अपने WhatsApp को AI की मदद से CRM में बदलें

अपने संपर्कों को एक व्यवसाय की तरह समझें। अपना WhatsApp कनेक्ट करें। संभावित ग्राहकों का प्रबंधन करें। बिक्री पूरी करें।
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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

अपने WhatsApp को AI की मदद से CRM में बदलें

अपने व्यवसाय के लिए WhatsApp CRM कैसे बनाएं

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अपने विचार का वर्णन करें या कोई टेम्पलेट चुनें

अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और एआई उसके आधार पर एक सीआरएम विकसित कर देगा, या आप सीधे हमारे डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
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अपने WhatsApp को अपने CRM से कनेक्ट करें

महज कुछ क्लिक्स में, आपका व्हाट्सएप ट्विलियो इंटीग्रेशन के माध्यम से आपके सीआरएम से कनेक्ट हो जाएगा।
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अपने सीआरएम को अनुकूलित करें

अपने व्यवसाय के लिए अपने CRM को विशिष्ट बनाएं। डिज़ाइन, सामग्री को संपादित करने और पृष्ठों को वैयक्तिकृत करने के लिए बस AI से चैट करें।

हमारे चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल को देखें

हमारे वीडियो ट्यूटोरियल या गाइड का अनुसरण करें, जिसमें कुछ ही मिनटों में विचार से लेकर लाइव प्रोजेक्ट तक पहुंचने के चरण-दर-चरण निर्देश दिए गए हैं:
एआई का उपयोग करके व्हाट्सएप सीआरएम कैसे बनाएं

एआई का उपयोग करके व्हाट्सएप सीआरएम कैसे बनाएं

ट्यूटोरियल
वीडियो

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

अपने सीआरएम को बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब एक ही जगह पर उपलब्ध है।

अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज्ड सीआरएम बनाएं और उसका स्वामित्व प्राप्त करें।

अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज्ड सीआरएम बनाएं और उसका स्वामित्व प्राप्त करें।

अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और एआई बिल्डर एक ऐसा सीआरएम तैयार करेगा जो आपके सटीक वर्कफ़्लो - आपकी पाइपलाइन, आपके लेबल, आपकी फॉलो-अप प्रक्रिया - के अनुरूप होगा। किसी आईटी टीम की आवश्यकता नहीं है।
व्हाट्सएप या सोशल मीडिया शॉप्स के विपरीत, एआई बिल्डर द्वारा संचालित साइट आपको अपने ग्राहक डेटा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे आप प्लेटफ़ॉर्म की नीतियों में बदलाव या खाता प्रतिबंध से सुरक्षित रहते हैं।
कुछ ही सेकंड में जवाब प्राप्त करें, 24/7 ग्राहक सहायता चैटबॉट डिप्लॉय करें और सोते समय भी अपने बिज़नेस को सुचारू रूप से चलाते रहें।
आपको अपना सीआरएम शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट्स आपको जटिल सेटअप, ऐप संरचना और पहले से निर्मित वर्कफ़्लो के साथ एक अच्छी शुरुआत देते हैं।
प्रोफेशनल होस्टिंग, कस्टम डोमेन और बिजनेस ईमेल एक ही जगह पर — अपने दर्शकों के साथ विश्वास बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ।

अधिक संभावित ग्राहकों को ट्रैक किया जाता है। अधिक सौदे पूरे किए जाते हैं। आपके अधिक समय की बचत होती है।

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WhatsApp CRM के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

यहां कुछ सबसे आम सवालों के जवाब दिए गए हैं जो हमें व्हाट्सएप सीआरएम बनाने के बारे में मिलते हैं।

WhatsApp CRM एक ऐसा टूल है जो आपको सीधे WhatsApp से ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करता है। बातचीत का रिकॉर्ड खोने के बजाय, आप संपर्कों को व्यवस्थित कर सकते हैं, सेल्स पाइपलाइन के माध्यम से संभावित ग्राहकों को ट्रैक कर सकते हैं और सौदे पूरे कर सकते हैं – सब कुछ एक ही जगह पर। पारंपरिक CRM के विपरीत, यह आपके ग्राहकों से वहीं मिलता है जहां वे पहले से मौजूद हैं: WhatsApp पर।

WhatsApp CRM के साथ आप अपने संपर्कों को व्यवस्थित और प्रबंधित कर सकते हैं, विज़ुअल सेल्स पाइपलाइन के माध्यम से संभावित ग्राहकों को ट्रैक कर सकते हैं, संदेशों को ऑटोमेट कर सकते हैं और भुगतान स्वीकार कर सकते हैं – सभी आपके WhatsApp से जुड़े होते हैं। आप बिना किसी कोडिंग कौशल के, AI का उपयोग करके इसे अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित भी कर सकते हैं।

कोडिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं। होस्टिंगर एआई बिल्डर वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, आप एआई से चैट करके आसानी से अपना व्हाट्सएप सीआरएम बना सकते हैं, या पहले से बने टेम्पलेट से शुरुआत करके उसे अपनी भाषा में अनुकूलित कर सकते हैं - यह आपके लिए कोड, डिज़ाइन और सामग्री का प्रबंधन करता है।

Hostinger Horizons के साथ WhatsApp CRM ऐप बनाना आसान है। आप इसे कुछ आसान चरणों में कर सकते हैं:

  • मुफ्त में बनाना शुरू करने के लिए हमारे AI ऐप बिल्डर या पूर्व-निर्मित टेम्प्लेट्स में से किसी एक का उपयोग करें।
  • AI से चैट करके अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ कस्टमाइज़ करें – इसे वाइब कोडिंग कहते हैं: कोई तकनीकी ज्ञान नहीं, बस सरल भाषा में आपके आइडियाज़।
  • अधिक प्रॉम्प्ट्स अनलॉक करने और एक क्लिक में अपना CRM पब्लिश करने के लिए एक प्लान चुनें।
  • Twilio एकीकरण के साथ अपने WhatsApp को अपने CRM से कनेक्ट करें।

आप छोटे बिज़नेसों के लिए WhatsApp CRM कैसे बनाएं पर हमारी गाइड भी देख सकते हैं या हमारे वीडियो टुटोरिअल देख सकते हैं।

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। आप पहले से बने टेम्पलेट से कुछ ही मिनटों में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर छोटी-बड़ी चीज़ को अपने बिज़नेस के हिसाब से ढालना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। दोनों ही मामलों में, Hostinger AI Builder इस प्रक्रिया को जितना हो सके उतना तेज़ और आसान बना देता है – बस AI से बात करें और यह सारा काम संभाल लेगा।
जी हां – होस्टिंगर एआई बिल्डर के साथ आप सब कुछ अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं। बस अपनी ज़रूरतों को अपने शब्दों में बताएं और एआई आपके लिए डिज़ाइन, सामग्री और कार्यक्षमता को समायोजित कर देगा। चाहे आपको कोई विशिष्ट बिक्री पाइपलाइन, कस्टम संपर्क फ़ील्ड या एक अनोखा लेआउट चाहिए हो, आप बातचीत के माध्यम से इसे तब तक परिष्कृत करते रह सकते हैं जब तक यह आपके व्यवसाय के लिए पूरी तरह से उपयुक्त न हो जाए।

Hostinger AI Builder is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.

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