Next.js होस्टिंग

अब घंटों में नहीं, मिनटों में Next.js ऐप्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
next.js होस्टिंग

एक स्पष्ट मासिक कीमत के साथ Next.js होस्टिंग प्लान्स

प्रोडक्शन के लिए बनाए गए विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर आत्मविश्वास के साथ अपना Next.js ऐप होस्ट करें। हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें।
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
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वैश्विक इन-हाउस CDN
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स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
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दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Next.js के विस्तार करने के लिए बनाया गया

सर्वर सेटअप के झंझट के बिना अपना Next.js ऐप डिप्लॉय करें। बस अपना कोड पुश करें, और Hostinger की Node.js होस्टिंग बिल्ड, रनटाइम और राउटिंग का ध्यान रखेगी, जिससे SSR, ISR और API राउट्स आपकी उम्मीद के अनुसार काम करेंगे। आपका प्रोजेक्ट स्थिर परफॉर्मेंस और विश्वसनीय अपटाइम के लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें ट्रैफिक बढ़ने पर उसे संभालने की क्षमता भी है। इससे प्रोडक्शन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है और ऑपरेशनल कामों में आपको कम समय बिताना पड़ता है।
next.js होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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Next.js होस्टिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

Next.js होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।
Next.js होस्टिंग Next.js ऐप्स को Node.js रनटाइम, बिल्ड प्रक्रिया और ऐसी सर्वर-साइड सुविधाओं के साथ चलाने के लिए एक प्रोडक्शन वातावरण है जिनकी आपके ऐप को आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि Next.js प्रोजेक्ट अक्सर SSR, API रूट्स और डायनामिक रेंडरिंग पर निर्भर करते हैं, जिसे स्टैटिक होस्टिंग अकेले संभाल नहीं सकती है।
एक VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), Node.js संस्करण, प्रोसेस मैनेजर, सुरक्षा अपडेट्स और डिप्लॉयमेंट सेटअप स्वयं प्रबंधित करते हैं। हमारी Node.js होस्टिंग के साथ, हम आपके लिए यह सभी सर्वर कार्य संभालते हैं, ताकि आप सर्वर स्टैक को बनाए रखे बिना अपना Next.js ऐप डिप्लॉय कर पाएं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस प्रदान करें और अपनी पसंद की ब्रांच से डिप्लॉय करें। अपडेट्स को Git से वैसे ही पुल किया जा सकता है जैसे किसी पब्लिक रिपॉज़िटरी के साथ।
जी हां, प्लान्स में संसाधन सीमाएं शामिल हैं, और यदि आपका ऐप अधिक बढ़ जाता है तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम ट्रैफिक में सामान्य बढ़ोतरी के लिए अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन निरंतर आपके प्लान की क्षमता से अधिक उपयोग होने पर है आपको बड़े प्लान पर अपग्रेड करना पड़ सकता है।
अपने ऐप को एक Git रिपॉज़िटरी पर पुश करें, इसे Hostinger से कनेक्ट करें और उस ब्रांच को डिप्लॉय करें जिसे आप प्रोडक्शन में चलाना चाहते हैं। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप डिप्लॉयमेंट के बाद अपने डोमेन को पॉइंट कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और बिल्ड सेटिंग्स को माइग्रेट कर सकते हैं।

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