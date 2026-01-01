Squidex एक ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है जो REST और GraphQL API के माध्यम से आपकी सामग्री को उजागर करता है, जिससे कोई भी फ्रंटएंड — वेब ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, या सर्वर-साइड सिस्टम — बिना किसी विशिष्ट रेंडरिंग लेयर से बंधे हुए सामग्री खींच सकता है। सामग्री स्कीमा Squidex UI में परिभाषित किए जाते हैं जिसमें संदर्भों, एसेट्स, लोकलाइज़ेशन और सत्यापन नियमों के लिए पूर्ण समर्थन होता है।

अपने स्वयं के VPS पर Squidex को सेल्फ-होस्ट करना आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण देता है कि सामग्री कहाँ संग्रहीत है और कौन इसे एक्सेस कर सकता है। SaaS हेडलेस CMS प्लेटफॉर्म के विपरीत जो प्रति API कॉल या सीट के हिसाब से शुल्क लेते हैं, एक सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस में उपयोग की कोई सीमा नहीं होती है और यह आपकी सभी सामग्री डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है।