git प्रोवाइडर की अनुमतियों के माध्यम से नियंत्रित रहता है।
वर्सेल प्लान में बैंडविड्थ, बिल्ड टाइम और सर्वरलेस एक्जीक्यूशन के लिए उपयोग सीमाएं शामिल हैं। यदि आप इन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो आपके प्लान के अनुसार अतिरिक्त उपयोग के लिए शुल्क लिया जा सकता है।
जी हाँ। अधिकतर मामलों में, आप अपने रिपॉजिटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वैरिएबल की समीक्षा कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो सेटअप के बाद आप अपना डोमेन स्थानांतरित कर सकते हैं और DNS को अपडेट कर सकते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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