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आंतरिक ऐप्स, डैशबोर्ड और एडमिन पैनल बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म, ड्रैग-एंड-ड्रॉप और रियल डेटा कनेक्टर्स के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Lowcoder के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Lowcoder एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीमों को एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के साथ इंटरनल टूल्स, एडमिन पैनल और कस्टमर पोर्टल्स को असेंबल करने की सुविधा देता है। 50 से अधिक कंपोनेंट्स, डेटाबेस और REST API के लिए नेटिव कनेक्टर्स, और बिज़नेस लॉजिक के लिए पूर्ण JavaScript सपोर्ट के साथ, टीमें हफ्तों के बजाय घंटों में वर्किंग एप्लिकेशन डिलीवर करती हैं — बिना किसी फ्रंटएंड को स्क्रैच से फिर से बनाए।
अपने स्वयं के VPS पर Lowcoder को सेल्फ-होस्ट करना एप्लिकेशन लॉजिक, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल और इंटरनल यूजर डेटा को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। इसमें कोई प्रति-सीट शुल्क, कोई उपयोग सीमा और उन वर्कफ़्लो तक कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं है जिन पर आपका व्यवसाय दिन-प्रतिदिन निर्भर करता है।
Lowcoder की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर
50 से अधिक पहले से बने कंपोनेंट्स — जैसे टेबल, फॉर्म, चार्ट, मोडल, और बहुत कुछ — से इंटरफेस बनाएं और उन्हें बिना HTML या CSS लिखे सीधे डेटा क्वेरी से बाइंड करें।
अंतर्निहित डेटा कनेक्टर्स
कस्टम इंटीग्रेशन कोड लिखे बिना PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL, और लोकप्रिय SaaS टूल्स से कनेक्ट करें।
JavaScript व्यावसायिक तर्क
क्वेरी और इवेंट हैंडलर के अंदर इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखें ताकि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और वर्कफ़्लो को व्यक्त किया जा सके, जिन्हें शुद्ध नो-कोड टूल कैप्चर नहीं कर सकते।
पुनः प्रयोज्य मॉड्यूल
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन को मॉड्यूल के रूप में पैकेज करें और उन्हें कई ऐप्स में एम्बेड करें, जिससे कैटलॉग बढ़ने पर आंतरिक टूलिंग सुसंगत बनी रहे।
भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण
पर-ऐप, पर-पेज, और पर-क्वेरी अनुमतियाँ परिभाषित करें ताकि प्रत्येक टीम सदस्य केवल वही टूल्स और डेटा देख सके जो उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक हैं।
ऐप एम्बेडिंग और API
Lowcoder ऐप्स को मौजूदा साइटों में एम्बेड करें और उन्हें REST API के माध्यम से संचालित करें, जिससे लो-कोड वर्कफ़्लो आपके उत्पाद के व्यापक दायरे में एकीकृत हो सकें।
आपको Lowcoder को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।