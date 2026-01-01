Adminer एक सिंगल-फाइल PHP डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो 11+ डेटाबेस सिस्टम्स—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, और अन्य—में एक एकीकृत वेब इंटरफेस के माध्यम से व्यापक एडमिनिस्ट्रेशन क्षमताएं प्रदान करता है। मूल रूप से phpMyAdmin के एक अधिक कुशल विकल्प के रूप में बनाया गया, इसे किसी जटिल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है और डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद उपयोग के लिए तैयार है।

अपने न्यूनतम फुटप्रिंट के बावजूद, Adminer डेटाबेस ऑपरेशंस की पूरी श्रृंखला को कवर करता है: रिकॉर्ड्स को ब्राउज़ और एडिट करना, सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ SQL क्वेरीज़ चलाना, यूज़र्स और परमिशन को मैनेज करना, डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना, और स्कीमा रिलेशनशिप देखना। इसका साफ डिज़ाइन इसे डेवलपमेंट के दौरान त्वरित डीबगिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उतना ही उपयोगी बनाता है।