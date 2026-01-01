Lovable होस्टिंग

मिनटों में Lovable के साथ बनाए गए ऐप्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
lovable होस्टिंग

सरल कीमतें, कोई छुपे हुए शुल्क नहीं

Lovable के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है; आप इसे बेझिझक ट्राई कर सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सभी सुविधाएं देखें

दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Lovable के उत्पाद से लेकर लाइव ऐप तक का सफर

Lovable में बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के सीधे प्रोडक्शन में ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके ऐप को प्रोटोटाइप से लाइव साइट तक एक सुगम मार्ग प्रदान करती है; आप कोड पुश करके अपने प्रोजेक्ट को न्यूनतम बाधाओं के साथ चला सकते हैं। एक बार डिप्लॉय होने के बाद, आपका ऐप भरोसेमंद और स्थिर परफॉर्मेंस के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इसका मतलब है कि सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च होगा और उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी सुविधाओं को विकसित करने पर अधिक।
Lovable होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Lovable होस्टिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

Lovable होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।
Lovable होस्टिंग का मतलब है आपके द्वारा Lovable के साथ बनाए गए Node.js ऐप को एक लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना, जहां उपयोगकर्ता इसे ऐक्सेस कर पाएं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि Lovable ऐप बनाने के लिए है, जबकि होस्टिंग आपके ऐप को प्रोडक्शन में आवश्यक रनटाइम, अपटाइम और सार्वजनिक ऐक्सेस प्रदान करती है।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js रनटाइम, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट्स और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करते हैं। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, ताकि आप सर्वर रखरखाव की जगह Lovable में बनाए गए अपने ऐप पर ध्यान दे पाएं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉज़िटरी को ऐक्सेस प्रदान करें और अपनी पसंद की ब्रांच को डिप्लॉय करें। उस रिपॉज़िटरी से अपडेट्स आपके डिप्लॉयमेंट में कोड को सार्वजनिक किए बिना ही आ जाएंगे।
जी हां। हर प्लान में संसाधनों की सीमा शामिल है, और अगर आपका ऐप उन सीमाओं को पार कर जाता है, तो आपको प्लान अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम अचानक बढ़ते ट्रैफिक के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा प्लान चुनना चाहिए जो आपके अपेक्षित उपयोग के अनुरूप हो।
अपने Lovable ऐप को GitHub पर अपलोड करें, Hostinger में रिपॉज़िटरी को कनेक्ट करें और, फिर डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप आमतौर पर उसी कोडबेस और एनवायरनमेंट वेरिएबल का दोबारा उपयोग कर सकते हैं; सेटअप प्रक्रिया आसान रहती है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।