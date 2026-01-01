Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
+2 माह मुफ्त
Business प्लान के लाभ:
+2 माह मुफ्त
Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:
+2 माह मुफ्त
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Ship Codex projects without friction
अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे
1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें
GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
2. तुरंत डिप्लॉय करें
कुछ ही सेकंड में अपना Node.js वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है।
3. प्रबंधित और स्केल करें
नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।