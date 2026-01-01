Lovable के उत्पाद से लेकर लाइव ऐप तक का सफर

Lovable में बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के सीधे प्रोडक्शन में ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके ऐप को प्रोटोटाइप से लाइव साइट तक एक सुगम मार्ग प्रदान करती है; आप कोड पुश करके अपने प्रोजेक्ट को न्यूनतम बाधाओं के साथ चला सकते हैं। एक बार डिप्लॉय होने के बाद, आपका ऐप भरोसेमंद और स्थिर परफॉर्मेंस के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इसका मतलब है कि सर्वर रखरखाव पर कम समय खर्च होगा और उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी सुविधाओं को विकसित करने पर अधिक।