एक क्लिक में Squidex डिप्लॉय करें।
API-फर्स्ट हेडलेस CMS, GraphQL और REST APIs के साथ, किसी भी चैनल या फ्रंटएंड पर कंटेंट डिलीवर करने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Squidex के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Squidex एक ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है जो REST और GraphQL API के माध्यम से आपकी सामग्री को उजागर करता है, जिससे कोई भी फ्रंटएंड — वेब ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, या सर्वर-साइड सिस्टम — बिना किसी विशिष्ट रेंडरिंग लेयर से बंधे हुए सामग्री खींच सकता है। सामग्री स्कीमा Squidex UI में परिभाषित किए जाते हैं जिसमें संदर्भों, एसेट्स, लोकलाइज़ेशन और सत्यापन नियमों के लिए पूर्ण समर्थन होता है।
अपने स्वयं के VPS पर Squidex को सेल्फ-होस्ट करना आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण देता है कि सामग्री कहाँ संग्रहीत है और कौन इसे एक्सेस कर सकता है। SaaS हेडलेस CMS प्लेटफॉर्म के विपरीत जो प्रति API कॉल या सीट के हिसाब से शुल्क लेते हैं, एक सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस में उपयोग की कोई सीमा नहीं होती है और यह आपकी सभी सामग्री डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है।
Squidex की मुख्य विशेषताएं
GraphQL और REST APIs
GraphQL और REST एंडपॉइंट्स दोनों के माध्यम से सामग्री को क्वेरी और डिलीवर करें ताकि कोई भी फ्रंटएंड स्टैक कस्टम एडेप्टर के बिना इसका उपयोग कर सके।
लचीले विषय-वस्तु स्कीमा
विज़ुअल स्कीमा एडिटर का उपयोग करके कस्टम फ़ील्ड्स, सत्यापन नियमों, संदर्भों और नेस्टेड कंपोनेंट्स के साथ सामग्री प्रकारों को परिभाषित करें।
संपत्ति प्रबंधन
छवियों और फ़ाइलों को सीधे स्क्विडक्स में अपलोड करें, व्यवस्थित करें और रूपांतरित करें, जिसमें एसेट पाइपलाइन में आकार बदलने और क्रॉप करने के ऑपरेशंस निर्मित हैं।
बहु-भाषा सामग्री
मॉडल सामग्री जिसमें बिल्ट-इन लोकलाइज़ेशन सपोर्ट है, ताकि हर फ़ील्ड में कॉन्फ़िगर किए गए प्रत्येक लोकले के लिए अनुवाद हो सकें।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
संपादकों, डेवलपर्स और बाहरी क्लाइंट्स को ऐप, स्कीमा या सामग्री प्रकार के अनुसार अलग-अलग अनुमति स्तर असाइन करें।
आपको Squidex को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।