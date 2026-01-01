Lowcoder एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीमों को एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के साथ इंटरनल टूल्स, एडमिन पैनल और कस्टमर पोर्टल्स को असेंबल करने की सुविधा देता है। 50 से अधिक कंपोनेंट्स, डेटाबेस और REST API के लिए नेटिव कनेक्टर्स, और बिज़नेस लॉजिक के लिए पूर्ण JavaScript सपोर्ट के साथ, टीमें हफ्तों के बजाय घंटों में वर्किंग एप्लिकेशन डिलीवर करती हैं — बिना किसी फ्रंटएंड को स्क्रैच से फिर से बनाए।

अपने स्वयं के VPS पर Lowcoder को सेल्फ-होस्ट करना एप्लिकेशन लॉजिक, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल और इंटरनल यूजर डेटा को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। इसमें कोई प्रति-सीट शुल्क, कोई उपयोग सीमा और उन वर्कफ़्लो तक कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं है जिन पर आपका व्यवसाय दिन-प्रतिदिन निर्भर करता है।