Codex hosting

Deploy apps built with Codex in minutes

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत  249 /माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
codex hosting

Simple pricing for Codex hosting

Host the apps you build with Codex on reliable infrastructure you can trust. Every plan includes a 30-day money-back guarantee, so you can get started with confidence.
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249 /माह

+2 माह मुफ्त

प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 प्रबंधित Node.js वेब ऐप्स
अधिकतम 50 वेबसाइट्स
5 वाइब कोडिंग वेबसाइट्स
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

Node.js, PHP/HTML, WordPress, वेबसाइट बिल्डर और Horizons के साथ वेबसाइट बनाएं।
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599 /माह

+2 माह मुफ्त

प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 प्रबंधित Node.js वेब ऐप्स
नया
अधिकतम 100 वेबसाइट्स
5 वाइब कोडिंग वेबसाइट्स
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
10 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
सबसे लोकप्रिय
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Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
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1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Ship Codex projects without friction

Take the apps and prototypes you build with Codex from local code to a live Node.js environment without extra setup. Push your project, and Hostinger handles the runtime and deployment flow so your app is ready to serve users without manual server work. Your stack runs on managed hosting designed to stay steady as traffic grows, with the uptime and headroom to handle spikes more smoothly. That leaves you with less ops overhead and more time to refine the features your app depends on.
codex hosting

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना Node.js वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है।

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
शुरू करें
स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Codex hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex hosting services.

What is Codex hosting, and why does it matter for production apps?

Codex hosting means running the Node.js apps you build with Codex in a live environment that users can access. It matters because production hosting gives you uptime, environment management, and a stable runtime instead of relying on your local machine.

How is Codex hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger Node.js hosting, that server setup is handled for you, so you can deploy Codex projects without maintaining the underlying machine.

Can I deploy a Codex project from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. After that, pushes to the connected branch can trigger redeploys.

Are there traffic limits or overage fees for Codex hosting?

Your plan includes a fixed resource limit, and if your app grows beyond it, you may need to upgrade. We do not bill unpredictable overage fees for traffic spikes, but sustained higher usage can require a bigger plan.

How do I move a Codex app from local development or another host?

Push your app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and set the environment variables your app needs. If you're migrating from another host, keep the same Node.js entry point and database settings where possible to reduce changes.

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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