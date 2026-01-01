next.js होस्टिंग

Next.js के विस्तार करने के लिए बनाया गया

सर्वर सेटअप के झंझट के बिना अपना Next.js ऐप डिप्लॉय करें। बस अपना कोड पुश करें, और Hostinger की Node.js होस्टिंग बिल्ड, रनटाइम और राउटिंग का ध्यान रखेगी, जिससे SSR, ISR और API राउट्स आपकी उम्मीद के अनुसार काम करेंगे। आपका प्रोजेक्ट स्थिर परफॉर्मेंस और विश्वसनीय अपटाइम के लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें ट्रैफिक बढ़ने पर उसे संभालने की क्षमता भी है। इससे प्रोडक्शन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है और ऑपरेशनल कामों में आपको कम समय बिताना पड़ता है।