एक ऑटर विकी को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड विकी जिसमें गिट-समर्थित पेज हिस्ट्री, मार्कडाउन एडिटिंग और यूज़र एक्सेस कंट्रोल एक सिंगल कंटेनर में उपलब्ध है।
An Otter Wiki के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप An Otter Wiki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
एक ऑटर विकी एक हल्का सेल्फ-होस्टेड विकी है जो सभी पेजों को एक Git रिपॉजिटरी में और यूज़र डेटा को SQLite में स्टोर करता है — किसी अलग डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं है। एक साफ-सुथरे Bootstrap इंटरफ़ेस के साथ Python में लिखा गया, यह Markdown एडिटिंग, फ़ाइल अटैचमेंट और Git कमिट्स द्वारा समर्थित एक पूर्ण पेज रिवीजन हिस्ट्री को सपोर्ट करता है।
अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी विकी सामग्री को आपके नियंत्रण में रखती है, बारीक एक्सेस नियमों के साथ जो पढ़ने और एडिटिंग को केवल रजिस्टर्ड या एडमिन-अप्रूव्ड यूज़र्स तक ही सीमित कर सकते हैं। सिंगल-कंटेनर डिज़ाइन का मतलब है कि एक नामित वॉल्यूम और कंटेनर के अलावा कुछ भी प्रोविज़न करने की आवश्यकता नहीं है।
An Otter Wiki की मुख्य विशेषताएं
गिट-समर्थित इतिहास
हर पेज एडिट अपने आप एक गिट कमिट होता है, जो आपको एक पूरी रिविजन हिस्ट्री देता है जिसे आप वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से ब्राउज़, डिफ़ और रीवर्ट कर सकते हैं।
Markdown संपादन
लाइव प्रीव्यू एडिटर के साथ मार्कडाउन में पृष्ठ लिखें और संपादित करें — किसी भी प्रकार का कोई मालिकाना प्रारूप या रिच-टेक्स्ट लॉक-इन नहीं।
ऐक्सेस कंट्रोल
पढ़ने, लिखने और अटैचमेंट की अनुमतियाँ गुमनाम विज़िटर, पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और एडमिन-अनुमोदित उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर की जाती हैं।
फ़ाइल अटैचमेंट्स
इमेज और फ़ाइलों को सीधे विकी पेजों में अपलोड और एम्बेड करें, जो पेज सामग्री के साथ स्थायी डेटा वॉल्यूम में संग्रहीत होते हैं।
उपयोगकर्ता प्रबंधन
वैकल्पिक ईमेल पुष्टि और एडमिन अप्रूवल वर्कफ़्लो के साथ अंतर्निहित पंजीकरण इस बात पर पूर्ण नियंत्रण देते हैं कि कौन योगदान कर सकता है।
आपको An Otter Wiki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।