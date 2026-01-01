SvelteKit के स्केलिंग के तरीके के लिए बनाया गया

बिना किसी अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया के अपने SvelteKit ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। बस अपना कोड पुश करें, और Hostinger आपके प्रोजेक्ट के बिल्ड और सर्वर साइड को चलाएगा, जिससे आपके राउट्स, सर्वर एंडपॉइंट्स और रेंडर किए गए पेज उम्मीद के मुताबिक काम करेंगे। आपका ऐप Node.js के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, जिसमें विश्वसनीयता और विकास की पर्याप्त क्षमता है, और इसके लिए सर्वर की निरंतर देखरेख की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपको लोकल डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का आसान रास्ता मिलेगा, और उपयोगकर्ताओं को दिखाई देने वाली सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलेगा।