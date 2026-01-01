यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। आप पहले से बने टेम्पलेट से कुछ ही मिनटों में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर छोटी-बड़ी चीज़ को अपने बिज़नेस के हिसाब से ढालना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। दोनों ही मामलों में, Hostinger AI Builder इस प्रक्रिया को जितना हो सके उतना तेज़ और आसान बना देता है – बस AI से बात करें और यह सारा काम संभाल लेगा।