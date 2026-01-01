Continue.dev होस्टिंग

Continue.dev के साथ बिल्ड करें, अपने ऐप्स को Hostinger पर डिप्लॉय करें।

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
continue.dev होस्टिंग

एकमुश्त कीमत, कोई छिपी हुई फीस नहीं

अपनी कार्यशैली के अनुरूप प्लान चुनें और Continue.dev को निश्चिंत होकर होस्ट करें। विश्वसनीय प्रदर्शन, आसान सेटअप और हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी का लाभ उठाएं।
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64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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249/माह
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Continue.dev के साथ अपने बनाए गए उत्पादों को तेज़ी से शिप करें

Continue.dev के साथ आप जो भी बनाते हैं, उसे अपने वर्कफ़्लो में बिना कोई बदलाव किए प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जा सकते हैं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके ऐप को लोकल डेवलपमेंट से लाइव एनवायरनमेंट तक एक सरल रास्ता देती है, जिससे आप अपने परिष्कृत प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने परिचित स्टैक पर काम करते रह सकते हैं। एक बार लाइव होने के बाद, आपका ऐप Node.js के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें विश्वसनीय अपटाइम और बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि सर्वर सेटअप और रखरखाव में कम समय लगेगा और आप फीचर्स को शिप करने और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में अधिक समय दे पाएंगे।
continue.dev होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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Continue.dev होस्टिंग संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Continue.dev होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Continue.dev होस्टिंग एक प्रबंधित वातावरण है जो Continue.dev को आपके ऐप्स, टूल्स और मॉडल प्रोवाइडर्स से जोड़ने और चलाने की सुविधा देता है। यह आपको सर्वर सेटअप, अपडेट या बुनियादी रखरखाव को स्वयं संभालने की आवश्यकता के बिना तेजी से डिप्लॉय करने में मदद करता है।
वीपीएस आपको सर्वर पर पूरा नियंत्रण देता है, लेकिन सेटअप, सुरक्षा, स्केलिंग और अपडेट का प्रबंधन आपको ही करना होता है। Continue.dev होस्टिंग सरल है: यह सेवा के लिए पहले से ही कॉन्फ़िगर की हुई होती है, इसलिए आप कम मैन्युअल काम के साथ तेज़ी से शुरुआत कर सकते हैं।
जी हां। Continue.dev होस्टिंग निजी GitHub रिपॉजिटरी का समर्थन करती है, इसलिए आप अपने कोड को सुरक्षित रूप से कनेक्ट कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट के दौरान आंतरिक प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रख सकते हैं।
प्लान में उपयोग के आधार पर संसाधन सीमाएं शामिल हो सकती हैं। यदि आपके ऐप को अधिक क्षमता की आवश्यकता है, तो आप सीमा तक पहुंचने से पहले ही अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आपको अप्रत्याशित अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े।
सेटअप सरल है और तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप अपने रिपॉजिटरी को कनेक्ट करके, अपने वातावरण को कॉन्फ़िगर करके और कुछ ही चरणों में डिप्लॉय करके अपने प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर सकते हैं।

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