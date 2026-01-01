बोल्ट होस्टिंग

Bolt.new से निर्मित ऐप्स को मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
बोल्ट होस्टिंग

सरल मूल्य निर्धारण, कोई छिपी हुई फीस नहीं

Bolt.new के साथ बनाए गए ऐप्स को भरोसेमंद होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बेझिझक आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

बोल्ट के नए विचार से लेकर लाइव ऐप तक

Bolt.new में बनाए गए ऐप या साइट को अपने वर्कफ़्लो में बिना कोई बदलाव किए प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का एक सरल तरीका देती है, जिससे आप कम सेटअप के साथ जेनरेट किए गए कोड से सीधे लाइव ऐप पर जा सकते हैं। एक बार लाइव होने के बाद, आपका ऐप Node.js के लिए बनाए गए मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग की ज़िम्मेदारी अपने आप संभाली जाती है। इसका मतलब है कि सर्वर के रखरखाव में कम समय लगेगा और आप अपने उपयोगकर्ताओं को दिखने वाले प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में ज़्यादा समय दे पाएंगे।
बोल्ट होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

बोल्ट होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बोल्ट होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
इसका मतलब है कि Bolt.new में बनाए गए Node.js ऐप को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना ताकि असली उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कर सकें। इससे आपके प्रोजेक्ट को एक स्थिर रनटाइम, प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सार्वजनिक URL मिलता है, बजाय इसके कि इसे स्थानीय प्रोटोटाइप के रूप में छोड़ दिया जाए।
VPS के साथ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, सुरक्षा अपडेट और रिवर्स प्रॉक्सी खुद मैनेज करने पड़ते हैं। Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, इसलिए आप Bolt.new के साथ बनाए गए ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। इसके बाद, अन्य कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स की तरह ही Git के माध्यम से अपडेट पुश किए जा सकते हैं।
संसाधनों और ट्रैफ़िक के लिए प्लान की सीमाएँ निर्धारित हैं, और यदि आपका ऐप इन सीमाओं से आगे बढ़ता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य उपयोग के लिए हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार उच्च ट्रैफ़िक के लिए आपको बड़े प्लान की आवश्यकता होगी।
प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रेपो को कनेक्ट करें और इसे Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से आ रहे हैं, तो आप आमतौर पर वही कोड रख सकते हैं और केवल एनवायरनमेंट वैरिएबल, बिल्ड कमांड या स्टार्टअप सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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