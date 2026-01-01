बोल्ट के नए विचार से लेकर लाइव ऐप तक

Bolt.new में बनाए गए ऐप या साइट को अपने वर्कफ़्लो में बिना कोई बदलाव किए प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक ले जाएं। Hostinger की Node.js होस्टिंग आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का एक सरल तरीका देती है, जिससे आप कम सेटअप के साथ जेनरेट किए गए कोड से सीधे लाइव ऐप पर जा सकते हैं। एक बार लाइव होने के बाद, आपका ऐप Node.js के लिए बनाए गए मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग की ज़िम्मेदारी अपने आप संभाली जाती है। इसका मतलब है कि सर्वर के रखरखाव में कम समय लगेगा और आप अपने उपयोगकर्ताओं को दिखने वाले प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में ज़्यादा समय दे पाएंगे।