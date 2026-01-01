v0.dev होस्टिंग

vO.dev प्रोटोटाइप से लेकर लाइव साइट तक, तेज़ गति से

vO.dev के साथ बनाए गए प्रोजेक्ट्स को बिना अपने स्टैक में बदलाव किए प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको अपने UI मॉकअप के पीछे ऐप को डिप्लॉय करने का आसान रास्ता देती है, जिससे आपका कोड न्यूनतम सेटअप के साथ लोकल टेस्टिंग से लाइव एनवायरनमेंट में चला जाता है। एक बार ऑनलाइन होने के बाद, आपका ऐप Node.js के लिए बनाए गए मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें स्केलिंग और अपटाइम बैकग्राउंड में मैनेज होते हैं। आप सर्वर मेंटेनेंस पर कम समय और अपने यूजर्स को दिखने वाले प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर ज़्यादा समय बिताते हैं।