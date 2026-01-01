एक्सप्रेसजेएस होस्टिंग

Express.js ऐप्स को आसानी से प्रोडक्शन में चलाएं

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एक्सप्रेसजेएस होस्टिंग

Express.js होस्टिंग का आसान तरीका, स्पष्ट मासिक मूल्य निर्धारण

विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर Express.js ऐप्स और API चलाएं, और इस भरोसे के साथ डिप्लॉय करें कि हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

बिना किसी रुकावट के Express.js API चलाएँ

सर्वर सेटअप में समय बर्बाद किए बिना अपने Express.js API और वेब ऐप्स को डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और हमारी Node.js होस्टिंग आपको प्रोडक्शन तक पहुंचने का एक सरल रास्ता प्रदान करती है, जिससे राउटिंग, मिडलवेयर और रिक्वेस्ट हैंडलिंग आपके प्रोजेक्ट की अपेक्षाओं के अनुसार काम करते हैं। आपका ऐप स्थिर अपटाइम और अनुमानित प्रदर्शन के लिए निर्मित प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। इसका मतलब है कि रखरखाव पर कम समय और ट्रैफ़िक बढ़ने पर भी नए फ़ीचर्स को लॉन्च करने पर अधिक समय।
एक्सप्रेसजेएस होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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Expressjs होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Expressjs होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
Express.js होस्टिंग एक रनटाइम वातावरण है जिसका उपयोग Express ऐप्स को लाइव सर्वर पर तैनात करने और चलाने के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐप तक पहुंचने से पहले Node.js, प्रोसेस हैंडलिंग और नेटवर्क एक्सेस का सही कॉन्फ़िगरेशन आवश्यक है।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, सुरक्षा अपडेट और प्रोसेस मैनेजर को खुद मैनेज करते हैं। Hostinger की Node.js होस्टिंग में, सर्वर सेटअप आपके लिए पहले से ही मैनेज किया जाता है, इसलिए Expressjs होस्टिंग का फोकस आपके ऐप पर होता है, न कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पर।
जी हां। आप अपने GitHub खाते को कनेक्ट कर सकते हैं, निजी रिपॉजिटरी तक पहुंच को अधिकृत कर सकते हैं और अपनी इच्छित शाखा से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट उस रिपॉजिटरी से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं।
यदि आपका ऐप आपके प्लान में शामिल संसाधनों से अधिक उपयोग करता है, तो परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। Node.js होस्टिंग पर ट्रैफिक में अचानक वृद्धि होने पर Hostinger अप्रत्याशित रूप से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता है।
आप गिट रिपॉजिटरी से डिप्लॉय कर सकते हैं या अपना ऐप अपलोड कर सकते हैं, नोड.जेएस वर्जन और स्टार्ट कमांड सेट कर सकते हैं, और अपने डोमेन को उस पर पॉइंट कर सकते हैं। यदि आपका ऐप पहले से ही स्थानीय रूप से चल रहा है, तो आमतौर पर यह केवल कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉयमेंट का चरण होता है, रीराइट करने की आवश्यकता नहीं होती है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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