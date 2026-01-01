अपने WhatsApp को AI की मदद से CRM में बदलें
अपने व्यवसाय के लिए WhatsApp CRM कैसे बनाएं
अपने विचार का वर्णन करें या कोई टेम्पलेट चुनें
अपने WhatsApp को अपने CRM से कनेक्ट करें
अपने सीआरएम को अनुकूलित करें
हमारे चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल को देखें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
अपने सीआरएम को बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब एक ही जगह पर उपलब्ध है।
अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज्ड सीआरएम बनाएं और उसका स्वामित्व प्राप्त करें।
डेटा का पूर्ण स्वामित्व
अंतर्निर्मित एआई
तैयार टेम्पलेट से शुरुआत करें
पेशेवर बुनियादी ढांचा
WhatsApp CRM के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
WhatsApp CRM क्या है?
WhatsApp CRM एक ऐसा टूल है जो आपको सीधे WhatsApp से ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करता है। बातचीत का रिकॉर्ड खोने के बजाय, आप संपर्कों को व्यवस्थित कर सकते हैं, सेल्स पाइपलाइन के माध्यम से संभावित ग्राहकों को ट्रैक कर सकते हैं और सौदे पूरे कर सकते हैं – सब कुछ एक ही जगह पर। पारंपरिक CRM के विपरीत, यह आपके ग्राहकों से वहीं मिलता है जहां वे पहले से मौजूद हैं: WhatsApp पर।
मैं अपने WhatsApp CRM के साथ क्या-क्या कर सकता/सकती हूं?
WhatsApp CRM के साथ आप अपने संपर्कों को व्यवस्थित और प्रबंधित कर सकते हैं, विज़ुअल सेल्स पाइपलाइन के माध्यम से संभावित ग्राहकों को ट्रैक कर सकते हैं, संदेशों को ऑटोमेट कर सकते हैं और भुगतान स्वीकार कर सकते हैं – सभी आपके WhatsApp से जुड़े होते हैं। आप बिना किसी कोडिंग कौशल के, AI का उपयोग करके इसे अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित भी कर सकते हैं।
क्या AI के साथ एक WhatsApp CRM बनाने के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए?
कोडिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं। होस्टिंगर एआई बिल्डर वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, आप एआई से चैट करके आसानी से अपना व्हाट्सएप सीआरएम बना सकते हैं, या पहले से बने टेम्पलेट से शुरुआत करके उसे अपनी भाषा में अनुकूलित कर सकते हैं - यह आपके लिए कोड, डिज़ाइन और सामग्री का प्रबंधन करता है।
मैं Hostinger Horizons के साथ WhatsApp CRM कैसे बना सकता/सकती हूं?
Hostinger Horizons के साथ WhatsApp CRM ऐप बनाना आसान है। आप इसे कुछ आसान चरणों में कर सकते हैं:
- मुफ्त में बनाना शुरू करने के लिए हमारे AI ऐप बिल्डर या पूर्व-निर्मित टेम्प्लेट्स में से किसी एक का उपयोग करें।
- AI से चैट करके अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ कस्टमाइज़ करें – इसे वाइब कोडिंग कहते हैं: कोई तकनीकी ज्ञान नहीं, बस सरल भाषा में आपके आइडियाज़।
- अधिक प्रॉम्प्ट्स अनलॉक करने और एक क्लिक में अपना CRM पब्लिश करने के लिए एक प्लान चुनें।
- Twilio एकीकरण के साथ अपने WhatsApp को अपने CRM से कनेक्ट करें।
आप छोटे बिज़नेसों के लिए WhatsApp CRM कैसे बनाएं पर हमारी गाइड भी देख सकते हैं या हमारे वीडियो टुटोरिअल देख सकते हैं।
WhatsApp CRM सेटअप करने में कितना समय लगता है?
क्या मैं अपने व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार CRM को कस्टमाइज़ कर सकता/सकती हूं?
क्या Hostinger Horizons का उपयोग निःशुल्क है?
Hostinger AI Builder is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.