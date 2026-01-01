Adminer पर 69% तक की छूट

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हल्का, पूर्ण-सुविधाओं वाला डेटाबेस प्रबंधन टूल जो MySQL, PostgreSQL, SQLite और 8 अन्य सिस्टम को सपोर्ट करता है।

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599 /माह
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64% की छूट
KVM 1
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599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Adminer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Adminer एक सिंगल-फाइल PHP डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो 11+ डेटाबेस सिस्टम्स—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, और अन्य—में एक एकीकृत वेब इंटरफेस के माध्यम से व्यापक एडमिनिस्ट्रेशन क्षमताएं प्रदान करता है। मूल रूप से phpMyAdmin के एक अधिक कुशल विकल्प के रूप में बनाया गया, इसे किसी जटिल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है और डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद उपयोग के लिए तैयार है।

अपने न्यूनतम फुटप्रिंट के बावजूद, Adminer डेटाबेस ऑपरेशंस की पूरी श्रृंखला को कवर करता है: रिकॉर्ड्स को ब्राउज़ और एडिट करना, सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ SQL क्वेरीज़ चलाना, यूज़र्स और परमिशन को मैनेज करना, डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना, और स्कीमा रिलेशनशिप देखना। इसका साफ डिज़ाइन इसे डेवलपमेंट के दौरान त्वरित डीबगिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उतना ही उपयोगी बनाता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Adminer की मुख्य विशेषताएं

11+ डेटाबेस सिस्टमों

MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB और कई अन्य को एक ही इंटरफ़ेस से मैनेज करें, जिससे प्रत्येक डेटाबेस प्रकार के लिए अलग-अलग टूल बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इंस्टैंट डिप्लॉयमेंट

एक वेब सर्वर के अलावा किसी अन्य डिपेंडेंसी के बिना, एक ही PHP फ़ाइल के रूप में पैक किया गया, एडमिनर लॉन्च के तुरंत बाद बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन ओवरहेड के एक्सेस किया जा सकता है।

SQL क्वेरी एडिटर

कस्टम SQL क्वेरीज़ को सिंटैक्स हाइलाइटिंग और संरचित परिणामों के साथ चलाएँ, जिससे डेटा का निरीक्षण करना, क्वेरीज़ को डीबग करना या एकल माइग्रेशन करना आसान हो जाता है।

आयात और निर्यात

बैकअप, माइग्रेशन और बाहरी टूल्स या टीम के सदस्यों के साथ डेटा साझा करने के लिए SQL और CSV फॉर्मेट्स में डेटा आयात और निर्यात करें।

यूज़र और अनुमति प्रबंधन

डेटाबेस यूज़र्स और उनके विशेषाधिकारों को सीधे वेब UI से बनाएं, संशोधित करें और हटाएं, जिससे रूटीन एक्सेस कंट्रोल बदलावों के दौरान कमांड-लाइन एक्सेस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

आपको Adminer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

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Apache Guacamole

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