एक ऑटर विकी एक हल्का सेल्फ-होस्टेड विकी है जो सभी पेजों को एक Git रिपॉजिटरी में और यूज़र डेटा को SQLite में स्टोर करता है — किसी अलग डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं है। एक साफ-सुथरे Bootstrap इंटरफ़ेस के साथ Python में लिखा गया, यह Markdown एडिटिंग, फ़ाइल अटैचमेंट और Git कमिट्स द्वारा समर्थित एक पूर्ण पेज रिवीजन हिस्ट्री को सपोर्ट करता है।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी विकी सामग्री को आपके नियंत्रण में रखती है, बारीक एक्सेस नियमों के साथ जो पढ़ने और एडिटिंग को केवल रजिस्टर्ड या एडमिन-अप्रूव्ड यूज़र्स तक ही सीमित कर सकते हैं। सिंगल-कंटेनर डिज़ाइन का मतलब है कि एक नामित वॉल्यूम और कंटेनर के अलावा कुछ भी प्रोविज़न करने की आवश्यकता नहीं है।